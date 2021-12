Izquierdo, vicepresidente de la DPT, reitera que el Ayuntamiento de Teruel "escurre el bulto" a la hora de financiar el Servicio de Bomberos

El proyecto del presupuesto de 2022 de la Diputación de Teruel incluye una nueva aportación del Fondo de Inversiones de 2021 para el servicio de Prevención y Extinción de Incendios que, junto a los fondos de 2020, servirán para adquirir un camión autobomba y seguir con las obras del parque de la capital turolense. El capítulo de bomberos crece anualmente en un 12%.

El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, manifestó la buena voluntad por parte de la institución provincial para no llevar al Ayuntamiento de Teruel al juzgado, ya que no aporta la cantidad que le correspondería por no contar con servicio municipal. La alcaldesa pide que el Gobierno de Aragón también se implique con el servicio e Izquierdo recordó ayer que la DGA lleva invirtiendo 1,7 millones de euros. En su opinión, hay “mala voluntad” por parte del Ayuntamiento que está “escurriendo el bulto”.

“Con nuestra buena voluntad llevamos un año intentando negociar y al final vamos a terminar yendo al juzgado”, lamentó, “por tener la callada por respuesta” y poniendo peros al informe.

Izquierdo recordó que se estableció una mesa de negociación con el secretario, el interventor y el jefe del servicio y “aún estamos esperando que el Ayuntamiento nos diga quien va a poner por su parte”.

Mesa técnica

Asimismo, el presidente de la DPT, Manuel Rando, recordaba que la propia alcaldesa se refirió a la creación de esa mesa técnica y ahora está poniendo problemas. “Son los técnicos los que van elaborar el documento”, dijo. Esa mesa sería la que tiene que establecer lo que supondría al Ayuntamiento de Teruel a nivel presupuestario su parte de gasto en cuanto a bomberos e inversiones, pero “aún no nos ha enviado a los tres técnicos”, desveló Rando.

Izquierdo recordó que ya en 2015 Ganar Teruel pidió al Ayuntamiento que pusiera 200.000 euros y sigue sin destinarse ninguna partida para ello. “No hay voluntad, más bien mala voluntad”, insistió.

El tiempo pasa y así “la alcaldesa puede bajar impuestos mientras que los municipios de la provincia tendrán que subirlos porque la Diputación no les da todo los que les daría si recibiera lo que el Ayuntamiento de Teruel tendría que pagar por los bomberos”, añadió y apuntó que 5 o 6 millones de euros al año significaría “hacer un Plan de Concertación en vez de 15 millones de 20”.

Sobre la posibilidad de ir a los juzgados, el presidente Rando no marcó ningún plazo pero aseguró que “el tiempo se va acabando”.