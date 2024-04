Los vecinos de la calle San Francisco constatan que las inundaciones han cesado tras cortar la tubería que abastece el hidrante del callejón del Gato

Por

Las inundaciones que sufría el garaje de una comunidad de propietarios en el camino de la Estación, debajo de la calle San Francisco, han cesado tras cortar Aguas de Teruel el suministro de la tubería que abastecía el hidrante del callejón del Gato. Los vecinos consideran que eso indica la existencia de fugas de agua potable de la red pública en la calle San Francisco, puesto que la que se filtraba tenía cloro en los análisis realizados. Lo denunció este sábado el grupo de trabajo vecinal para la rehabilitación integral de la calle San Francisco y alrededores a través de un comunicado de prensa. Este lunes asistirán al pleno del Ayuntamiento de Teruel en “señal de protesta” por la falta de avances en la soluciones, así como de interlocución a la que se comprometió el equipo de gobierno.



Este grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio del Carmen y colindantes aseguró en su escrito que desde que se constituyeron el 4 de julio del año pasado, “los avances en la resolución de los problemas detectados en la zona son mínimos”, motivo por el cual asistirán al pleno para protestar con su presencia.



Indicaron que en las dos últimas semanas se ha podido confirmar que lo que decían ellos era correcto en relación a las inundaciones del garaje de la comunidad de propietarios del número 9-23 del camino de la Estación, que “el problema estaba en una infraestructura municipal que ya tuvo una gran rotura en enero de 2023 y cuyos daños se pueden apreciar visitando la zona”.



Reclamaron que para que el esfuerzo que hacen los vecinos en los edificios de la zona sea efectivo, “es necesario que el Ayuntamiento de Teruel haga lo mismo con sus infraestructuras municipales”.



Según detallan en su comunicado, que acompañan de fotografías, en el garaje afectado por las inundaciones desde el año pasado ha dejado de entrar agua a raíz de que el pasado 25 de marzo los técnicos de Aguas de Teruel cortara la tubería que abastece el hidrante del callejón del Gato a la altura de la calle San Francisco, y que se prolonga hasta el camino de la Estación.



Elvira Martín, portavoz del grupo, explicó que ante las continuas llamadas quejándose al Ayuntamiento por las filtraciones de agua al garaje, y después de comprobar que no era un problema de las infraestructuras de la vivienda, Aguas de Teruel realizó en marzo varias pruebas.



El día 19 echó 3.000 litros de agua teñida de verde en las escaleras del callejón del Gato, a la altura de donde se producen las filtraciones. La prueba resultó negativa porque no se detectó agua teñida dentro del garaje, luego no es un problema de aguas pluviales. Además, previamente hicieron análisis de la que había encharcada dentro de los estacionamientos y el “test de cloro total salió positivo”. Esto corrobora que es agua clorada de la red.



Los vecinos tomaron fotografías en las que se aprecian las filtraciones en las paredes y charcos en el suelo. El 25 de marzo técnicos de Aguas de Teruel cortaron la tubería que abastece el hidrante del callejón del Gato, donde enero del año pasado se produjo una rotura y el garaje de la finca del camino de la Estación se inundó teniendo que achicar más de 900.000 litros de agua. Tras la reparación, en junio, el mismo mes que se derrumbó el edificio de la calle San Francisco 21, volvieron a tener otra inundación y sacaron de nuevo casi un millón de litros de agua.



Pese a haberse quejado con insistencia del problema, los vecinos denunciaron que no ha sido hasta ahora cuando ha dejado de entrarles agua después de que se cortase la tubería el día 25 de marzo. Los residentes comprobaron tres días después del corte, el 28 de marzo, que todo estaba seco, algo que también han documentado con fotografías. La conclusión es que la causa de las filtraciones está clara para ellos y que ha sido una tubería rota de la red municipal la causante.



Dan por hecho a la vista de los acontecimientos, que la rotura existe y eso ha estado provocando una fuga de agua constante en la zona donde se produjo el derrumbe. Manifiestan desconocer a qué altura puede estar la rotura porque no tienen “ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento”. Ha sido la propia empresa de aguas la que les ha informado a través del administrador de la comunidad de propietarios afectada. Cumplir compromisos

“Cuanto más se tarda en hacer cosas muy simples, más difícil resulta después explicar los motivos por los que no se hicieron antes”, indican en el comunicado, en que anuncian que van a seguir trabajando para que se cumplan los compromisos que adquirió la alcaldesa con ellos en la reunión que mantuvieron en noviembre del año pasado.



Recordaron que en aquel encuentro el Ayuntamiento asumió que iba a haber una “comunicación fluida” con los representantes de los vecinos, algo que entienden que no se está produciendo. “Lo que se hace no es fluido”, dijo Martín, además de quejarse de que no se “resuelve nada”.

De aquella reunión los vecinos recuerdan que hubo compromisos de que se les iba a ir informando de los resultados de los análisis y de las pruebas que se hiciesen. “Una cosa tan sencilla como una tubería no puede tardar en cerrarse tanto tiempo”, manifestó la portavoz del grupo de trabajo vecinal, que reclaman soluciones para los afectados por el derrumbe, puesto que se va a cumplir dentro de poco un año de que se produjese.



Además, inciden en que se debe avanzar en una rehabilitación integral de la zona, porque el compromiso de la alcaldesa cuando se reunieron con ella en noviembre fue también ese. Nueva concentración el próximo sábado

El grupo de trabajo de la calle San Francisco y colindantes ha vuelto a convocar una concentración para el próximo sábado, día 13 de abril, para apoyar a los vecinos desalojados a causa del derrumbe y para seguir reivindicando la rehabilitación integral de la zona.



En esta ocasión se concentrarán a la altura del número 14 de la calle San Francisco, donde hay un solar después de que el Ayuntamiento obligara a demoler la vivienda. El acto lo harán en esta ocasión en ese sitio como “símbolo” de cómo está la zona.



La portavoz de los vecinos, Elvisa Martín, explicó que hay otros edificios en situación parecida y puso la atención sobre lo que ha ocurrido con el callejón de la Colina que discurre por detrás de los números pares de la calle San Francisco, al haber sido ocupado por las edificaciones. Eso impide que pueda hacerse el mantenimiento de esa parte de la ladera.



Sobre las manifestaciones del consejero Octavio López del viernes, Martín dijo, a título personal, que le “defraudadaron” por “insuficientes” y no vio en ellas “compromiso”.