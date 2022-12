La alcaldesa de Teruel lamenta el "paripé" de la Agencia Espacial en una decisión "política" que ya estaba tomada

Por

La alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, ha criticado el "paripé" que ha supuesto el proceso para elegir la sede de la Agencia Espacial Española, a la que optaba la ciudad y que al final irá a Sevilla, una decisión que es "absolutamente política" y que estaba tomada "desde el minuto uno".



La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros ha decidido que sea Sevilla la sede de este futuro organismo.



Tras conocer la noticia, la alcaldesa no se ha mostrado sorprendida, porque este final se podía "anticipar", pero sí "realmente engañada" en un proceso que se dijo que estaba destinado a descentralizar y luchar contra la despoblación y que ha culminado con la designación de la cuarta ciudad de España, a la que no obstante ha felicitado.



El proceso para designar la sede es "el enésimo engaño" del gobierno de Pedro Sáchez, ha agregado Buj, quien ha insistido en que cuando se conocieron los criterios que se exigían para la ciudad que pretendiera ser sede parecía que estaban hechos "a medida" de la capital andaluza.



Y ha considerado que el Gobierno podrían haber tomado la decisión sin abrir un proceso de concurrencia. "No tenía ninguna necesidad, lo podía haber hecho sin embarcarnos a todos en una aventura en la que hemos puesto mucha ilusión y mucho trabajo", ha dicho Buj, quien ha agradecido la implicación de la consejería de Ciencia del Gobierno, pero ha censurado que el presidente y la consejera de Presidencia, Javier Lambán y Mayte Pérez, respectivamente, hayan estado ausentes y no hayan "arrimado el hombro".



Además, ha considerado que las "malas relaciones" de Lambán con Sánchez "no ayudan mucho".