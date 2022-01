La consejera de Sanidad pide disculpas tras afirmar que hay motivos ideológicos tras las decisiones de los jueces sobre la pandemia

Por

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha llamado este domingo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, para pedir disculpas por las declaraciones realizadas en Heraldo de Aragón, "en un contexto de máxima tensión en la gestión de la pandemia".



Así han informado fuentes del Ejecutivo aragonés, después de que este domingo apareciera en el citado medio una entrevista en la que Repollés señalaba que no piensa que la Justicia "haya tenido un comportamiento de apoyo a decisiones epidemiológicas para preservar la salud", y que no puede dejar de pensar que hay "motivos ideológicos en las decisiones de los jueces".



Al ser preguntada por qué es lo que piensa cada que vez que la Justicia tumba las medidas, la titular de Sanidad respondió que le da "rabia": "Después de 22 meses, me parece que estamos jugando a ver quién puede más", en un juego que califica de "perverso".



Tras la aparición de estas declaraciones, Repollés ha transmitido al presidente del TSJA que el Gobierno de Aragón siempre ha mantenido el "máximo respeto por el poder judicial y por sus decisiones, como se ha demostrado en estos dos años de pandemia".



También le ha explicado que, "pese a las diferencias mantenidas siempre en el ámbito jurídico, defiende la máxima confianza en las instituciones y en el poder judicial".



En cualquier caso, las fuentes del Gobierno de Aragón han insistido en que el Ejecutivo autonómico "seguirá tomando medidas para salvaguardar la salud y la vida de los aragoneses", algo que es su "prioridad". El PP pide el ceses inmediato

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha exigido al presidente aragonés Javier Lambán el cese inminente de su consejera de Sanidad, al considerar que sus declaraciones son un "ataque frontal al sistema judicial".



Alós ha afirmado que "una persona que no respeta el papel esencial de los jueces en nuestra democracia y les acusa de dictar sentencias porque les adjudica un posicionamiento político no puede seguir al frente de una consejería de la DGA ni un minuto más".



El portavoz de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en las Cortes autonómicas para pedir la reprobación de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, por sus declaraciones sobre las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en cuanto a las medidas aplicadas por el Ejecutivo autonómico para intentar frenar la curva de contagios de covid.



Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en Teruel para mostrar el apoyo del partido a la consejera y destacar que "le honra" haber pedido disculpas.

"Cometer errores es fácil y más en política, lo difícil es reconocer esos errores y pedir disculpas por ello", ha manifestado.

También se ha referido a la petición de cese que ha realizado el Partido Popular y le ha acusado de "amnesia política". Ha lamentado que desde el cambio de presidencia en el PP se hayan pedido el cese de varios consejeros del Gobierno de Aragón y ha asegurado que "si alguien ha sido irrespetuoso sobre las decisiones de los jueces ha sido el PP".