El sindicato Comisiones Obreras pide avances en el tren con menos "milongas" y más hechos

Comisiones Obreras pidió este lunes más avances en el ferrocarril turolense con hechos reales y palpalpables y menos “milongas”, ante la pérdida de servicios y la no reposición de otros que se prestaban antes de la pandemia, además de la necesidad de una política de horarios, precios y personal más acorde con las demandas y necesidades de los ciudadanos en lugar de seguir expulsándolos del ferrocarril.

Así se pronunció el sindicato con motivo de la visita a Teruel de la secretaria general del Sector Ferroviario de CCOO Estatal, María José Páez, que aseguró que la provincia turolense es un “ejemplo de abandono” en infraestructuras y servicios como el ferrocarril, cuando deben potenciarse este tipo de transportes públicos para que la gente pueda vivir donde quiere y luchar contra la despoblación garantizando la movilidad en los territorios.

La visita de Páez a Teruel coincidió por casualidad con la que el director general de Adif, Ángel Contreras, realizó a La Puebla de Valverde dentro de un recorrido organizado para los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana y Teruel para visibilizar los avances de las obras de mejora de la línea convencional.

Percepción de la realidad

Desde el sindicato la percepción de la realidad de lo que está pasando con esta infraestructura y los servicios que se prestan es muy diferente, y así lo manifestó también la secretaria general de la Unión Comarcal de CCOO en Teruel, Pilar Buj, quien reclamó que tanto la provincia como la España Vaciada “necesitan de acciones” en lugar de que se venga a “contarnos milongas”.

El sindicato denunció que siguen sin reponerse los servicios ferroviarios que se suprimieron con la pandemia, o la pretendida sustitución de trenes por autobuses anunciada en el caso del Teruel-Caudiel, además del lento avance de las obras en la línea convencional y la situación de precariedad en la residencia de maquinistas, así como la ausencia de interventores en muchos trenes, una situación que deja desprotegidos a los viajeros.

Además de por Pilar Buj, la secretaria general del Sector Ferroviario Estatal de CCOO estuvo acompañada por el delegado del sindicato en Teruel, Juan Bellón, quien denunció que en la línea no se cumple con las frecuencias que son recomendables para el transporte de viajeros y exigió la reposición de los servicios suprimidos, que eran los que mayor volumen de pasajeros aportaban, además de potenciar la residencia de maquinistas de Teruel para asentar empleo público y contribuir de esa manera a fijar población.

María José Páez aseguró que Teruel era un ejemplo de lo que estaba pasando en la España Vaciada por el aislamiento que sufre y no solo en materia ferroviaria. Reivindicó que se recupere la red convencional del ferrocarril en todo el país, abandonada en las últimas décadas ante el avance de la alta velocidad. Aunque reconoció que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 parecen mostrar un cambio de tendencia, incidió en que estarán vigilantes puesto que “no podemos dejar olvidadas las zonas rurales” para evitar su aislamiento y garantizar su movilidad.

Motivos

La dirigente estatal de CCOO consideró que “no hay motivos” para que los servicios que fueron suprimidos por la pandemia no se hayan recuperado. En Teruel eso afecta a un servicio (dos trenes, uno de ida y otro de vuelta) entre Zaragoza y Valencia y que después continúa a Alicante y Murcia, y al tren que circulaba en días alternos para ir a Valencia a primera hora de la mañana y regresar al día siguiente a última.

Este último es el que va a desaparecer al dejar de pagarlo el Gobierno de Aragón dentro del contrato que tenía con Renfe, y que el Mitma está estudiando cómo prestarlo a demanda por carretera dentro del nuevo modelo de movilidad que quiere implementar para las zonas rurales.

CCOO no pasa por sustituir trenes por autobuses y de echar a los usuarios del ferrocarril a la carretera por ir contra, además, de las políticas de sostenibilidad medioambientales. Páez consideró que las políticas de Renfe no pueden pretender que un viajero de Teruel llegue a Valencia a las 13:40 horas y tenga que regresar a las cuatro de la tarde, como sucede ahora, y abogó por un aumento de las frecuencias, horarios adecuados, mejora de trenes e inversiones en la línea. En este sentido apuntó que el Plan Director no avanza con celeridad y pidió “optimizar” los trabajos debido a los cortes “para no expulsar a los viajeros”.

La dirigente sindical consideró “errónea” la política ferroviaria que se está aplicando en la provincia y pidió un cambio de oferta con otros horarios y tarifas, además de hacer hincapié en el empleo de calidad, puesto que la residencia de maquinistas tiene solo 17 personas y en próximas fechas serán menos por movilidad o jubilaciones, cuando se precisan un mínimo de 20 para sacar los servicios de antes de la pandemia.

Juan Bellón aseguró que son necesarios horarios más competitivos, así como la reducción de los tiempos de viaje y que las frecuencias de paso no excedan de las tres horas, que las obligaciones de servicio público lleguen hasta Huesca y que se puedan elegir más destinos y utilizar títulos de transporte combinados al llegar a Valencia y Zaragoza. También reclamó más coordinación con los cortes por las obras para no perjudicar a los viajeros.