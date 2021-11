José Manuel Revuelta, director de Infraestructuras y Redes Iberia de Endesa: "Es una responsabilidad para Endesa absorber toda la generación renovable"

El director general de Infraestructuras y Redes Iberia de Endesa, José Manuel Revuelta, explicó que el incremento en un 15% del plan de inversiones en la provincia de Teruel, que contempla una inversión bruta de 47 millones de euros en los dos próximos años, obedece a la necesidad de dimensionar las redes de media y baja tensión para poder absorber la generación renovable.

En su opinión, el elevado número de proyectos de esta naturaleza previstos en el territorio obedece precisamente a la existencia de una red dimensionada para absorberlos, además de a las condiciones naturales.

La unidad territorial de Teruel gestiona las redes y subestaciones (54) de la provincia, la Comarca de Bajo Aragón-Caspe hasta el río Ebro y el Rincón de Ademuz, que suman 17.000 kilómetros cuadrados de superficie y 145.815 clientes.

-El último plan de inversiones presentado por Infraestructuras y Redes Iberia de Endesa contempla una inversión en la provincia de Teruel de 47 millones de euros frente a los 41 previstos inicialmente...

-Los proyectos de generación renovable se están acelerando y nosotros nos hemos adaptado y hemos respondido con un incremento de la inversión de un 15%. La red de Teruel es compleja por su naturaleza. El esfuerzo de gestión y de inversión que se está haciendo es muy relevante. Es un territorio que se puede beneficiar mucho de todas estas ventajas que aporta la digitalización. Probablemente en otros sitios ese diferencial no se va a notar tanto como aquí.

-¿Cuál será su principal destino?

-Las inversiones se destinarán fundamentalmente a la renovación de los centros de transformación (1.816) y subestaciones (54), la digitalización de la red y el cierre entre líneas de distribución para que todas las población tengan doble alimentación. Esto reducirá las posibles averías o fallos en la red.

-¿La adaptación de la red responde al aumento de la generación de energías renovables?

-Hay que tener en cuenta que la red de Teruel y de Aragón ha absorbido mucha genración renovable en una historia de éxito. Pero esto no va a parar, va a seguir con una peculiaridad. Hasta ahora, hemos tenido grandes plantas de generación que se instalaban en alta tensión y eso es más fácil de gestionar. La tendencia que se está viendo ahora es que estas plantas pueden ser más pequeñas y se van a instalar en unas tensiones cada vez más bajas, más cercanas al consumidor. Por ejemplo, ahora mismo en Europa aproximadamente el 23% de estas plantas se conectan a la red de distribución y en 2050 serán más del 70%. Hay que dimensionar las redes de media y baja tensión más y mejor para adaptarse a ese reto: a los clientes y a toda esta generación que se va a poder instalar.

Antes sabías que un transformador llevaba la electricidad de la alta tensión a la media o a la baja, pero ahora el proceso puede ser a la inversa. Esto te obliga a reinventar cómo gestionas y operas la red. El 85% de nuestros procesos ahora mismo están en revisión porque nos enfrentamos a algo realmente distinto.

Explosión de parques eólicos

-¿A qué obedece la instalación en Teruel de tantos parques eólicos y fotovoltaicos?

-Ha habido varios factores. Obviamente, las condiciones naturales de la provincia favorecen su ubicación, pero también sucede que la red estaba dimensionada para absorberlos. En otros sitios ni ha sido tan fácil ni se ha producido con condiciones parecidas a Teruel. Y también responde de alguna forma a ese trabajo conjunto con las administraciones. Esto no es mérito de nadie en particular, es de todos los agentes implicados. Y esto no ha hecho más que empezar; va a seguir habiendo de naturalezas distintas y puede que se incorporen nuevas tecnologías de generación. Para nosotros es una enorme responsabilidad. Si hubiera una necesidad de evacuación a la red y tuviéramos que decir que no es posible por falta de capacidad, para nosotros sería inaceptable. Por eso tenemos que anticiparnos a un futuro que es muy incierto. Y lo que esperamos es que las inversiones, además de otras medidas que estamos tomando, nos permitan ir un poco por delante para que nos pille preparados todas estas revoluciones que están por venir.

-Endesa participará en el concurso público para la concesión de capacidad de acceso en el Nudo Mudéjar de Andorra...

-El sector eléctrico se divide en cuatro actividades: la distribución, el transporte, la comercialización y la generación. Legalmente, la distribución y el transporte están separadas del resto. Para mí, un generador no tiene marca, me da igual cómo se llame porque tengo que tratarle con absoluta igualdad. En temas de generación y de comercialización, para mí todos son iguales, se llamen como se llamen. Esa es la base para que se genere una competencia sana y para asegurar que realmente una actividad como la nuestra, que es un monopolio natural, es neutra y actúa con objetividad, transparencia y no discriminación. No es que no sea mi área, es que me preocupo de no saberlo.

Comercialización

-Por lo que respecta a la comercialización, ¿a qué responde la subida tarifaria de los últimos meses?

-La subida afecta fundamentalmente a quienes tienen algún tipo de régimen variable en el precio, básicamente a la tarifa regulada. La gran mayoría ya tiene contratos fijos. Está motivada por factores exógenos asociados a los mercados de gas, fundamentalmente. Nosotros ahí, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es asegurar que haya mucha actividad entre generadores y comercializadores porque creemos que cuanta más competencia haya, la curva de oferta será mejor y más adecuada. Y ese es nuestro papel: generar competencia.

-¿Entendería la creación de una empresa pública de generación para regular los precios?

-Sobre temas normativos y regulatorios, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Es un negocio que se puede medir. La distribución está sujeta a un escrutinio en todos sus datos por parte del regulador, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con lo que somos un negocio regulado. Actuamos en un régimen muy especial. Si nosotros hacemos una inversión, un gasto, todo va a la CNMC. Es un régimen muy especial, donde plantearse esquemas de empresas publicas sería complicado porque tienen una naturaleza muy distinta.