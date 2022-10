Emma Buj critica que Lambán no acuda a Teruel a la presentación de la candidatura a la Agencia Espacial

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, lamentó este jueves que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no venga el próximo viernes 4 de noviembre a Teruel para la presentación oficial de la candidatura de Teruel a acoger la sede de la Agencia Espacial Española, por coincidir con el debate del estado de la Comunidad.

“Si el fondo es importante las formas también lo son”. Así comenzó sus declaraciones antes de explicar que se había remitido por parte del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento una invitación de la consejera para el 4 de noviembre para la presentación oficial de la candidatura. “Con todos mis respetos a la consejera, con quien siempre hemos trabajado de la mano, la presentación en Teruel se va a hacer a la vez que el debate del estado de la Comunidad, esto quiere decir que el señor Lambán no va a estar presente y para mí es el gran ausente en este tema”, manifestó porque señaló que siempre que se ha hecho algún acto o evento para potenciar esta candidatura “lo he echado de menos”, y lamentó que también se va a producir “hasta el último momento”, como es esta presentación oficial.

Petición

“Le pido que recapacite y si no era su intención no estar me alegraré pero pido que encabece esta candidatura”, dijo y consideró que hacer coincidir el acto de presentación con el debate “es una excusa” para no estar presente ese día. “Creo que es un tema de la suficiente enjundia para todo Aragón para reclamar su presencia al frente de la candidatura como lo estoy haciendo yo como alcaldesa”, concluyó.

Fuentes del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento señalaron por su parte que la elección del próximo viernes para la presentación oficial en Teruel de la candidatura a ser sede de la Agencia Espacial Española se debe a que no hay más fechas.

“La fecha del 4 de noviembre viene marcada por los plazos que establece la orden para la presentación de candidaturas”, indicaron y apuntaron que Javier Lambán ha respetado siempre el espacio de la Consejería de Ciencia y no ha participado en ningún acto público, pese a apoyar firmemente el proyecto de Teruel, como ha demostrado en todas sus manifestaciones públicas. Agregaron que su apoyo y el de todo el Gobierno quedará patente el día 2, cuando el Consejo de Gobierno aprobará el informe de idoneidad para presentar la candidatura de Teruel.