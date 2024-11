La DPT diseña un presupuesto “equilibrado y eficiente” que supera los 100 millones de euros

La Diputación de Teruel quiere iniciar el año 2025 con el nuevo presupuesto aprobado y, por eso, el proyecto fue presentado este jueves por parte del equipo de gobierno primero en rueda de prensa y, después, a la oposición. Se eleva a 100,2 millones de euros -7,14% más que en 2024- en unas cuentas que apuestan, como apuntó el presidente de la DPT, Joaquín Juste (Partido Popular), por los servicios “para que la gente pueda vivir en el territorio”. Por su parte, la diputada delegada de Hacienda, Yolanda Sevilla, que ha sido la encargada de hacer encaje de bolillos para ajustar las demandas de los departamentos a la cuantía real, lo calificó de “equilibrado, eficiente en el uso de los recursos y comprometido con los ciudadanos”, aseguró.

Juste puso el acento en las dos grandes líneas que se van a impulsar y que copan casi la mitad de la cuantía, que son el dinero destinado a los ayuntamientos, un total de 24,3 millones de euros, y el que va a parar a mejorar las infraestructuras: “Pretendemos que la gente pueda vivir donde quiera pero reciba el mismo nivel de servicios”, aseguró el máximo responsable provincial.

En lo que respecta a la inyección para los municipios turolenses, entre las cifras que mostraron 10 millones están destinados al Plan de Obras y Servicios, 7,7 incluidos en el Plan de Concertación; 2 nutren el Plan de Empleo; 2,3 millones se invertirán asfaltado; un millón en vivienda; 800.000 buscan impulsar la cultura a nivel local y 500.000 euros estarán destinados a la mejora de los colegios a través del convenio con el Gobierno de Aragón, que aporta una cuantía similar.

Por su parte, la mejora de las comunicaciones dispondrá de 16,2 millones para carreteras, a los que hay que sumar los 4,5 millones para caminos rurales. Esa cuantía se complementa con un fondo extraordinario de 550.000 euros “para eventualidades que puedan ocurrir”, manifestó Joaquín Juste.

Esta es una de las partidas que más se ha incrementado hasta llegar a duplicarse, según dijo Juste, quien detalló que de esos más de 20 millones 5,5 corresponden al Fondo de Inversión para Teruel de 2024 y otros 2 millones al Fite 2023. A su juicio, las comunicaciones son cruciales para que la gente pueda vivir en el territorio.

Operativos desde el día 1

El responsable provincial destacó que es un “hecho histórico” contar con los presupuestos ya activos a fecha de 1 de enero, algo que “beneficia enormemente” porque habrá “más meses para poder ejecutar las diferentes actuaciones contempladas en ese presupuesto” y da más “margen de trabajo” tanto a los propios técnicos de la Diputación de Teruel como a los Ayuntamientos y las empresas que tienen que ejecutar esas obras. Por eso, en una semana está previsto realizar un pleno extraordinario de aprobación de presupuestos, de forma que los plazos se cumplan y así iniciar el año con nuevas cuentas. Juste planteó además que se trata del presupuesto más elevado y aseguró que ese hecho redundará en todos los municipios de la provincia.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín (Teruel Existe) destacó que el presupuesto, aprobado con el acuerdo de todos, “es una gran apuesta para la provincia”. Hizo hincapié en que contempla algunos de los proyectos ya iniciados en 2024, como el Plan de Economía Social, que durante este ejercicio ha detectado las necesidades y será en 2025 cuando se pongan en marcha ayudas “para que lleguen las medidas al territorio”. Contemplan tanto apoyar a las empresas que quieren ponerse en marcha en este ámbito como impulsar a las que ya hay.

Uno de los aspectos relevantes que se atenderá en esas cuentas es la Oficina de la Energía y Martín concretó que mientras que en este año se ha ofrecido información y resuelto dudas, “en 2025 se va a dotar de asesoramiento y apoyo jurídico con el fin de incrementar esas comunidades energéticas que benefician a los lugares donde se implantan”, dijo.

Planta solar de autoconsumo

En el campo de las renovables, la Diputación de Teruel está también estudiando un proyecto para poner en marcha una planta fotovoltaica que abastezca de energía a los edificios dependientes de la institución. En este sentido, Beatriz Martín concretó que barajan una par de ubicaciones donde instalar las placas solares que, previsiblemente, no irán a ras de suelo, sino sobre el techo de un aparcamiento con la finalidad de darle un nuevo uso a ese espacio.

Para la vicepresidenta es muy importante mantener el apoyo a la vivienda, que está dotado con un millón de euros: “Nos están pidiendo de todos los sitios apoyo porque la gente quiere venir a los pueblos pero falta parque de vivienda”, aseguró. Además, destacó el trabajo realizado por el Instituto de Estudios Turolenses (IET), que “ha llegado a muchas más poblaciones” y seguirá en esa línea porque “es el camino correcto”, expuso.

El vicepresidente segundo de la institución provincial, el aragonesista Rafael Samper, destacó las inversiones en caminos que se van a realizar y que son cruciales porque “ha sido una temporada muy dura” y las abundantes precipitaciones han dejado los accesos agrícolas “en bastante mal estado”, lo que requiere, aseveró, “un importante esfuerzo para restablecerlos y dejarlos en servicio”. Samper comentó que se ha duplicado la dotación para el Plan de Emergencia, pasando de 200.000 a 400.000 euros para añadir que “con ese dinero y confiando en que no haya más destrozos se intentará llegar” a todos los caminos afectados.

Eclipse de 2026

La otra área en la que el Partido Aragonés tiene competencias es Turismo y en este sentido el vicepresidente argumentó que van a seguir apostando por atraer visitantes internacionales. Por eso, avanzó que se seguirá participando en eventos y ferias de diferentes países, algo que ya se inició en este ejercicio. En esas asistencias se promocionará, tanto a nivel nacional como internacional, el eclipse de 2026, un hito que será de vital importancia para la provincia, porque es una de las que mejor visibilidad tendrá para ese fenómeno.

La encargada de desgranar el presupuesto fue la diputada delegada de Hacienda, quien planteó que las cuentas que se presentaron y que tendrán que ser refrendadas por el pleno, es el “trazado sobre el que la Diputación va a funcionar en 2025”. Detalló que las propuestas iniciales por parte de todos los departamentos superaban en 15 millones la cuantía disponible, lo que ha obligado a “hacer encaje” para tener como resultado, a su juicio, un presupuesto “equilibrado, eficiente en el uso de los recursos y comprometido con los ciudadanos”. Unas cuentas en las que, añadió, “el horizonte son los municipios y el beneficio de los turolenses de una manera u otra”.

Incidió, al igual que lo había hecho Juste, en que se sustenta en dos líneas principales, por un lado las ayudas directas a los municipios, con 24,3 millones, y, por otro, los casi 19,7 millones destinados a conectar los pueblos de la provincia porque “esa conectividad física es fundamental para que los municipios se puedan desarrollar”, dijo.

Otra de las partidas que ha aumentado es la destinada a la realización de sondeos en los pueblos, que ha pasado de los 300.000 iniciales de 2024 a 500.000 para el año que viene. No obstante, Juste aclaró que este año en curso se ha destinado un millón de euros al decretar la emergencia.

La Diputación tiene una deuda acumulada de 24,5 millones para cuyo pago en el presupuesto se contempla una partida de 3,16 millones. Juste aclaró que 17 millones de esa cuantía total corresponde a una deuda “muy antigua” que no van a amortizar porque supone mayor penalización que abonar las cuotas correspondientes. Por otro lado, indicaron que 7,5 millones son de una deuda contraída en la pasada legislatura y que en este 2025 se empieza a devolver porque constituía un préstamo a diez años con los dos primeros de cadencia. El próximo año se destinarán casi 700.000 euros a amortizar ese nuevo préstamo.

Tanto Juste como Sevilla indicaron que en ese presupuesto se ha contemplado el dinero procedente de los impuestos que tiene que abonar el Estado y cuya cuantía no conocen oficialmente sino “a través de notas de prensa del Ministerio de Hacienda”, lamentaron. Se ha contemplado una previsión de diez millones de euros, pero matizaron que es un dinero que no se puede utilizar hasta que no llegue la comunicación oficial.

El presidente de la DPT informó a su vez de que se han incluido 200.000 euros para la restauración del tejado de la sede de la institución, unos trabajos necesarios debido a los desprendimientos que se produjeron el pasado mes de julio. Además, la obra incluirá también la limpieza de la fachada.

Durante la rueda de prensa también informaron del denominado Convenio contra la Despoblación que se va a firmar entre el Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales. La vicepresidenta explicó que se trata de un acuerdo en el que se pondrán en común las experiencias que han funcionado en cada una de las provincias. Entre las acciones que se contemplarán estará el apoyo a los autónomos o el impulso a la fibra óptica en aquellas localidades donde no llegue, citó a modo de ejemplo. Con respecto a las ayudas para los autónomos, se incluirán también las farmacias, un servicio básico que, como apuntó Rafael Samper, había quedado excluido y es “un balón de oxígeno para que puedan mantenerse en nuestros municipios”, aseguró.

Los 4 millones del Etnográfico, para el Museo Provincial

Los 4 millones que el Ministerio de Cultura va a transferir a la Diputación de Teruel para construir el nuevo Museo Nacional de Etnografía irán a parar a la ampliación del Museo Provincial de Teruel. Así lo anunció durante al rueda de prensa de presentación del presupuesto para el año 2025 de la institución provincial la vicepresidenta primera de la misma, Beatriz Martín.

La responsable del área de Cultura en la institución provincial turolense planteó que “en vez de empezar ese proyecto de cero, como el museo tiene una parte de etnografía vamos a focalizar esa obra en el Museo Provincial para que el proyecto de ampliación llegue a su fin”, aseguró.

La vicepresidenta señaló que ya en septiembre hicieron la aceptación de los 4 millones, correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado del año 2023, y también han solicitado el cambio de uso en la partida. Indicó que el plazo de ejecución se prolonga hasta junio de 2027, por lo que no habrá problemas para materializarlo

Beatriz Martín indicó que desde el Gobierno de España “no acaban de ver” el “proyecto en global del Museo Nacional”. Precisamente en los PGE de 2023 incluyó esos 4 millones pero transferidos a la Diputación de Teruel para que se encargara de ejecutarlos.

A estos 4 millones se sumarán otros 2 procedentes del Fondo de Inversión para Teruel y, como apuntó el presidente, Joaquín Juste, el compromiso es “hacerlo en un tiempo determinado, porque ya le toca”, dijo, para recordar que se trata de un proyecto que se ha prolongado a lo largo de varias legislaturas.

En las declaraciones que hizo a los medios de comunicación tras la rueda de prensa el portavoz socialista, Pedro Polo, indicó que este cambio en el destino del dinero procedente del Gobierno de España muestra “incapacidad para sacar ese proyecto adelante” y también “poca ambición” a la hora de impulsar el Museo Nacional de Etnografía.

El proyecto de ampliación se presentó en el año 2023 y requerirá una inversión cercana a los 15 millones de euros. Este proyecto sustituyó a uno anterior, gestado en 2011, ya que la ampliación del Museo de Teruel es una antigua demanda.



Pedro Polo, a la derecha, a su llegada a la sala de prensa

Polo se suma a la convocatoria a los medios

Por otra parte, el portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Teruel, Pedro Polo, se presentó en la rueda de prensa de presentación a los medios de comunicación de los presupuestos “para conocerlos” puesto que, lamentó, “es un hecho histórico que por primera vez se anuncian las cuentas a la prensa antes que a los grupos políticos”. El responsable del PSOE indicó que el equipo de gobierno “ni siquiera ha tenido esa deferencia” hacia ellos, por lo que, continuó, “pensar en aportar cosas” y que admitan alguna enmienda les parece hoy “ciencia ficción”.

Polo recordó que el PSOE “es la segunda fuerza más votada en la provincia” y planteó que los alcaldes y concejales que están bajo estas siglas “también tienen algo que decir”. En su opinión, este “ninguneo” y lo que ellos califican de intento por apartarles de la provincia “rompe con todos los derechos democráticos. Es una cacicada”, aseguró, para apuntar que tienen “secuestrados” a sus socios de gobierno, que son el Partido Aragonés y Teruel Existe.

“Malas artes de la política”

En las declaraciones que realizó al término de la rueda de prensa a los periodistas, criticó también a Teruel Existe, “que se supone que es un movimiento ciudadano abierto a la participación y la colaboración” y tampoco les ha informado. “Han cogido ya las malas artes de la política, muy rápidamente se han adaptado a estar a la derecha del padre, que es el Partido Popular”, determinó.

En lo que respecta al desglose del presupuesto, el portavoz socialista prefirió no pronunciarse al no conocerlo, sólo mostró su conformidad porque se haya incluido el Plan de Concertación, como su grupo había solicitado. Sí comentó, no obstante, que se trata de un presupuesto en el que han atendido “a lo ordinario, de lo nuevo no han hecho nada”, aseguró.

Otro asunto que resaltó Polo es que en el mismo momento en el que se presentaban los presupuestos estaba vacío el escaño de Joaquín Juste en el pleno de las Cortes de Aragón, al que llegó tarde. “Ya vale de tener un presidente a tiempo parcial, que decida si está con los votantes que lo eligieron para Aragón o con los alcaldes que lo han elegido como presidente”, planteó.