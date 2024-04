La concentración de San Francisco exige una rehabilitación integral de la calle

Por

Como el día 13 de cada mes el grupo de trabajo de la calle San Francisco y Alrededores, de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen y Colindante, se concentró este sábado para mostrar su apoyo a los vecinos que ese día del mes de junio se quedaron sin casa debido al derrumbe de un edificio en el número 21. Cuarenta familias que todavía no han podido volver a sus casas, y más de la mitad no lo podrá hacer.



El grupo de trabajo pidió en esta ocasión la rehabilitación integral de la calle San Francisco y su entorno. Para ello se concentraron en el primer solar de la calle, ubicado en el número 14, y reclamaron a las administraciones y a los políticos que dejen de decir “no ahora” .



Una negativa que han escuchado muchas veces durante estos diez meses desde que ocurrió el derrumbe y que este sábado se pudo oír en la lectura del manifiesto para reclamar que la ciudad necesita a las administraciones “ahora”. Los concentrados hicieron un llamamiento a que se implique la comunidad autónoma, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, con carteles donde se podía leer “Señor Azcón necesitamos las ayudas del Gobierno de Aragón”.



En estos diez meses los vecinos de San Francisco y el grupo de trabajo han escuchado el “no ahora” en numerosas ocasiones: cuando les dijeron que llamaran primero al seguro y a la empresa de aguas; cuando se negaban a reunirse con ellos porque no tenían todos los resultados de los estudios y en esta semana cuando se reclamó colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel y la alcaldesa dijo que hay que esperar a que estén las indemnizaciones para completarlas con ayudas. Rehabilitación de la calle

El acto reivindicativo sirvió para poner de manifiesto el mal estado de la calle centrándose en los números pares, que son los que están más próximos a la ladera. María Victoria Domingo, que leyó el manifiesto junto a Elvira Martín, es una vecina del número 16 y explicó que las denuncias sobre el estado de los edificios de esta parte de la calle vienen desde lejos y no se han resuelto. Sigue habiendo filtraciones, grietas en los muros del convento de las Clarisas y varios edificios en ruina en la calle.



“He estado poniendo denuncias tanto a nivel individual como colectivamente con la comunidad de propietarios y pasa lo de siempre, si no se localizan a los vecinos de los solares o no responden no se hace nada. Tengo expedientes de los años 2004, 2017 y 2023 y se quedan en nada. Al final lo que siento es impotencia por ser una ciudadana responsable y querer hacer las cosas bien pero la inactividad de la administración te deja en una indefensión”, explicó y se refirió también a la situación de abandono del callejón de la Colina: “Es una calle que es municipal y los ayuntamientos tienen deber de conservación”, recordó. Domingo también se ha dirigido a la Justicia de Aragón para denunciar esta situación, que le contestó que el Ayuntamiento no había respondido a sus solicitudes.



El portavoz de los vecinos de la calle San Francisco 21, Javier Carbó, consideró por su parte que la denuncia que este mes ha hecho el grupo de trabajo y el apoyo de los asistentes a la concentración de este sábado demuestra que el problema está en la situación de toda la calle.



“Es como si nuestro edificio estuviera sitiado de problemas”, consideró en referencia al callejón del Gato, donde se acaba de reconocer que había una avería, que se ha cortado una tubería y ha dejado de salir las humedades, pero también a la situación del solar del número 14, que ahora se ha puesto de manifiesto “y que es otro ejemplo de que ya teníamos ahí un problema en esta calle”, sin olvidar, que hay tres edificios que están declarados en ruina.



Carbó destacó que toda la calle cada vez está más concienciada de que hay un problema, que como punta del iceberg ha sido el derrumbe del edificio 21 el que ha caído, pero que realmente hace falta una rehabilitación integral de la calle.