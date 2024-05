La alcaldesa de Teruel plantea a los propietarios de San Francisco 21 la compra del solar por parte del Ayuntamiento

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que se reunió este martes con propietarios de las viviendas, garajes y locales del edificio de la calle San Francisco 21 que se derrumbó el pasado 13 de junio , les ofreció dos líneas de actuación futura. Por un lado, la posibilidad de adquirir el solar del edificio y, por otro, establecer una línea de ayuda para la adquisición de vivienda a los propietarios que utilizaban sus pisos como vivienda habitual.En la reunión, a la que los vecinos acudieron con preocupación por cómo se están llevando a cabo los trabajos de desescombro, la alcaldesa les quiso tranquilizar y recordar que desde que ocurrieron los hechos no ha dejado de trabajar para solucionar la situación en la que están viviendo desde hace once meses.Recordó que ser propietarios del solar conlleva unos derechos y unas obligaciones y por eso puso encima de la mesa la oferta de que “podríamos adquirir el solar”, que en el expediente consta con una tasación de entre 600.000 y 800.000 euros, cantidad, esta última por la que se adquiriría. “No vamos a regatear”, comentó y agregó que “es una oferta abierta en el tiempo”. El fin último sería la construcción de viviendas por parte del Ayuntamiento y en colaboración con el Gobierno de Aragón. El portavoz de los vecinos de San Francisco 21, Javier Carbó, indicó tras la reunión que esta oferta habrá que estudiarla entre todos los propietarios antes de tomar una decisión.Con el Ejecutivo autonómico además se plantearía un plan de ayuda para vivienda dirigido a las familias propietarias que la utilizan como vivienda habitual. En este caso la alcaldesa marcó el horizonte de 2025 y una vez que se conozcan las indemnizaciones que los propietarios pueden recibir por el siniestro.Los vecinos de la calle San Francisco 21, que se reunieron este martes con la alcaldesa le transmitieron sus dudas porque, tras declarar el Ayuntamiento de Teruel la emergencia de las actuaciones, todavía no se ha terminado con las labores de desescombro del solar y se muestran preocupados por no poder acceder a la solera del edificio en los tiempos pactados con el consistorio.Esta situación dificulta a los vecinos conocer las verdaderas causas del hundimiento del edificio “en tiempo y forma” y así se lo hicieron saber a la alcaldesa.Asimismo los vecinos denunciaron que a día de la fecha no hayan aparecido “ni un 1% de sus pertenencias de valor y dinero”, según especificaron en un comunicado emitido con motivo de la reunión. Los afectados creen que el Ayuntamiento no ha puesto todos los medios a su alcance para garantizar la cadena de custodia y pusieron en cuestión la contratación de la “empresa especializada” en la recogida de sus pertenencias.El portavoz de la plataforma, Javier Carbó, pidió a la alcaldesa que se comprometa a agilizar las obras para poder conocer los motivos del hundimiento. Recordó que cuando se cumpla un año del suceso finalizará el plazo establecido por la ley para solicitar una reclamación de responsabilidad patrimonial. La alcaldesa reconoció que una máquina que se esperaba la semana pasada no podrá llegar hasta este jueves pero confió en que los trabajos puedan continuar y llegar a tiempo. En cuanto a los informes, aseguró que cada vez que entra uno en el Ayuntamiento se traslada a los vecinos y que el de conclusiones no está porque todavía hay que recoger más pruebas en el solar.