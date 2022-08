Empresarios turolenses piden ayudas para afrontar las inversiones necesarias para el ahorro energético

A contrapié y con la necesidad de hacer inversiones que algunas empresas no podrán asumir y se verán abocadas al cierre. Así valoró Juan Ciércoles, presidente de CEOE-Cepyme en Teruel, la entrada en vigor del paquete de medidas urgentes para la eficiencia energética y el ahorro en el consumo de energía en los edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia. El presidente de la patronal augura un incremento de los costes aún mayor en un sector que ya viene sufriendo desde hace meses un crecimiento de los gastos energéticos que han provocado los primeros cierres de empresas, según informó.

El presidente de los empresarios turolenses recordó que entre las nuevas medidas se incluyen algunas como la obligatoriedad de tener cierres automáticos en las puertas o a someter a los establecimientos a inspecciones de eficiencia energética, si la última revisión fue anterior al 1 de enero de 2021. En este sentido, puso de manifiesto que “las empresas llevamos tres meses muy duros sufriendo un crecimiento de los costes energéticos inimaginable”.



Afirmó que “el año pasado ya padecimos un incremento de los costes de la energía sin precedentes, pero lo que estamos viviendo ahora no tiene nombre; donde antes se pagaban 2.500 euros de costes de energía ahora estamos hablando de 8.000 y donde antes se pagaban 6.000 euros ahora se asumen gastos de 13.000”. Es, añadió, “inasumible, y muchas empresas cerrarán después del verano”, auguró el presidente provincial de CEOE-Cepyme.

Arrimar el hombro

Juan Ciércoles se mostró partidario de “arrimar el hombro y hacer esfuerzos para generar los menos gastos posibles en energía, pero también hay que preguntarse cómo vamos a tener a la gente dentro de un comedor a 27 grados centígrados; van a salir corriendo de los restaurantes”.

En este sentido, subrayó que “depende de cómo, de dónde y de qué manera, las medidas se van a poder asumir o no”, y añadió que hacer cumplir ciertas medidas “no va a ser tan fácil”.

Por otra parte, se refirió a las inversiones que van a tener que realizar los establecimientos comerciales, que “no son baladí”, puesto que “hay que tenerlas en cuenta en un contexto de incremento de costes de energía sin precedentes”. En este sentido, comentó que “si tenemos una caldera de gasóleo, habrá que ir a comprar una que consuma menos, si el aire acondicionado es de una eficiencia que hace 10 años era una maravilla, ahora hay que modernizar con nuevas máquinas que consumen menos”. Es por ello que consideró que “las empresas podremos acometer esas inversiones, pero las administraciones deben habilitar lineas de ayudas para que podamos realizar esa mejora energética”, reclamó Ciércoles.

A final de verano

Con todo, el presidente de los empresarios trasladó la posibilidad de que esta crisis energética y de precios acabe con empresas cerradas cuando termine el verano. “Ya se ha producido el cierre de un supermercado en Andorra, que decidió echar el cierre cuando vio en junio que se le habían multiplicado los costes de energía”, según avanzó el presidente de CEOE-Cepyme.

En este sentido, auguró que “habrá otras empresas que no podrán ni siquiera asumir ese cambio de maquinaria y se producirán cierres, porque la energía está disparándose a unos niveles que es una barbaridad; tenemos unos márgenes, pero multiplicar la factura de la luz por dos o tres veces nos lleva directamente a pérdidas”, sobre todo en algunos sectores que “ya vienen tocados desde la pandemia”, añadió.

Por otra parte, el empresario enfatizó que “en este momento el sector ya no sabe cómo puede reducir los costes, no sabe qué no encender o qué es lo que tiene que apagar, por lo que será fácil ver cierres en los próximos meses de empresas porque la situación es inasumible”.

El martes el sector industrial y comercial de Aragón pidió flexibilidad en la aplicación del decreto de ahorro energético del Gobierno central, que entra en vigor este miércoles, y una línea de ayudas especial para adaptarse a estas nuevas normas, según explicó ese mismo día el vicepresidente del ejecutivo autonómico, Arturo Aliaga tras la reunión telemática con las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto.

Rando anuncia otras medidas

Las administraciones locales están obligadas a cumplir con las medidas restrictivas decretadas por el Gobierno central. Una de las primeras en hacerlo es la Diputación de Teruel. Las máquinas de aire acondicionado de los edificios de la institución provincial se han fijado a 27 grados centígrados y en invierno la calefacción no superará los 19 grados, tal. Las medidas se han extendido “a todos los edificios de la institución”, en Teruel y Alcañiz, según explicó ayer el presidente, Manuel Rando.

Otra de las medidas que ha puesto en marcha la DPT consiste en la no activación de la iluminación monumental exterior del Museo de Teruel, el único edificio de su propiedad que tiene luminarias de tipo ornamental y que no se activan desde la semana pasada, según aseguraron fuentes de la institución.

Por otra parte, Manuel Rando también indicó que la DPT pondrá en marcha en los próximos días “otras medidas” que revertirán en la eficiencia y el ahorro energético, algunas de ellas relacionadas con los hábitos en las oficinas de trabajo.

Teruel apaga monumentos

La ciudad de Teruel apagó desde anoche varios monumentos cuyo alumbrado depende del consistorio. Se trata de la torre mudéjar de la Catedral, de la torre de El Salvador y de la plaza del Seminario. Estos puntos se apagaron a partir de las diez de la noche, en vez de a las 00,30 horas como hasta ahora.

También está previsto reprogramar el alumbrado de la muralla medieval, que comparte alumbrado ornamental con el propio de la calle.

Además, el Ayuntamiento va a estudiar el alumbrado de otros espacios públicos como la plaza del Torico, la plaza San Juan y el Óvalo, donde la iluminación ornamental es también la que alumbra la calle.

En cuanto a edificios públicos, el Centro de Día Santa Emerenciana no está encendido por la noche y el sistema de aire acondicionado, que fue renovado recientemente, no baja de los 27 grados al tratarse de un centro que atiende a personas mayores. Tampoco el Palacio de Exposiciones y Congresos ni los pabellones deportivos están encendidos por la noche cuando está vacío.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que ayer recordó que el Ayuntamiento de Teruel está renovando 1.754 luces de led y cambiado 122 cuadros eléctricos para ganar en eficiencia en el alumbrado, con fondos europeos Edusi, entre otras medidas, ya avanzó la semana pasada que el Ayuntamiento de Teruel acataría la normativa establecida por el Gobierno central aunque no compartía los criterios.

“El Ayuntamiento cumplirá con esa normativa como no puede ser de otra manera pero si la situación económica no fuera tan grave para la familia diría que nos estamos convirtiendo en un país casi de broma”, dijo y echó un falta un verdadero plan de ahorro energético como el que sí que tiene la capital turolense tanto con fondos propios como europeos, que supuso 1,5 millones de euros y está suponiendo un ahorro energético para la ciudad de Teruel que oscila entre el 50 y el 80 por ciento.

Alcañiz

En cuanto al Ayuntamiento de Alcañiz, fuentes municipales indicaron que se ha trasladado un correo electrónico a todos los empleados municipales indicando la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético, que deberán empezar a cumplir desde hoy mismo. “Cuando el decreto del Gobierno entre en vigor, todos los empleados tendrán que estar al tanto de que son medidas de obligado cumplimiento”, señalaron fuentes municipales.