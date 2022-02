La línea férrea de Teruel, campo de pruebas del Talgo 355 de Adif a 200 kilómetros por hora

Por

La línea ferroviaria de Teruel se ha convertido esta semana en un campo de pruebas del Talgo 355 de Adif que realiza diagnósticos sobre el estado de la vía para su mantenimiento preventivo. Se trata de un tren laboratorio BT encargado de hacer auscultaciones dinámicas de la infraestructura. Durante el recorrido que hizo el pasado jueves entre Teruel y Zaragoza llegó a alcanzar hasta los 200 kilómetros por hora, que es el cuadro máximo de circulación que permite esta línea, según explicaron fuentes de Adif.



Por la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto vuelven a circular talgos, al menos los que utiliza Adif para el mantenimiento preventivo de la infraestructura, a la espera de que la posibilidad que estudia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) de unir la capital turolense con Madrid mediante un Talgo híbrido se pueda hacer realidad próximamente.



Fuentes de Adif aclararon que el motivo del paso de este tren auscultador por la línea era hacer pruebas de mantenimiento preventivo, y que no tenía nada que ver con los estudios que pueda estar haciendo el Mitma sobre ese servicio que enlazaría por fin Teruel con Madrid por tren de forma directa.



No obstante, el hecho de que la línea de Teruel se haya convertido también en banco de pruebas de estos trenes laboratorio de última generación abre la esperanza de que los míticos Talgo vuelvan a recorrerla próximamente, antes incluso de que esté electrificada, puesto que se trata de máquinas híbridas que pueden circular tanto con electricidad como con diésel.



La presencia de este Talgo 355 en la estación de Teruel la tarde del pasado jueves, así como su circulación por toda la línea alcanzando en algunos puntos velocidades a las que no pueden llegar los trenes convencionales de viajeros que operan con diésel, fue un espectáculo, lo que unido a las actuaciones que Adif está haciendo dentro del Plan Director de mejora de la línea hacen ver con optimismo el futuro de un corredor ferroviario que a principios de este siglo estaba prácticamente desahuciado.



El tren laboratorio BT es una de las herramientas más sofisticadas que tiene Adif para realizar el mantenimiento preventivo de toda su red. Es un laboratorio móvil que alberga un Talgo de la serie 355, de alta velocidad y que puede circular tanto por vías convencionales como de AVE, ya que dispone de bogies de ancho variable.



Además, son trenes híbridos que pueden funcionar tanto con diésel como con electricidad. El modelo de Talgo que circuló el jueves por Teruel tiene el récord mundial de velocidad con tracción diésel, al haber alcanzado los 256,38 km/h el 12 de junio de 2002 en el kilómetro 402.2 de la Línea Madrid-Barcelona-Francia.



Por la línea de Teruel llegó a alcanzar una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, ya que es el cuadro máximo de velocidad que permite la vía, aunque la velocidad comercial de los trenes está por debajo. Desde Adif indicaron que con esa velocidad se podría considerar la línea de altas prestaciones, pero sobre todo destacaron que la misma sea también un campo de pruebas con el objetivo de garantizar el óptimo estado de la vía.



El labotatorio BT con el que se realizan las pruebas en movimiento está embarcado dentro del tren con un sistema informático de última generación con sensores de instrumentación, hardware y software, y todo el instrumental necesario para realizar una diagnosis de la calidad del estado de la infraestructura por la que circulan los trenes. Versatilidad

Este Talgo, que se utiliza tanto para el mantenimiento preventivo de la infraestructura como para hacer las primeras pruebas en los tramos de nueva construcción, circuló el jueves pasado entre Sagunto, Teruel y Zaragoza dentro del programa de auscultación dinámica de la vía. Adif cuenta también con otros trenes que ofrecen otro tipo de auscultaciones de la infraestructura, pero los Talgo BT figuran como los más sofisticados y desde el administrador ferroviario incidieron en que uno de sus grandes objetivos es el mantenimiento preventivo.



Además, las mismas fuentes señalaron que se está trabajando de forma muy decidida en esta línea y que la circulación de estos laboratorios móviles es otra prueba de ello unido a las actuaciones del Plan Director. Desde Adif explicaron que durante todo el recorrido el tren va tomando datos en marcha que permiten analizar el estado de la infraestructura y la superestructura de la vía, para determinar su estado e intervenir en algún punto si fuese necesario.



En la línea recientemente se actuó en la eliminación de tres limitaciones temporales en Caparrates, entre Teruel y Cella, y Monreal, que se suman a las otras quince que ya se eliminaron anteriormente. Las fuentes de Adif explicaron que los datos recogidos por el Talgo BT permitirán también comprobar si la vía está respondiendo bien porque los técnicos elaboran un informe pormenorizado. El administrador de infraestructuras ferroviarias recordó que cuando se acometen actuaciones de este tipo las limitaciones no se levantan de golpe sino conforme se comprueba el asentamiento de la infraestructura.



El Talgo 355 está ideado para estas funciones de auscultación y es híbrido, al igual que lo es la serie 730, que es con la que el Mitma está estudiando la posibilidad de poner un tren directo entre Teruel y Madrid, vía Zaragoza, tal como aseguró la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, a finales de año en el Senado. La propuesta la hizo Teruel Existe, y en el último informe de cumplimiento de compromisos del Gobierno central se indica que se trabaja en liberar un importante número de trenes Talgo-Bombardier serie 730-Dual, que debido a su versatilidad “permitirá realizar una conexión directa entre Teruel y Madrid”, a través de “un viaje directo, sin tener que realizar trasbordos en Zaragoza, evitando la consiguiente pérdida de tiempo que esto supone, con una duración total de poco más de tres horas”.