Fósiles de Teruel determinan a Iguanodon galvensis como un dinosaurio ornitópodo de referencia del Cretácico Inferior

Un nuevo estudio de la Fundación Dinópolis publicado en la revista internacional Diversity, ha permitido profundizar en el conocimiento de uno de los dinosaurios ornitópodos más icónicos del Cretácico Inferior, Iguanodon. Este dinosaurio, que fue descrito en 1825 por Richard Owen, se incluye dentro del grupo de los ornitópodos, que fueron aquellos “lagartos terribles” que se caracterizaban por comer plantas, por presentar un pico córneo, un cuello corto, carecer de “armadura” y por poder caminar de forma bípeda y/o cuadrúpeda.

En la investigación se describen nuevos fósiles de un ornitópodo de gran tamaño hallado en el yacimiento San Cristóbal 4, en sedimentos de hace unos 125 millones de años (Barremiense inferior, Cretácico Inferior), en el municipio de Galve (Teruel, España). Este espécimen está representado por vértebras de la región del cuello, la espalda y la cola, un diente, costillas, huesos de las extremidades anteriores y posteriores y de la cadera. Josué García Cobeña, paleontólogo de la Fundación Dinópolis y primer autor del trabajo, señala que “tras la comparación de los fósiles con los de otros dinosaurios ornitópodos europeos, hemos clasificado este ejemplar como Iguanodon galvensis, en base a las características de algunos huesos, como el isquion -un elemento que forma parte de la cadera-”. Además, las investigaciones determinan que el individuo alcanzó un gran tamaño (10 metros de longitud aproximadamente) y que era completamente adulto.

Actualmente, Iguanodon galvensis es una de las dos especies válidas del género Iguanodon. Esta especie también fue descrita por el equipo científico de la Fundación Dinópolis en el año 2015, con otros fósiles procedentes del Cretácico Inferior de Galve. Asimismo, también dieron a conocer multitud de fósiles de individuos inmaduros. En años posteriores, el equipo describió algunos fósiles de ejemplares adultos procedentes de Galve, Aliaga y Cabra de Mora. A pesar de todo, y hasta esta publicación en 2024 en Diversity, los restos de los especímenes adultos de gran tamaño eran relativamente escasos en comparación con los de los ejemplares inmaduros. Esto derivaba en que la anatomía de los adultos era menos conocida.

Francisco Javier Verdú, coautor del trabajo, destaca que “el nuevo material estudiado, arroja datos interesantes sobre la anatomía de Iguanodon galvensis en estado adulto. Hasta el momento, no se tenía apenas registro de fósiles en ejemplares de gran tamaño de la región cervical y caudal y de las extremidades anteriores”.

Alberto Cobos, director-gerente de la Fundación Dinópolis y coautor del trabajo, señala que “la representación de fósiles de ejemplares de Iguanodon galvensis en todas sus etapas de desarrollo, desde individuos perinatos hasta adultos, lo convierte en un dinosaurio ornitópodo de referencia del Cretácico Inferior europeo. Si a ello se le suma la profundización en el conocimiento de sus icnitas -huellas fósiles- y de diversos aspectos paleoecológicos que también hemos desarrollado en otras investigaciones, se puede determinar que la provincia de Teruel es una excelente aula de campo para el conocimiento del icónico ornitópodo Iguanodon”.

El artículo científico se ha publicado en la revista internacional Diversity y se titula Systematic of a massively constructed specimen of Iguanodon galvensis (Ornithopoda, Iguanodontidae) from the early Barremian (Early Cretaceous) of Eastern Spain. Los autores son los paleontólogos de la Fundación Dinópolis, Josué García Cobeña, Francisco Javier Verdú y Alberto Cobos. El artículo está disponible en: https://doi.org/10.3390/d16090586

Esta publicación forma parte de las investigaciones de la Fundación Dinópolis y del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón y de la Unidad de Paleontología de Teruel, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.