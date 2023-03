Jorge Azcón: "La provincia de Teruel requiere una política transversal, pero sobre todo que lo que se diga, se haga"

El presidente del Partido Popular en Aragón y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, considera que la provincia de Teruel precisa políticas transversales y que se cumplan en ella los compromisos que se adquieren. Argumenta que con el Ejecutivo del cuatripartito “se dice una cosa, pero ocurre otra”, reitera que con Feijóo se aplicará el máximo de las ayudas de funcionamiento a las empresas y reivindica la paternidad del PP con el Fondo de Inversiones de Teruel.

-¿Por qué quiere ser presidente de Aragón?

-Porque quiero un Aragón líder en España, porque quiero que en Aragón mejoremos la calidad de vida de los aragoneses.

-¿Qué le empujó a dedicarse a la política y en concreto a hacerlo con el Partido Popular?

-Hace muchos años, en tiempos de Felipe González, cuando España tenía serios problemas de paro y de corrupción, y sobre todo un problema en aquellos tiempos importantísimo como era el terrorismo, decidí afiliarme al Partido Popular porque entendí que la política era la mejor forma de cambiar las cosas que te rodean y que no te gustan, para mejorar aquellas cuestiones que son susceptibles de hacerlo.

-Los ciudadanos están cansados no ya de la política sino de la forma de hacer política, ¿cuál es su compromiso para cambiar esa percepción?

-Es verdad que los ciudadanos están cansados de la política, pero también creo que hay que lanzar un mensaje a favor de la democracia y a favor de la política, porque es el mejor de los sistemas de convivencia. Todos tenemos que preocuparnos de mejorarla y de hacer que la política sea más cercana, más creíble y sobre todo sea más eficaz. Creo que la gente confía en la política en la medida en que le resuelve los problemas reales, esa es la forma de acercar la política y la democracia a los ciudadanos.

-¿Cuál es su compromiso con Teruel?

-Lo pusimos encima de la mesa con el presidente nacional del partido. Hablamos de que la apuesta más importante que se ha hecho por Teruel ha sido en la época de Santiago Lanzuela con el Fondo de Inversiones de Teruel, y desde entonces no se había propuesto una política que pudiera transformar y ayudar a la provincia de Teruel tanto como esas ayudas del 20% al funcionamiento. Teruel requiere una política transversal, pero sobre todo requiere que lo que se diga se haga, y si se apuesta por el 20% a las ayudas al funcionamiento, que se convierta en realidad.

-Desde el PSOE le reprochan que desconoce la realidad del medio rural.

-Todo lo que significa enfrentamiento suele tender a la demagogia y es muy cortoplacista. Ese argumento del Partido Socialista se cae por su propio peso cuando hablamos de la vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la despoblación. ¿Alguna vez Lambán la ha criticado por ser de Madrid?

-¿Cómo siente el medio rural?

-Creo que es imposible sentir Aragón si no eres consciente de lo importante que es lo rural, porque somos una Comunidad Autónoma que significa el 10% de España y solo el 3% de la población. Somos mucho territorio y poca gente, y por lo tanto esa poca gente que vive en el ámbito rural tiene que ser exactamente igual de importante que la que vive en las ciudades.

-Están incidiendo mucho en los servicios sanitarios en el medio rural.

-Es que lo que está pasando con los servicios sanitarios no tiene nombre y lo de las ambulancias es totalmente incomprensible, que haya localidades tan importantes como Alcañiz a las que se les vaya a quitar la UVI móvil durante doce horas al día y los fines de semana. Es muy difícil de explicar porque nadie sabe cuándo se va a poner enfermo, la hora a la que lo va a hacer, o cuándo puede tener un accidente.

Gestión de Emergencias

-¿No cree que el Plan Integral de Gestión de Emergencias en Aragón que acaba de presentarse lo equilibra de alguna manera?

-Lo que es evidente es que es una ocurrencia. Hace muy poco Lambán hablaba del sistema de ambulancias que iban a poner en funcionamiento como el mejor de los posibles, y se les ha ocurrido arreglar la chapuza que ellos mismos reconocen que han cometido, con los servicios del 112. La Protección Civil nunca puede ser equiparable a un médico.

-¿Cómo piensan solucionarlo si gobiernan?

-Lo hemos dicho, que en los cien primeros días del Gobierno ampliaremos el contrato de ambulancias para que las UVIs móviles se conviertan en una realidad en las cabeceras que hoy tendría que tenerla en todo Aragón.

-¿Mediante la colaboración público-privada o internalizando el servicio, algo que algunas fuerzas políticas como Teruel Existe están planteando?

-Yo creo en la colaboración público-privada, sobre todo cuando hay un contrato vigente. Creo que no es bueno engañar a la gente. Si hoy hay alguien que plantea rescindir el contrato de ambulancias, hay que explicar que hay que pagar el lucro cesante, y que eso significarán decenas de millones de euros para luego tener que seguir prestando el servicio y que nos cueste más dinero.

-Teruel Existe no habla de rescindir el contrato, lo aclaro para que no se malinterprete, ellos plantean empezar a trabajar ya en la internalización para cuando finalice el contrato.

-Pero eso es una cosa distinta. Dentro de cuatro años se podrá estudiar cuál es la forma más eficiente y más eficaz. Hoy solo hay una fórmula con el contrato adjudicado, y por eso no soy partidario de decir cosas que objetivamente y técnicamente no pueden ser viables.

-La educación es uno de los baluartes del PSOE, ¿son partidarios del apoyo a la escuela rural? El PSOE siempre les recuerda lo que pasó con anterioridad cuando gobernaron ustedes.

-No es un baluarte de este gobierno, es un baluarte de la democracia, no hay nadie en ningún partido político, da igual el espectro ideológico en el que se esté, que no defienda que la educación es el instrumento con mayor capacidad de transformación de la sociedad. No lo defiende la izquierda, lo defiende el Partido Popular, lo defiende la Constitución, no el cuatripartito. Lo que pasa en Aragón es que se dice una cosa pero ocurre otra. Posiblemente el elemento más importante para una buena educación sean buenos profesores, y el Gobierno de Lambán es de los que peor paga a los profesores en toda España. Ese es un hecho objetivo.

-¿Qué políticas de emprendimiento piensa impulsar en el medio rural?

-Aquí en Teruel lo más importante son las ayudas del 20%. Creo que desde el Fondo de Inversiones de Teruel es la política más importante que se va a poner, no solo para luchar contra la despoblación sino para la creación de empleo.

-Pero dependen del Gobierno central y hablo de la Autonomía.

-Dependen del Gobierno central, y es evidente que cuando Alberto Núñez Feijóo ha venido a hacer esa propuesta a Teruel no ha venido por una casualidad, lo ha hecho porque desde el Partido Popular en Aragón hemos trabajado mucho para que ese compromiso sea una realidad en Teruel.

Políticas agrarias

-El PSOE les reprocha que se suban ahora al carro después de que la autorización la consiguiesen las organizaciones empresariales y el Gobierno de Aragón con los de las dos Castillas.

-Yo creo que la acusación real es que el Partido Socialista ha sido incapaz de ponerlo en marcha. La realidad es que esas ayudas al 20% son una idea de la Unión Europea que se le permite poner en marcha a España, y los hechos lo que dicen es que el Partido Socialista pudiendo hacerlo hasta el 20% lo ha dejado por debajo del 2%, absolutamente insuficiente. No es la opinión de Jorge Azcón, es la opinión de los agentes sociales de Teruel.

-¿Qué política agraria defiende?

-Una política agraria que ayude de verdad a los agricultores y que no signifique mucha más burocracia de la que había antes, una política que apueste por las infraestructuras agrícolas, no con lo que está pasando en la actualidad con el Plan Hidrológico del Ebro, en la que ocho embalses se han eliminado. Una política agraria en la que la PAC sirva de verdad para producir y no para otro tipo de objetivos que poco tienen que ver con los agricultores, y defender a los agricultores.

-Este mes tiene que aprobarse la Ley de Dinamización del Medio Rural, ¿la considera una buena política de lucha contra la despoblación?

-La despoblación es una cosa y esa ley de la que usted está hablando es otra distinta, porque esa ley no va a ayudar a la despoblación. Yo he hablado con muchas organizaciones agrarias, con muchos colectivos que se dedican a la agricultura que nos han pedido que votemos en contra de esa ley, porque los problemas de despoblación los va a agravar. No va a ayudar a la despoblación, va a perjudicar a aquellos lugares que están ya con problemas de despoblación.

-¿No piensa entonces desarrollarla el PP si tuviera responsabilidades de gobierno?

-Lo que haremos será cambiar aquellas cuestiones que están mal en la ley. Lo que beneficie a los agricultores es indudable que vamos a estar de acuerdo, pero en aquellas cuestiones que perjudican es evidente que vamos a trabajar por cambiarlo.

-¿Qué fiscalidad defienden, tanto en esta ley como de forma general?

-La fiscalidad relacionada con el territorio, con lo rural, es absolutamente mejorable. Lo presentamos en el decálogo contra la despoblación que se dio a conocer aquí en Teruel. Y en cuanto al marco fiscal en general, Aragón es un infierno fiscal, no lo digo yo sino los informes del Colegio de Economistas de España. No solo en el impuesto de sucesiones sino fundamentalmente en el IRPF. Aragón cobra más que la mayoría de las Comunidades Autónomas a aquellos que menos dinero ganan.

-Para la próxima legislatura va a quedar pendiente la adjudicación del Plan Extraordinario de Carreteras. ¿Lo comparte?

-El Partido Socialista siempre hace lo mismo, no hace nada mientras gobierna y deja para los que vamos a gobernar herencias que son difíciles de pagar. Las carreteras de Aragón son las peores posibles y no hay comunidad autónoma como esta con tan mal estado de sus carreteras. Hay que invertir mucho más de lo que se ha invertido hasta ahora, pero creo sinceramente que la responsabilidad no la podemos derivar a que lo paguen nuestros hijos y nuestros nietos.

-¿El Fondo de Inversiones de Teruel tendrá continuidad?

-El Fondo de Inversiones de Teruel lo creó el Partido Popular y es la política más importante que se ha impulsado aquí para desarrollar esta provincia. Fue idea de Santiago Lanzuela y si alguien se ha preocupado del Fondo de Inversiones de Teruel ha sido el Partido Popular.

Olvidos

-Desde Aragón, porque desde Madrid el PP se olvidó hace una década.

-El Fondo de Inversiones de Teruel con un gobierno del PP y de Alberto Núñez Feijóo está absolutamente asegurado. Reitero que el origen, la paternidad, fue con el PP. Por lo tanto nadie va a defender ese fondo y gestionarlo de forma eficaz como el PP. Lo que está pasando con el PSOE es extraordinariamente preocupante. Hoy se siguen adjudicando fondos del 2021 y están con las convocatorias del 2022. La ralentización de todo lo que ha tenido que ver con el Fondo de Inversiones de Teruel con la gestión del PSOE es absolutamente alarmante. Con quien corre peligro el Fondo de Inversiones de Teruel, si sigue gobernando, es con Lambán y Pedro Sánchez.

-¿Se mantendrá la plurianualidad recuperada en esta legislatura?

-Se mantendrá sin ningún género de dudas.

-¿Cuál va a ser su proyecto estrella, o proyectos, para la provincia de Teruel?

-Pues hay algunos que hemos dicho y otros que todavía tenemos que poner encima de la mesa conforme se vayan acercando las elecciones; estamos trabajando en ellos, pero creo que hay uno que es muy importante que hemos explicitado y que significaría un avance increíble, que son las ayudas del 20%.

-Pero eso depende de la Administración central, no de la autonómica. ¿En qué proyectos está trabajando el PP en Aragón para presentar a la sociedad turolense de cara a las próximas elecciones?

-Por eso le digo que hemos anunciado cosas. Hemos hablado de problemas importantísimos como la sanidad y lo que está pasando con las ambulancias y que lo solucionaremos en los primeros cien días de gobierno. Hemos hablado de cómo hemos sido capaces de que el futuro gobierno de Feijóo se comprometa con la provincia de Teruel. Y no tenga la más mínima duda que de aquí a las elecciones habrá nuevos proyectos del Partido Popular de Aragón exclusivamente pensando en la provincia de Teruel.

-¿Debería incrementarse el Fondo de Cohesión Territorial de Aragón?

-Yo creo que en la medida en la que podamos mejorar los fondos que se destinan a la cohesión es una buena noticia.

-Dentro de las líneas que marca la Directriz demográfica y de lucha contra la despoblación, ¿por cuáles apuesta el PP?

-Con la despoblación se acaba creando empleo. La prioridad tienen que ser las políticas que signifiquen la creación de empleo y por supuesto la prestación de servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones en el ámbito urbano y rural.

-¿Qué lista debería gobernar después de las elecciones, la más votada?

-Lo lógico es que quien gana las elecciones gobierne.

-¿Si el PP fuese la segunda, pero pudiera sumar, dejaría gobernar a la más votada o iría a un gobierno de coalición?

-El Partido Popular va a ser la lista más votada.

Coalición

-¿Pero si tuviera que ser un gobierno de coalición?

-Hay cuestiones que requieren más que titulares. Yo creo que las reglas del juego democrático tienen que pactarse y creo en una reforma de la ley electoral, pero lo que está claro es que si no es posible reformarla, con ella en la mano los gobiernos siempre van a ser aquellos que cuenten con la mayoría para poder investir al alcalde o al presidente. Sí creo que podría haber una alternativa, pero si no somos capaces de pactarla, la ley electoral es la que todo el mundo entiende que se va a aplicar.

-¿Se sentiría a gusto en un gobierno en coalición con Vox?

-Yo me sentiría a gusto en un gobierno del PP que es para lo que voy a trabajar. Creo que el gobierno ha de ser en solitario del Partido Popular.

-¿Cómo lleva las conversaciones el PP con quienes se han ido del PAR o de Ciudadanos?

-Es evidente que hay partidos políticos que están teniendo problemas internos y que hay dirigentes y alcaldes que se están yendo de ellos y llamando a las puertas del PP. Siempre que creamos que hay talento y que hay posibilidades de aportar al interés general, estamos dispuestos a llegar a acuerdos.

-¿Qué opina del transfuguismo?

-Ese mensaje de transfuguismo que utilizan algunos de forma absolutamente interesada no responde a la política en la actualidad. En cualquiera de los casos, si de lo que hablamos es de transfuguismo en Aragón, los mayores casos han tenido que ver con el Partido Socialista, tanto con el gobierno de Pepe Marco como con lo que pasó hace cuatro años en el Ayuntamiento de Huesca, en el que un voto tránsfuga le quitó la alcaldía al PP y se la dio al PSOE y se sienten absolutamente cómodos. Así que lecciones de transfuguismo del Partido Socialista, ninguna.

-¿Qué posicionamiento va a tener el Partido Popular con Teruel Existe en la próxima legislatura como partido transversal en la futura configuración de los gobiernos que surjan de las elecciones?

-De momento no vamos a insultarles como hace Lambán. A mí con Teruel Existe me separan determinadas políticas, pero hay algo con lo que coincido absolutamente, la defensa a ultranza de los habitantes de Teruel.

-¿En qué le gustaría que cambiase la forma de gobernar Aragón?

-Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de gobernar hemos conseguido mejorar la calidad de vida de la gente. Si el PP se caracteriza por algo es por gobiernos eficaces, y en Teruel tenemos un magnífico ejemplo como es la alcaldesa. Quien quiera saber qué es el Partido Popular solo tiene que ver el trabajo que hemos hecho en la capital turolense con Emma Buj al frente.

-¿Se considera una persona empática, piensa aplicar la empatía en la política?

-Creo que es mejor que lo digan los demás, pero yo creo que si los alcaldes nos caracterizamos por algo en general es por la cercanía, y solamente se puede ser cercano cuando te pones en los zapatos del otro y eres capaz de pensar no solamente desde tu perspectiva sino también de la de los otros. Pienso que el PP tiene muy claro que el único gobierno que merece la pena es el gobierno que piensa en todos.