Llamamiento del Ayuntamiento de Teruel a tomar parte en el proceso para los presupuestos participativos de 2025

La próxima semana comienza el proceso para seleccionar las propuestas que la ciudadanía quiere financiar con cargo a los presupuestos participativos del año 2025, que corresponden al 1,5% del capítulo de inversiones del presupuesto municipal para ese año. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada del concejal de Participación Ciudadana, Julio Esteban, del presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, Pepe Polo, y de su gerente, Sarabel Collado, presentaron este viernes el proceso.



Buj quiso destacar en primer lugar que los presupuestos participativos son “una seña de identidad” del equipo de gobierno y recordó que desde que es alcaldesa todos los presupuestos municipales han contado con participación ciudadana. “Para nosotros es fundamental contar con todos los turolenses de forma permanente y no solo cada cuatro años cuando hay que ir a votar”, comentó la responsable municipal del Partido Popular.



En su opinión, la oportunidad de formar parte de los presupuestos participativos es también la oportunidad de forma parte del equipo de gobierno porque “al final gobernar es priorizar”. Y lo que se hace en el proceso es priorizar parte de las inversiones que se van a acometer en la ciudad y poner encima de la mesa cuáles son esas prioridades.



La alcaldesa hizo así un llamamiento a que los turolenses este próximo miércoles, 17 de abril, a las 18,30 horas, acudan a la presentación de los presupuestos participativos. “Es una forma de estar dentro del gobierno de la ciudad y un privilegio que en pocos lugares tienen”, incidió.



A través de un convenio anual con la FAVCT el Ayuntamiento lleva a cabo el proceso de selección y priorización de los presupuestos participativos. La Federación lleva a cabo la dinamización de este proceso pero son los participantes los que priorizan y deciden.



El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales recordó que la que este miércoles comienza la novena edición de los presupuestos participativos, algo que calificó de “muy importante”, porque tienen una continuidad, ya que en otros sitios que se hacían ya no se hacen, y porque la experiencia de Teruel está sirviendo a otras ciudades. Además, este año se quiere reconectar con las ciudades que sí que hacen presupuestos participativos como se hizo hace unos años con la organización desde Teruel de una encuentro virtual.



También se quiere lograr un mayor posicionamiento en las redes sociales para dar más visibilidad a Teruel y al trabajo que se hace de participación.



Para el proceso que comienza este año va a haber novedades, avanzó. La primera de ellas es que se va a adelantar en el tiempo. En otras ocasiones el periodo para que se hicieran las propuestas era del 1 de junio al 15 de julio y en esta ocasión va a ser del 15 de abril al 30 de mayo.



Polo explicó que se había adelantado el proceso para poder trabajar mejor las propuestas y llegar a los técnicos municipales con más tiempo para que evalúen las iniciativas y ver si son receptivas o no porque son competencia municipal o no. “Si todo eso lo adelantamos ganamos tiempo para gestionar mejor las propuestas”, apuntó.



Las solicitudes se organizaban por áreas de trabajo y para este año también se va a hacer así pero implicando a las concejalías para que cada uno sepa en su área las propuestas que han llegado y se han priorizado.



En este proceso se puede tomar parte tanto a nivel particular como colectivo. Pepe Polo hizo un llamamiento al asociacionismo de todo tipo para que se sume a la convocatoria. “Todo el mundo tenemos ilusión e ideas de cómo mejorar nuestra ciudad, esas ideas que a veces vemos en otros sitios y vemos que nos gustaría para la nuestra, se puede plantear e incorporar”, comentó el presidente de la FAVCT, convencido de que “amar tu ciudad es participar en su desarrollo y, como ha dicho la alcaldesa, colaborar con el equipo de gobierno para que tengamos la mejor ciudad posible”.



El concejal de Participación Ciudadana, Julio Esteban, quiso agradecer a la FAVCT la gran tarea que están realizado destacando que se ha llegado a la novena edición que es decir que es “un proyecto consolidado que abre la puerta a los ciudadanos para que puedan participar en la gestión municipal”. Recordó el compromiso electoral del equipo de gobierno con esta participación. Pidió a la ciudadanía que aporten ideas porque es importante recibir sus aportaciones.



Esteban recordó que este pasado miércoles finalizó el proceso de 2024 con la sesión de retorno y ahora comienza el de 2025. Esteban agregó que estos presupuestos llegan al Consejo de Participación Ciudadana y consideró que es imprescindible para que sea más práctico y se logre mayor eficacia hacer ciertos cambios en esta nueva edición.



Uno de ellos es que antes de que el equipo de gobierno y la oposición se pongan a trabajar en los presupuestos municipales de 2025 -que se hace en el último trimestre del año- han de tener ya las peticiones de los vecinos para que se puedan plasmar en el presupuesto municipal. Otra cuestión es adelantar el proceso a antes del verano para que los técnicos puedan avanzar el trabajo, ya que tienen que informar todas las propuestas y recordó, en este sentido, que para este año 2024 había 150.



“Para nosotros es importante pensar cómo piensan los turolenses y saber sus opiniones, es necesaria esa colaboración”, comentó, como también la de la Federación e hizo un llamamiento tanto a las asociaciones como a los particulares para que participen. “Son problemas o cuestiones que a veces no conocemos en el Ayuntamiento y nos las pueden trasladar” indicó a la vez que pueden participar en la priorización de las inversiones. “No podemos llegar a todas las propuestas porque si se cuantifican todas es imposible pero sí que paso a paso se están solucionando problemas y cogiendo ideas o sugerencias que aporta la ciudadanía”, destacó. Uno de los ayuntamientos que más porcentaje destinan

El presidente de la FAVCT detalló que en los nueve años de proyectos participativos en Teruel se ha pasado de destinar el 1% de las inversiones del presupuesto al 1,5%, desde la cuarta edición, con lo cual el Ayuntamiento de Teruel estaría entre los que mayor porcentaje destina a este proceso. Así, cada año se destina entre 700.000 y 800.000 euros a este proceso, dependiendo del año y del presupuesto.Recordó que en los dos primeros años hubo un “ boom” de propuestas ya que se superaban las 200 pero había muchas repetidas.



Ahora se trata de que se realicen propuestas únicas y la media en estos últimos años ha sido de unas 150 únicas al año. Esta cantidad se prioriza en los talleres y se pasan al Ayuntamiento las puntuadas en primera posición.



La alcaldesa recordó que al final todas las propuestas se acaban ejecutando pero muchas no se hacen en el año natural porque se aprueba el presupuesto y las partidas incluidas se ejecutan con posterioridad, debido a la tramitación necesaria.Pepe Polo comentó que se lleva a cabo tanto partidas de mantenimiento como otras que son proyectos de nueva ejecución.



Puso el ejemplo de un mural en la calle del Tozal que aparecía en el presupuesto participativo de 2023 y se va a ejecutar en 2024, por los trámites que hay que llevar. Se cuenta con los permisos de los propietarios, pero el proyecto tiene que pasar por Patrimonio por ubicarse en el Centro Histórico y tardó tres meses en decir que se autorizaba. “Cuando hemos ido a pintar la fachada hemos visto que había que amasillar la fachada, se va a realizar, con retraso, pero se va a hacer”, comentó, especificando que cada proyecto lleva una tramitación y un expediente municipal.