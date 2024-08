Las reservas para el puente superan el 90% en las comarcas turolenses más turísticas

Buenas perspectivas para este puente de agosto en la provincia de Teruel, donde tanto la ocupación hotelera como los alojamientos de turismo rural tienen altas ocupaciones. Las fiestas patronales, las actividades culturales y el periodo vacacional -al que se suma el cambio de quincena- han hecho de esta provincia un destino preferente.

Estas previsiones optimistas vienen a compensar un mes de agosto que no está siendo tan halagüeño como esperaba el sector turístico turolense. El presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, indicó que -como ya ocurriera el pasado año- el verano no estaba siendo tan brillante como el de 2022, que fue un éxito porque tras la pandemia la gente quería salir pero todavía no se atrevía a hacer grandes viajes y se decantó por el turismo de interior.

Así, las primeras semanas de agosto han sido más flojas de lo esperado, pero sin embargo “esta semana se ha notado una mejoría contundente”, afirmó Murciano, que avanzó que muchos hoteles están prácticamente llenos y hay muy buena ocupación para estos días. En muchos casos se podrían llenar porque, a pesar de que este puente es de los más turísticos del año, hay clientes que se esperan a última hora para reservar, una tendencia cada vez más habitual, incluso en fechas señaladas.

Roche indicó que la ocupación en el conjunto de la provincia podría estar entre el 70 y el 75%, con los índices más altos en la capital turolense y las comarcas más turísticas como el Matarraña o la Sierra de Albarracín con más del 90%.

“Al final se llena porque se bajan los precios, cada vez tenemos más competencia”, reconoció Roche que se refirió en este sentido a las viviendas de turismo rural. Su proliferación hace que a los hoteles les cueste más llenar. El presidente de Teruel Empresarios Turísticos se mostró crítico con esta oferta y no así con la de los apartamentos turísticos, que son los edificios completos que se destinan a este fin, y sobre los que se mostró a favor.

Ante este nuevo sistema, que en muchas ocasiones se elige porque resulta más cómodo para las familias, hay hoteles que se adaptan para poder competir y ofrecen habitaciones familiares o espacios con microondas para que los clientes puedan calentarse su propia comida.

En el turismo rural también se está observando que las llamadas de última hora están consiguiendo que haya muy buenas ocupaciones para este puente. Así lo constata el presidente de Faratur, Jesús Marco, que detalló que los establecimientos que tienen una mayor capacidad se reservan con mucho tiempo para este puente festivo y en el caso de los viviendas de cuatro o seis plazas se están reservado a última hora. Entre unos y otros, se ha logrado alcanzar el 90% de ocupación en algunas comarcas turolenses. Las que más se han llenado son las zonas más turísticas como las más cercanas a la capital y a Albarracín, pero también hay buenas ocupaciones en otras como las Cuencas Mineras.

Al menos en uno de los pueblos de cada comarca hay fiesta este fin de semana, coincidiendo con la Virgen de la Asunción o San Roque. A las fiestas patronales de los pueblos de la provincia se suma la amplia oferta de festivales y eventos culturales programados para este fin de semana.

En la Sierra de Albarracín las reservas en sus alojamientos se encuentran al 90%, según apuntó la gerente de la asociación de empresarios turísticos, Begoña Sierra, mientras que Nieves Ballestero, gerente de la asociación Turismo Bajo Aragón, indicó que la ocupación prevista se sitúa en un 98% para este puente de agosto, con una estancia media de dos a tres días. Turistas y también moteros han realizado estas reservas. Y es que en dos semanas Alcañiz acogerá el premio del Campeonato Mundial de Motociclismo Moto GP.

Restauración

A la buena ocupación hotelera hay que sumar las de bares y restaurantes que estos días no dan abasto para atender a todos los visitantes que llegan a la provincia. Las segundas residencias se llenan de veraneantes pero comidas y cenas se hacen en estos establecimientos y también se acude a los servicios de cáterin durante las fiestas y reuniones sociales.

Cambio de quincena

Este puente coincide con el cambio de quincena y a los que solo salen de viaje para disfrutar de sus cuatro días se suman los que finalizan o inician sus vacaciones. Teruel es una ciudad de paso para muchos de ellos, porque se sitúa en el recorrido entre el Cantábrico y el Mediterráneo y hay quien decide hacer una parada para descansar y continuar posteriormente el viaje. El Conjunto Amantes, la torre mudéjar de El Salvador, la Catedral o el Museo Provincial son recursos que se pueden visitar en su Centro Histórico junto a la Muralla y los Aljibes. Son un destino también para los que se encuentran en sus segundas residencias en los pueblos cercanos y deciden pasar un día en la ciudad.

La Dirección General de Tráfico prevé unos 580.000 desplazamientos de vehículos en las carreteras de Aragón en la Operación Especial 15 de agosto de 2024, que comenzó este miércoles, 14 de agosto, a las 16:00 horas, y se mantendrá hasta las 22.00 horas del domingo. La DGT recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias.

Durante este periodo se incrementarán también los viajes de corta distancia para acudir a las fiestas patronales, tanto en la red principal como en la secundaria y especialmente durante las noches y las madrugadas, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Se prevé una mayor intensidad de tráfico este jueves, 15 de agosto, de 09:00 a 14:00 horas; el viernes, 16 de agosto, de 16.00 a 22:00 horas; el sábado, 17 de agosto, de 09:00 a 14:00 horas; y el domingo, 18 de agosto, de 18:00 a 22:00 horas. Las obras se han paralizado durante este jueves y a partir de las 13 horas del viernes hasta las 24 horas del domingo.

Amplia oferta de patrimonio y cultura

Uno de los focos de atracción de visitantes tanto de la capital turolense, donde se encuentra su sede central, como de las comarcas turolenses, donde se ubican pequeños centros satélites, es Dinópolis. Aunque este puente de la Asunción no es especialmente fuerte para este recurso, a diferencia de la Semana Santa o los puentes del último trimestre del año, el conjunto paleontológico abre todos los días y se puede hacer reservas tanto desde su web como en la propia taquilla.

Este mes de agosto, como novedad, se ofrece a las personas que tienen bonos de temporada la posibilidad de adquirir cuatro entradas más al día para acompañantes con un descuento del 35%. Así lo explicó la directora gerente de Dinópolis, Higinia Navarro, que indicó que es “un detalle” con todas esas personas que a principio de temporada adquieren su bono y durante este mes pueden ir acompañados de amigos y familiares que les visitan.

Este puente Galáctica, en Arcos de las Salinas, ofrece un amplia oferta de actividades que se puede conocer a través de su web. A la entrada al centro, se suman actividades especiales como observaciones nocturnas para descubrir la luna y las constelaciones. El estado del cielo no va a impedir su observación, porque sola están previstas algunas nubes. El centro se adapta a la demanda de visitantes, explicó Nacho Pérez, coordinador del centro.

También en la Sierra Gúdar-Javalambre se amplía la oferta cultural coincidiendo con la gran afluencia de veraneantes en sus pueblos. Este fin de semana continúa el Festival Puerta del Mediterráneo. Este jueves, en el escenario del anfiteatro de Rubielos de Mora se representará la comedia Recién casados y el domingo será el turno de la banda de música de Rubielos de Mora, con su espectáculo Divas. En Mora de Rubielos este viernes habrá un tributo a U2, con el grupo italiano Underskin. Además, Festifalk se celebra en diferentes localidades de la provincia como Calamocha, Santa Eulalia del Campo o Alcalá de la Selva y la programación del Festival de los Castillos llega a Albalate del Arzobispo con actuaciones los días 15, 16 y 17 de agosto.