La empresa de limpieza del colegio Pierres Vedel despide a las trabajadoras a las que debe seis meses de sueldo

Las tres trabajadoras que realizan el servicio de limpieza y consejería del colegio público Pierres Vedel, que llevan seis meses sin cobrar, recibieron este lunes la notificación de que habían sido despedidas y dadas de baja de la Seguridad Social por la empresa, con fecha 22 de mayo. Mientras, el expediente de resolución de este contrato fue llevado el mismo lunes a la junta local de gobierno del Ayuntamiento de la capital que ahora tramitará de urgencia una nueva licitación.



Las empleadas se reunieron la semana pasada con la alcaldesa, Emma Buj, y la concejal de Educación en el Ayuntamiento, Mari Carmen Muñoz, que les informaron de que se iba a rescindir el contrato y el lunes tenían cita con su abogado en el sindicato que les está asesorando y momentos antes de esa cita recibieron por teléfono móvil la comunicación de su nueva situación laboral.



Sagrario Gómez, una de las trabajadoras que lleva 22 años en este centro educativo, mostraba la incertidumbre en la que se encuentran en estos momentos y lamentaba que, aunque la nueva empresa que entre les contrate perderán su antigüedad.



Sobre la posibilidad de llevar a la compañía a los tribunales, la afectada se mostró escéptica por los costes económicos que les podrían suponer.



Las trabajadoras del servicio de limpieza del CEIP Pierres Vedel informaron el 12 de enero al Ayuntamiento de que no estaban cobrando sus nóminas y el 16 de enero se instruyó el expediente para resolver el contrato, sin embargo, al día siguiente la empresa solicitó ceder ese contrato a otra empresa. Se inició el procedimiento administrativo y el 16 de abril la nueva empresa informó de que ya tenía un auto del juzgado que le permitía hacer la subrogación de los trabajadores del colegio y que pagarían los salarios pendientes, pero esto no ha ocurrido y el 3 de mayo la compañía renunció a la cesión del contrato y a partir de ahí el Ayuntamiento ha retomado el expediente de rescisión del contrato.



Tras ser aprobado en junta de gobierno, ahora hay 10 días para presentar alegaciones y ya se están redactando los nuevos pliegos. La concejal de Contratación, Lucía Gargallo, explicó que se tramitará por procedimiento de urgencia para ser lo más ágiles posible y que se está trabajado con los servicios jurídicos para que se acoten al máximo los pliegos para que puedan seguir estas trabajadoras.



En cuanto a la limpieza hasta que este contrato se pueda licitar, que podría tardar dos meses, Gargallo explicó que se hará un contrato menor para que el servicio se siga prestando hasta que termine el curso escolar.

La alcaldesa insistió en que desde el consistorio se “han hecho los deberes” en lo que está en su mano y que la solución se ha demorado precisamente por haberse planteado esa cesión del contrato de una empresa a otra.



“Somo muy escrupulosos, en cuanto una empresa no paga a sus trabajadores, se inicia el proceso para resolver el contrato. En esta ocasión se paralizó porque una segunda empresa iba a hacerse con el contrato con el compromiso de pagar y, finalmente, no ha sido así y por eso se ha alargado más”, señaló Buj quien indicó que no devolverán la finanza a la empresa y el Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios.



La concejal de Educación, Mari Carmen Muñoz, aseguró que el colegio Pierres Vedel estará limpio desde hoy mismo y que se contratará con la fórmula que determinen los servicios de contratación con una empresa que esté funcionando correctamente, mientras se tramita el nuevo contrato.