Juan Nácher, presidente de Interpeñas-Teruel: "Interpeñas propuso que la puesta del pañuelo al Torico fuera protegida como BIC"

Juan Nácher, presidente de Interpeñas, ha afrontado junto al resto de compañeros de la organización un año difícil que ha sido recompensando con un importante incremento en el número de peñistas, que supera los 11.000 para este año. En el momento de conceder esta entrevista contaba las horas para que por fin vea puesto el pañuelo en el cuello del Torico.

-Después de dos años en los que no ha habido Fiestas, el número de peñistas ha crecido. ¿Cómo lo han conseguido?

-Son casi 2.000 personas más que en 2019. Tenemos que contar que los que ese año tenían 16 y ahora tienen 18 años se han podido hacer de peña. También hay gente de más edad que antes no eran de peña y ahora se les ha despertado la necesidad de ser peñista, de convivir y compartir con los demás peñistas.

-¿Han hecho desde Interpeñas una labor por captar socios de cara a esta vuelta de la Vaquilla?

-Hemos trabajado por realzar la fiesta de la Vaquilla, para que no se olvidara nadie de que iba a haber Vaquilla y animar a que se hicieran. Vaquilleros somos muchos pero peñistas no tantos. Si fuéramos más tampoco cabríamos en el Centro. De hecho hay listas de espera porque hay peñas que se han incrementado un 10 o un 15% de lo que fueron en 2019 y no pueden dar más servicio del que dan. Las infraestructuras no dan para soportar un crecimiento de un 50% más.

-Quizá ese es otro debate que habrá que abrir para el año que viene, si se queda pequeño el Centro.

-No entro ni salgo porque es un tema sobre el que tiene que haber un buen estudio.

-Ha sido un tiempo de incertidumbres, la última la generada por la caída del Torico. Ustedes han defendido la puesta del pañuelo con la forma tradicional y parece que al final va a ser así.

-Yo no soy técnico pero no forzamos tanto si se hace de la forma tradicional, apoyándose unos en otros y subiendo hasta arriba a dar un beso al Torico y ponerle el pañuelo.

-Estas últimas semanas, ¿han sido complicadas para Interpeñas?

-Muy complicadas, hasta que no vea el Torico puesto arriba en la columna con su pañuelo no me despertaré de este mal sueño.



Puesta del pañuelo al Torico en la Vaquilla de 2022



-Se van a conseguir cosas positivas como que vaya a ser protegido como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

-La iniciativa fue de Interpeñas y se lo propusimos al Ayuntamiento que inmediatamente dijo que sí y que lo iban a solicitar porque Interpeñas como asociación no lo puede solicitar, tiene que ser un ente público quien lo solicite a Patrimonio. El problema es que la tramitación es larga.

-¿Es también momento de retomar la solicitud para que la Vaquilla sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional?

-Sí. Tienen que pasar cinco años desde la concesión de Fiesta de Interés Regional, que fue en 2016, pero ahora hay que saber si los años que no ha habido Vaquilla se cuentan o no.

-Las relaciones con el Ayuntamiento han sido muy cordiales durante la pandemia. ¿Han seguido así durante estas últimas semanas?

-Siguen siendo excelentes, en cuanto a mí respecta. Nos entendemos y sabemos lo que tenemos que hacer cada uno. No hemos tenido ningún tipo de problema en el montaje de las peñas y hay facilidades por parte de todos.

-¿Le preocupa el repunte de casos por la covid?

-Aunque haya repunte, hay que recordar que estamos en espacios abiertos.

-¿Cómo se han preparado las peñas para minimizar los casos?

-En mi peña, Los Bohemios, por ejemplo los cubiertos y los vasos son de acero inoxidable, pondremos un fregadero para lavarlos y que los usen en la siguiente comida, cada uno los suyos. Habrá también gel desinfectante y recomendamos el uso de mascarilla o los que tienen alguna patología. Hay otras peñas que van a hacer lo mismo que nosotros.

-¿Se va a reducir el volumen de plásticos durante estas fiestas?

-Sí pero también había peñas que para 2020 ya tenían cosas compradas y se van gastar.

-Para la puesta del Pañuelo se espera una afluencia masiva, ¿cómo se ha trabajado desde Interpeñas para gestionar la entrada de peñistas a la plaza del Torico?

-Se pidió peñas voluntarias para que se vayan a la plaza de la Catedral, vean cómo se entrega el pañuelo a la peña El Disloque, que se este año se hará en el balcón, y sigan después en la pantalla que se va a instalar la puesta del pañuelo. También se recomienda a las personas mayores y a los que van con niños que vayan a la puerta del Ayuntamiento. El toque del Campanico es un acto muy tradicional, anterior al pañuelo.

-En el caso de la merienda del domingo, ¿hay alguna novedad para este año?

-Este año van a entrar ocho peñas, las que les tocaba por turno y como quedaba sitio se sorteó y entrará otra peña más. En total, tiene que haber unos 3.100 o 3.200 peñistas, que es el aforo del sol y entran peñas más voluminosas con otras menos.

-¿Se han solucionado los problemas en cuanto al montaje de los locales de la peñas?

-Cuando las cosas se pueden solucionar no son un problema. Hemos tenido una reunión con directivos de Endesa, electricistas, presidentes de peñas y miembros de Interpeñas y hemos llegado a acuerdos que priman la seguridad.

-Tendrá ganas de que comience ya la Vaquilla. ¿¿Cuál es su momento favorito?

-Como he vivido la puesta del pañuelo con mi peña para mí es el más emocionante, porque estás arriba y tienes allí a tus amigos y a tu familia y es una emoción que no se puede calcular, hay que vivirla.

Este año estaré en el balcón del Ayuntamiento pero lo más seguro es que cuando le den el pañuelo a El Disloque me vaya con ellos hasta la plaza del Torico para el momento de la puesta. La junta directiva de Interpeñas siempre acompaña a la peña que pone el pañuelo desde el Ayuntamiento hasta el Torico abriendo camino. Y este año volverá a ser así. Animo a vivir cada minuto de La Vaquilla y que lo vivamos bien.