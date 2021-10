La Federación de Vecinos de Teruel reclama más implicación ciudadana para defender propuestas

Por

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel (FAVT), Pepe Polo, reclamó una mayor participación vecinal para defender las propuestas que hacen a los presupuestos participativos del Ayuntamiento de la capital. Los talleres en los que se han priorizado las propuestas hechas por los ciudadanos para llevar a cabo actuaciones que serán financiadas con cargo a esa parte de los presupuestos municipales en los que son los vecinos los que deciden en qué se invierte el dinero, finalizaron el pasado jueves tras cuatro sesiones celebradas de forma telemática.



Durante esas cuatro sesiones los participantes en los talleres han analizado una a una las más de 130 propuestas que presentaron tanto los ciudadanos a título individual como las asociaciones, para que se ejecuten con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento de Teruel de 2022.



La previsión es que el 1,5% del presupuesto municipal de 2022, aproximadamente 600.000 euros, se destine a financiar las propuestas que han hecho los propios vecinos. En los cuatro talleres celebrados durante el mes de septiembre lo que se ha hecho ha sido analizar esas propuestas, por parte de las asociaciones y los ciudadanos que a título individual han querido participar, para hacer una priorización.



En estas jornadas se han estudiado iniciativas relativas a la mejora de infraestructuras, mobiliario urbano, inversiones en parques y jardines, nuevos equipamientos, y recuperación de espacios urbanos, entre otras.

Durante el proceso solo participan vecinos y no interviene el Ayuntamiento, a quien se trasladarán ahora las propuestas priorizadas para que se tengan en cuenta a la hora de incluirlas dentro de ese apartado de presupuestos participativos.



Tras estos cuatro talleres de análisis, valoración y priorización de las propuestas que han estado abiertos a todo el mundo, en los próximos días se celebrará un quinto taller para analizar todo el proceso que se ha seguido y poder plantear mejoras de cara a próximos ejercicios. En este taller solo se convocará a quienes han participado en las sesiones anteriores, ya que se tratará de analizar las dinámicas seguidas.



Una cuestión en la que se incidió el último día de los talleres, y sobre lo que ya se habló en las sesiones anteriores, fue la necesidad de que las personas que hacen propuestas se impliquen también después en su defensa. El problema es que a veces la propuesta no está suficientemente argumentada ni es clara, y a quienes participan en los talleres les cuesta aclararse y entenderla para poder valorarla. Entender las propuestas

“Son propuestas en las que nos falta información en muchos casos si no interviene la persona que las ha planteado”, señaló Polo, quien lamentó que además en su análisis “invertimos mucho tiempo entre ver las fotos, entender la propuesta y buscarla en Google, porque a veces se está pidiendo un contenedor y tú no sabes si es para tenerlo en la puerta de casa o porque en ese sitio hay una urbanización nueva o por otro motivo, y eso son elementos que a veces son decisivos a la hora de priorizar”.



Polo consideró que hay que implicar más a la gente que hace propuestas para que después participe al menos en el taller donde se ha incluido la misma para que la pueda defender. Esa será una de las cuestiones que se abordará en el quinto taller que se hará previsiblemente después del Pilar.



“En ese taller vamos a escuchar a todo el mundo para ver qué mejoras se pueden introducir”, comentó el presidente vecinal, quien se refirió a otra cuestión que también se ha planteado durante estas semanas, como son las propuestas que se presentan año tras año pero que no salen adelante porque no son prioritarias, aunque ejercicio tras ejercicio se plantean.



“Tenemos que hablar de esas propuestas y ver si habría alguna opción de rescate o ver cómo se pueden potenciar para que las haga el Ayuntamiento”, dijo Polo, quien insistió en que no se trata de actuaciones urgentes, que es lo que más se prioriza.



En este sentido apuntó que este año, como en ediciones anteriores, se ha priorizado “todo aquello que implica peligro y seguridad, como vallas en los parques para que los críos no salgan corriendo”. En cualquier caso, precisó que en el taller se hará un análisis y las aportaciones que puedan surgir durante su desarrollo, pero que eso después pasará al Consejo de Participación Ciudadana, que es el que debe acordar qué cambios o mejoras se incorporan en la dinámica de estos presupuestos participativos.



Polo se mostró satisfecho de cómo han funcionado los talleres. “Creo que lo más importante de todos ha sido el grado de consenso que se está consiguiendo, porque incluso los discrepantes asumen la propuesta de la mayoría para que sea un trabajo colaborativo”, dijo.



“Se nota ya que la gente que viene participando con regularidad en todos estos talleres ha cogido rodaje y están funcionando muy bien, con una mecánica eficiente y eficaz”, valoró el representante vecinal, quien destacó aquellas propuestas que van acompañadas de material complementario como fotografías, que permiten hacer una mejor valoración.



Entre las propuestas presentadas, por ser diferente a las habituales, se refirió a la creación de una App de movilidad como ya funciona en otras ciudades. Este año se han trabajado 132 propuestas únicas, el 56% relativas a la ciudad y el 44% a los barrios rurales.