Ganar Teruel-IU evidencia la deficiente accesibilidad de la capital con un dosier

Por

Ganar Teruel-IU ha elaborado un dosier que pone de manifiesto la deficiente accesibilidad de la capital turolense.



Según esta formación, la ciudad de Teruel no supera el examen sobre accesibilidad, considerándose una de las ciudades a la cola en la lista de Ciudades Accesibles de España.



Rosa Gracia, segunda en la candidatura al Ayuntamiento de Teruel por Ganar Teruel-IU, presentó un dossier en el que recoge diversas propuestas facilitadas por asociaciones y particulares para hacer de Teruel una ciudad accesible e inclusiva. Con este documento pretenden lograr que la población y las instituciones sean conscientes de la importancia de que Teruel sea una ciudad inclusiva.



Como trasladaron desde Ganar Teruel-IU en una nota de prensa, según los datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a fecha de 31 de diciembre de 2021, el número de personas con discapacidad en la provincia de Teruel era de 6.534, de las cuales 1.958 residían en la ciudad de Teruel. “Ya sólo esta cifra justifica la importancia de respaldar y elaborar actuaciones sobre los diversos colectivos que representa una parte de los ciudadanos turolenses”, expuso la formación.



Y es que, según Rosa Gracia, “el Movimiento Asociativo de personas con discapacidad en Teruel lleva años reivindicando que en Teruel se realicen acciones para lograr que parte de nuestra población puedan vivir en igualdad de derechos”.



Por eso, para Ganar, las personas con discapacidad tienen derecho a vivir su vida de forma autónoma e independiente, por lo que “es fundamental que el entorno en el que habitan permita su plena autonomía, situación que, a día de hoy, no han conseguido en nuestra ciudad.” Actuaciones

“Es primordial que el Ayuntamiento de Teruel realice actuaciones en pro de alcanzar la accesibilidad universal”, comentó la candidata.



“Actuaciones que deben abarcar diversos ámbitos, no sólo el arquitectónico, como estamos acostumbrados a ver, sino también adaptaciones a nivel comunicativo y cognitivo que permita que todos los colectivos accedan al mundo laboral en igualdad de condiciones, pero también al ocio y tiempo libre o a la cultura”, añadió.



Según la formación, esto supondría una mejora en la calidad de vida de toda la ciudadanía turolense, la cual, junto con el esfuerzo y la labor que presta el Movimiento Asociativo, lograría derribar las barreras a las que se enfrentan cotidianamente.



Así, desde Ganar Teruel-IU, además de incluir todas estas peticiones en su dossier, también lanza dos propuestas que ayudarían a desarrollar una accesibilidad universal. “Además de las adaptaciones necesarias en el edificio del Ayuntamiento y otras instalaciones dependientes de él, pensamos que un Estudio de los puntos de la ciudad con problemas de accesibilidad arquitectónica ayudaría a localizar y ejecutar acciones en ellos”, indicaron. Para este estudio sería necesaria la colaboración ciudadana y el asociacionismo, puesto que los propios usuarios y usuarias son las que se encuentran cada día estos obstáculos.



“Un estudio puntual tan sólo beneficiaría a personas con movilidad reducida, y queremos una plena inclusión, por lo que también proponemos la creación de una Oficina de Accesibilidad reforzada con una Comisión de accesibilidad donde habitantes, turistas y asociacionismo tengan cabida”, sentenció Gracia.



Y es que, en el documento presentado se ha contado con diversas adaptaciones para colectivos de discapacidad que abarcan desde el edificio del Ayuntamiento, hasta la oferta turística, sin dejar de lado las webs creadas y gestionadas por esta entidad.



El documento está a disposición de todos los que quieran leerlo en las redes sociales del partido