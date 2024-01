Emma Buj, alcaldesa de Teruel por el PP: “Estamos trabajando con el Gobierno de Aragón para promover vivienda en parcelas municipales”

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, hace balance de un intenso año, 2023, en el que ha habido elecciones y el Partido Popular ha obtenido por segunda vez en democracia la mayoría absoluta, un hecho que asume con agradecimiento y que afronta como una responsabilidad para seguir trabajando por la ciudad con los turolenses a los que felicita 2024.



-El Ayuntamiento acaba de aprobar el presupuesto municipal para 2024, de 57 millones de euros, que salió adelante con los votos del PP, la abstención de Teruel Existe y los votos en contra del PSOE y de Vox. ¿Le sorprendió el voto de Vox?



-Tener un ayuntamiento que aprueba los presupuestos en tiempo y forma es como la salud, que uno solo la aprecia cuando la pierde. Los turolenses están acostumbrados a que su ayuntamiento apruebe los presupuestos a final de año para, en el momento que empieza el nuevo año, tenerlos ya vigentes. Y eso, que se ha convertido en una norma no se valora, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa y ponerlo en valor porque afecta a todas las actividades de deportes, cultura, fiestas o servicios sociales, y también se puede empezar a preparar ya las partidas de inversión que, por cómo funciona la administración, normalmente no pueden empezar a ejecutarse hasta mitad de año. Sobre las votaciones, cada uno toma su posición. Teruel Existe había votado a favor en la comisión y decidió cambiar su voto para abstenerse en el pleno. Yo agradezco esa abstención, pero creo que habría sido más positivo ese voto a favor como tuvo en la comisión. Los motivos que tuvieron para abstenerse los tienen que decir ellos. Yo creo que les entró un poco de miedo escénico, porque solo hay que ver el salón de plenos. Cuando aprobamos el presupuesto de este año, en la pasada legislatura estaba Podemos, Izquierda Unida, Chunta, Vox, PAR, Ciudadanos, PSOE y PP. Hoy han desaparecido Podemos, IU, Chunta, PAR y Ciudadanos, el PSOE ha bajado su suelo hasta los tres concejales y ha aparecido Teruel Existe. Creo que fue un análisis político lo que les impidió votar a favor de estos presupuestos. El voto en contra de Vox fue ideológico y los motivos que dieron fueron las ayudas que el Ayuntamiento de Teruel destina a cooperación internacional así como a violencia de género. El Ayuntamiento de Teruel es la administración de Aragón que más cumplimos el Pacto contra la Pobreza, que es el 0,7% de los ingresos corrientes. Nosotros estamos en el 0,79% Tenemos que promover ese desarrollo internacional en los países que más lo necesitan. En cuanto a las partidas de violencia de género, no puedo entenderlo porque además el dinero en el Ayuntamiento de Teruel utiliza contra la vivencia de género se utiliza bien. Tenemos un Ministerio de Igualdad que tiene un presupuesto que es el mayor de la historia y que muchas veces ha servido poco menos que para pintar bancos de morado, regalar camisetas o hacer una propaganda morada. Pero nosotros utilizamos ese dinero precisamente en luchar contra la violencia de género y en educar también en que tenemos que acabar con ella. En cuanto al Partido Socialista pues sabíamos que iba a votar en contra antes casi de presentar el presupuesto, por tanto es el que menos me sorprende.



-Pero les acusó de que era un presupuesto poco ambicioso.



-El Partido Socialista en la misma intervención nos acusó de ser pocos ambiciosos y de tener demasiados fondos europeos. Lo primero que tiene que hacer es aclararse las ideas, porque no nos puede acusar de poco ambiciosos y luego decir que tenemos demasiadas obras. El Partido Socialista en la ciudad de Teruel lo que tiene que hacer es recomponerse y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar el Ayuntamiento de Teruel.



-En este presupuesto el equipo de gobierno se ha querido volcar con las asociaciones, ¿en qué lo van a notar?



-Por poner varios ejemplos, subimos la partida para asociaciones del sector social que atienden las necesidades de las personas y que están vinculadas muchas veces a enfermedades o a situaciones que necesitan una mayor ayuda. También apostamos por el deporte incrementando las aportaciones a los principales clubes de la ciudad o a Interpeñas, porque también las peñas han sufrido esos incrementos de costes que tenemos todos en nuestra vida diaria. Hemos incrementado asimismo la aportación a la Semana Santa.



-¿Qué inversiones se han tenido en cuenta en este presupuesto?



-Las grandes inversiones son las que hacen que la ciudad mejore considerablemente. Hoy tenemos encima de la mesa es esa piscina climatizada, que vamos a adjudicar el día 8 de enero; el ascensor del barrio del Carmen que se está llevando a cabo; el nuevo pabellón de la Fuenfresca, que está en obras; o la mejora del pabellón Pepe Lanzuela-Las Viñas, cuya reforma se iniciará enseguida. Tenemos fondos para la cuesta de los Gitanos, que acometeremos una vez que terminemos el puente de la Equivocación. Son infraestructuras que van a mejorar mucho la movilidad en la ciudad y también este año se va a finalizar el nuevo centro sociocultural del antiguo Coam en el barrio de San León.



-El incremento en las partidas económicas para asociaciones, ¿es un apoyo puntual?



-El incremento de esas partidas que tenemos en el 2024 va a ser el mínimo del que partir para los próximos años porque yo siempre digo que el dinero público invertido en las asociaciones se multiplica por diez porque muchas veces las asociaciones, sobre todo en materia social, llegan donde no podemos llegar las administraciones. Por tanto, me parece una buenísima inversión y también en el tejido asociativo en general de la ciudad, porque en Teruel afortunadamente no paramos de hacer cosas y la gente que viene de fuera enseguida nos lo dice. Todos los fines de semana hay actividades culturales y sociales y eso es gracias a ese tejido asociativo. Hemos tenido una escalada de inflación y eso también lo ha notado el tejido asociativo en su capacidad adquisitiva, por eso he querido darle ese impulso por una parte para compensar todas las subidas pero también para potenciar esa actividad que es tan buena y que tanto nos ofrece a la ciudad. Esa colaboración permanente nos convierte en una ciudad muy interesante y he creído que era el momento también de dar ese impulso.



-Pronto tendrán además un nuevo sitio que será el antiguo Coam, ¿cómo van las obras?



-Estamos redactando ya el proyecto de equipamiento basándonos en la experiencia que tenemos con San Julián. Por su Centro Sociocultural han pasado ya 150 asociaciones y entidades, de las que unas 40 lo han hecho con una actividad más permanente. Cada centro cultural y social que se hace en la ciudad inmediatamente se llena de vida porque hay mucha actividad pero también al tener mejores condiciones físicas y tener buenos equipamientos públicos se potencia y mucho la actividad. Con más oferta de ocio, más oferta lúdica y más oferta cultural el Coam también será un revulsivo para el barrio de San León, porque va a ofrecer nuevos espacios a todo ese tejido asociativo y, además, es una zona de la ciudad donde hay mucha gente joven vinculada a la universidad, a los institutos y a los centros escolares y también donde hay mucha gente mayor, que va a tener ahí un hogar con comedor, peluquería y podología. Me siento orgullosa en mi trayectoria como alcaldesa de haber sacado adelante obras o proyectos que parecían enquistados y que nunca iban a hacerse realidad y que lo habían intentado muchos otros alcaldes. Ahí tenemos San Julián y las obras el Coam. Estos días también vemos cómo están las rondas. Si vemos las fotos de cómo estaban antes las aceras de las rondas y cómo han quedado ahora, hay diferencias. Es una de las vías principales de la ciudad que ha ganado en prestancia y en confortabilidad para que todos los turolenses podamos pasear tranquilamente.



-¿Cómo va a afectar a la movilidad el nuevo ascensor del barrio del Carmen?



-Este es un ejemplo de que hemos sido capaces de sacar proyectos adelante de los que se llevaban hablando hace mucho tiempo. Este ascensor, que venía ya recogido en el Plan General del 85, va a ser una obra importante en dinero pero sobre todo en el cambio y en el concepto de ciudad porque Teruel tiene barreras orográficas que siempre han sido difíciles de salvar y esto va a unir el Centro Histórico a la zona no solo del barrio del Carmen, también a los Franciscanos, que lo podemos incorporar a las rutas turísticas, y a las riberas del río Turia que también recientemente restauramos y, por tanto, tener una mayor conectividad con las riberas que hoy ya están siendo muy utilizadas como zona de esparcimiento, para hacer deporte, para andar o para pasear. Esta actuación enlaza también con la peatonalización del Centro Histórico que se tendrá que llevar a cabo en 2024. Espero que sea una legislatura de muchas obras, que suponen algunas molestias, pero que son para mejorar la ciudad.



-La oposición le acusa de tener partidas ficticias en el presupuesto para obras que no se sabe si se van a poder hacer.



-En este presupuesto y los anteriores hay muchas partidas que vienen de otras administraciones o de fondos europeos, pero porque hemos sido capaces de gestionarlas. Lo he dicho muchas veces, en Teruel solo cuando ha gobernado el Partido Popular se han gestionado fondos europeos. Ahora, por ejemplo, tendremos que acometer también en este año 2024 dos millones de euros en fondos europeos que nos van a llevar a arreglar las escaleras de acceso al cementerio y a la iluminación de la plaza San Juan. Yo me siento orgullosa de ese trabajo y de cumplir con mi deber, que es conseguir dinero para la ciudad. Por tanto, es bienvenida esa acusación y que sepan que voy a conseguir para la ciudad de Teruel todo el dinero que me sea posible.



-¿Por qué hay partidas que no están concedidas pero que sí que se han incluido en el presupuesto?



-Las incluimos en el presupuesto porque cuando se solicitan hay que emitir un certificado de que puedes poner tu parte, es decir, esos fondos europeos no van financiados al 100% sino que suelen ir al 90, al 80 e incluso menos y tienes que incluir tu parte. Para poder llegar a tiempo los hemos incluido y hasta la fecha nos ha salido bien hacerlo así.



-Finaliza la Edusi, ¿qué ha supuesto para la ciudad este programa europeo?



-Este programa europeo, como los anteriores, ha supuesto mucho en materia de medio ambiente, por ejemplo, recuperamos las riberas del río Turia, mejoramos el parque de los Fueros, también se han acometido inversiones muy importantes en accesibilidad o se ha financiado una parte del Coam y por tanto nos ha servido para sacar adelante muchas obras y nos ha supuesto, sobre todo, más accesibilidad, más infraestructuras verdes y más equipamientos sociales.



-¿Se va a poder aprobar este 2024 el documento inicial del nuevo PGOU?



-Sí, yo creo que este año 2024 tenemos que aprobar el Plan General. Hemos tenido mucho trabajo porque es un documento muy complejo. Se están terminando de elaborar algunas documentaciones, pero mi propósito es que en 2024 sí o sí se apruebe inicialmente el Plan General.



-Teruel está creciendo en población. Superamos los 36.000 habitantes pero los nuevos pobladores se enfrentan a los altos precios de los alquileres. ¿Qué política plantea a nivel de vivienda para los próximos años?



-El problema de vivienda está ocurriendo en todas las ciudades, con precios caros tanto de compra como de alquiler. Que esto sea un mal que afecta a todas las ciudades de España no evita que como alcaldesa tenga que afrontarlo. Estamos en conversaciones con el Gobierno de Aragón para poder sacar adelante promociones de vivienda en parcelas municipales. Llevamos un tiempo trabajando y viendo las parcelas libres, porque el Gobierno de Aragón no tiene suelo en la ciudad, pero el Ayuntamiento sí y también estamos trabajando de forma paralela en el Plan General con otros desarrollos urbanísticos para poder poner suelo en el mercado para viviendas, sobre todo por determinados barrios. Hoy veo con mucha satisfacción, cómo en solares que estaban vacíos y abandonados se está construyendo vivienda. Ese también era uno de mis objetivos: que esos solares abandonados en determinados barrios de la ciudad más antiguos se pudieran poner en valor y es una muy buena noticia para la ciudad, porque hace que sea más compacta y que no haya solares que afean y generen problemas. También estamos trabajando en promover la rehabilitación de viviendas como estamos haciendo ya en el entorno de La Parra.



-¿Cree que, como el Gobierno de Aragón es también de su mismo partido político, va a haber mayor impulso por parte del Ejecutivo Autonómico en la ciudad?



-No me cabe ninguna duda que en esta legislatura, esa sintonía entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento traerá buenas noticias a Teruel. No debería ser así porque creo que aunque las administraciones estén gobernadas por distintos signos políticos no debería influir en la capacidad de sacar proyectos pero durante la pasada legislatura no hubo muy buen entendimiento con excepciones como con Vertebración del Territorio, que era de CHA pero trabajamos muy bien juntos en el Aeropuerto o con Podemos en Universidades, pero es verdad que en muchos otros proyectos fue muy difícil sacarlos adelante. El cambio en el Gobierno va a ser positivo porque va a favorecer que podamos llevar a cabo proyectos importantes, como ese apoyo al campo Pinilla.



-¿Qué va a aportar a la ciudad que usted sea senadora por el Partido Popular?



-No voy a engañar a nadie, me hubiera gustado ser senadora teniendo acceso a ministros que fueran de mi misma formación política. La experiencia me ha enseñado que a ciertos niveles, cuando te conocen y te ponen cara es más fácil el acceso. Ojalá hubiera sido así, pero no ha podido ser y en el Senado no solo llevo la voz de la ciudad de Teruel, llevo la voz de toda la provincia. Y en este caso además la voz de la España de interior en la Comisión de Despoblación donde voy a ser portavoz.



-Un hecho que ha marcado este inicio de legislatura es el derrumbe del edificio de la calle San Francisco, 21.



-No hay día que yo no le dedique muchas horas a pensar en la calle San Francisco porque fue un suceso terrible aunque afortunadamente sin ninguna víctima mortal. Es evidente que estas familias están desoladas y devastadas porque es un suceso inaudito el perder una casa porque se cae, como cuando se quema una vivienda y es irrecuperable. Nos está llevando mucho tiempo y mucha energía del trabajo del día a día, pero es nuestra obligación. En el Ayuntamiento de Teruel nos hemos puesto al frente para ayudar a los afectados. Desde el minuto uno estamos pagando los alquileres de aquellas personas que así nos lo han solicitado. Estamos llevando a cabo también el trabajo de desescombro en la calle, asumiendo además que era un trabajo muy delicado y que remueve emocionalmente otra vez todo lo sucedido y también el importe económico, más allá de las responsabilidades que pueda haber jurídicas que esas se tendrán que dirimir cuando se sepan todos los resultados. Estamos volcados en ayudarles.



-¿Ha habido algún problema de comunicación en las últimas semanas para acabar acudiendo a los tribunales?



-No sé si ha habido un problema de comunicación o que en algún momento no estuvieron bien asesorados porque el Ayuntamiento en todo momento dijo que iba a permitir que se llevaran a cabo las pruebas solicitadas por los vecinos. Otra cosa es que hubiera un debate técnico sobre si había que hacer más pruebas o menos o sobre la idoneidad de alguna de ellas, pero estamos trabajando ya para que esas pruebas puedan ser una realidad en los próximos días. Restauración del Torico en 2024

-¿Va a preguntar a la opinión pública qué se va a hacer con el Torico que se cayó en junio de 2022?



-Lo que tengo claro es que en 2024 tenemos que acometer la restauración. Tenemos un informe del Museo Provincial, que estuvieron 12 meses para estudiarlo y prepararlo, y con ese informe tendremos que acometer la restauración. Después tendremos que decidir cuál de ellas se acomete porque en esas posibilidades de restauración estará que se puede hacer una cosa u otra según si se va a trasladar de nuevo a la plaza o no. A mí me gustaría escuchar a los turolenses pero no mediante encuestas populares en internet, porque esas cosas muchas veces son muy segmentadas, es decir, al final participa un nicho muy concreto de población y yo creo que tiene que ser una decisión con la que todos nos sintamos cómodos. Por tanto, el 2024 va a ser el año de restaurar la figura del Torico y para ello hay que decidir qué se hace y cómo se tiene que restaurar.