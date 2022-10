La DPT pide que las ayudas al funcionamiento sean del 20% y se bonifique también a los autónomos

Las ayudas al funcionamiento recientemente anunciadas por el Gobierno de España centraron buena parte del debate en el pleno de octubre de la Diputación de Teruel, celebrado este miércoles, a raíz de sendas propuestas presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos, que se votaron conjuntamente y salieron adelante con el apoyo de todos los grupos, salvo el Partido Socialista, que votó en contra, y la abstención de Ganar-Izquierda Unida. Las propuestas plantean que se amplíe la bonificación no solo a la seguridad social, sino también a los costes laborales de la empresa, que sea de un 20 % y que incluya a los autónomos.

El PP se mostró muy crítico con respecto a las ayudas al funcionamiento, que calificaron de “migajas y tomadura de pelo” porque, en su opinión, no deberían ser inferiores al 15% y, además, aplicarse “a todos los contratos y a todos los autónomos, que son la base principal de nuestro medio rural y nuestra provincia”, según destacó la portavoz adjunta de la formación, Yolanda Sevilla.

El portavoz popular Carlos Boné matizó durante el pleno que “esa oportunidad que pretendían ser las ayudas”, esa “herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación”, se ha convertido en una “sensación de tomadura de pelo porque las cantidades son ínfimas’, dijo, para especificar que no es lo mismo hablar de los costes laborales que de las contingencias comunes”. Vaticinó que esta ayuda no va a inclinar la balanza para el mantenimiento de ningún negocio o que los empresarios se animen a venir aquí porque el resultado les resulte atractivo.

Tarifa plana electoralista

Cs presentó una enmienda para que las ayudas al funcionamiento no solo se apliquen de forma inmediata, sino que además mejoren su criterio porque, según lamentó su portavoz, Ramón Fuertes, “han venido sin planificación, como anuncio electoral para garantizarse el PSOE una serie de votos. En su opinión es “una aberración” no haber incluido a los autónomos, que en el conjunto de la provincia de Teruel ascienden a 12.000. Por otro lado, incidió que los costes se deben imputar del total y que la bonificación sea del 20 % “sin tener en cuenta esos mil habitantes, porque hay pueblos como Utrillas, Calanda, Cella o Calamocha “que no lo están pasando bien”, dijo.

También hizo referencia a la “tarifa plana de 80 euros durante tres años anunciada para los autónomos que inician su actividad”, que calificó de “anuncio electoral” y se cuestionó qué ocurre con los autónomos que llevan más tiempo trabajando.



De izquierda a derecha, los portavoces de Ganar-IU, PP y PAR, antes de empezar el pleno



Para el PAR estas ayudas dejan muchas incógnitas y tildan de “error garrafal” que no se ayude a los empresarios ya establecidos puesto que esta medida sí serviría para estabilizar el empleo. “No están dando ayuda, están dando limosna, porque con 30 euros al mes un empresario no se salva, pero sí sería un buen aliciente recibir más de 500 euros”, aseveró el portavoz Antonio Pérez durante el pleno.

La portavoz del Partido Socialista, Ana Cristina Lahoz, manifestó que no iban a apoyar la moción pero no porque no consideraran necesarias las mejoras planteadas por PP y Cs sino porque no quieren ser partícipes de “este continuo negacionismo y este interés por poner plazos en las ruedas”, comentó.

Pedro Bello justificó su abstención porque todavía no se ha realizado el decreto que las regula y además porque considera que la voluntad es “mejorar las condiciones de la provincia”, concretó.

Otra de las propuestas que salió adelante es sobre la sanidad rural, que fue presentada por Pedro Bello y buscaba el apoyo a las reivindicaciones para mejorar el servicio realizadas sobre el Movimiento de Acción Rural (MAR). Aunque los diferentes partidos apoyaron el planteamiento, todos hicieron matices a algunas de las cuestiones incluidas, como la eliminación de los números clausus para acceder a Medicina, aunque apostaron por incrementar las plazas tanto en las aulas universitarias como en las plantillas. Por su parte el vicepresidente, Alberto Izquierdo, fue un paso más allá y planteó que la ampliación de plazas para Medicina se haga con la instalación en el Campus de Teruel de estos estudios universitarios.

Moción sobre incendios

En la sesión plenaria celebrada ayer en la capital turolense se aprobó una moción del Partido Aragonés, que contó con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos y la oposición de PSOE y Ganar-IU, en la que se insta al Gobierno de Aragón a la creación de un operativo de prevención y extinción de incendios forestales “profesional, dotado de un presupuesto adecuado y capacitado para afrontar cualquier incidencia en el medio natural”.

Agilizar el Fite

La última de las mociones que se debatió fue presentada por el Partido Popular para agilizar las convocatorias del Fondo de Inversiones para Teruel referido a infraestructuras municipales y contó con el apoyo de todos los partidos políticos. Boné lamentó el retraso con el que siempre se gestiona el fondo y concretó que “siempre llevamos un Fite de retraso”, refiriéndose a que las ayudas que están pendientes son todavía del año 2021.

Tanto PAR como Ganar-IU o Cs se posicionaron a favor de esta propuesta, que salió adelante por unanimidad porque también los socialistas la apoyaron, aunque la portavoz aprovechó su turno de palabra para recordar que fue el PSOE el que convirtió las ayudas en plurianuales para favorecer su ejecución, cuyos plazos eran muy complicados de cumplir en convocatorias anteriores. Lahoz hizo un repaso por algunos de los proyectos impulsados en los últimos años desde el Fite.

Desde IU también se posicionaron a favor y alentaron al gobierno a “espabilar” porque, de otro modo, la cercanía de las elecciones “lo paralizará todo”.