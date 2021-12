Berta Zapater renuncia a la portavocía del Partido Aragonés en la Diputación de Teruel

La diputada del Partido Aragonés Berta Zapater Vera presentó el lunes su renuncia a la portavocía de su grupo en la Diputación, que desempeñaba desde inicio de la legislatura, e indicó que lo hace “por discrepancia con la actual dirección del partido y el abandono de los principios fundacionales en su discurso y actuación política”. Conservará su acta de diputada y tampoco causará baja en el partido, salvo que, asegura, “le abran de nuevo un expediente por opinar” y la expulsen.

Zapater, que es también concejala en el Ayuntamiento de Alcañiz, relató que informó a sus compañeros de partido en la Diputación de Teruel a través de un comunicado que luego envió a los medios. La hasta ahora portavoz se lo notificó a su vez a los portavoces del resto de los grupos de la Diputación de Teruel. Ha renunciado a la retribución de exclusividad y se reincorporará a su trabajo anterior como psicóloga.

Justificó su renuncia al “abandono del proyecto político sustituido por una práctica clientelista de gestión de subvenciones que conlleva una grave pérdida de identidad”. También comentó la “incoherencia en las actuaciones del partido, contrarias al programa histórico, como el tema de la supresión del impuesto de sucesiones, que achaca a la “subordinación de la identidad del partido al mantenimiento de cargos institucionales en un cuatripartito de izquierdas”.

Por otro lado, habló del desarrollo del autogobierno, principio fundacional del partido, “que ha desaparecido del discurso del partido y está ausente en la agenda de gobierno”; del incumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la paralización y “el proceso de vaciado de competencias que deben tener las diputaciones provinciales en favor de las comarcas” como apuesta de modelo territorial del PAR.

Paralización desde octubre

Otro de los incumplimientos que enumeró en su escrito es el acuerdo del órgano de la permanente del PAR para la sucesión en el diputado del Jiloca –que es José Sancho– con la entrada de Carlos Sánchez, alcalde de Montalbán, afín al sector crítico.

La diputada criticó la “paralización absoluta” que ha habido desde que se celebró el congreso del PAR, en el que se impuso por 20 votos Arturo Aliaga a Elena Allué, y comentó que no se han renovado los órganos comarcares y locales. Lamentó que “a día de hoy los debates internos no enriquecen el partido sino que molestan”.



En su “opinión el Partido Aragonés necesita “un revulsivo ideológico”, “una refundación, pero no se ve cambio”, lamentó. Denunció “falta de debate interno”, “acoso y hostigamiento”, acciones que según su parecer “solo incrementarán la fractura existente y precipitarán la desaparición de la formación”.

Berta Zapater aseguró, no obstante, que su “más profundo rechazo a la dirección del partido” no va a motivar su baja en el partido porque “la historia, el compromiso y las bases ideológicas, ahora abandonadas, están muy por encima de los personalismos y las deplorables maniobras realizadas por los que okupan la casa del aragonesismo”, lamentó.

Berta Zapater pertenece al sector crítico del Partido Aragonés, del que también forman parte otros dos diputados, Julio Esteban y Antonio Pérez, de los cinco que integran la DPT. Los otros dos diputados aragonesistas son Alberto Izquierdo, que es vicepresidente de la DPT y secretario general del PAR, y José Sancho.

"Estrategia para destrozar el partido"

El vicepresidente de la Diputación de Teruel y secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, indicó que la renuncia de Zapater ha supuesto “una sorpresa”. Comentó que a la Diputación de Teruel no se va “a pontificar” o a “hacer defensa ideológica”, sino a “trabajar por los pueblos y los alcaldes, tanto del PAR como del resto de los partidos”.

En opinión de Alberto Izquierdo, detrás de la renuncia manteniendo el acta hay “una estrategia” de Zapater “y de más gente” para “destrozar al partido, quizá para formar parte de alguna otra opción que irá apareciendo en el futuro”, dijo. Añadió que mantener el acta “le puede ir bien para utilizarla como palanca en otra circunstancia”.

Cuestionó las críticas de Berta Zapater sobre temas inherentes al partido y recordó que “ella, como miembro de la ejecutiva, ratificó el acuerdo que se firmó con el Partido Socialista” para formar gobierno en Aragón. Señaló que si no comparte nada con el PAR no tiene sentido que siga siendo diputada provincial: “Se va a su casa y defiende sus ideales desde la llana militancia”, aconsejó, para añadir que su acta de diputada la obtuvo por el apoyo de alcaldes y concejales de la zona del Bajo Aragón y del Matarraña “y la mayoría de ellos ahora no la respaldan porque no les ha atendido ni ha ayudado cuando han tenido necesidades”, dijo.