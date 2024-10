La Partida de Diego exalta el amor como el eterno elixir de la felicidad frente a la intolerancia y la violencia

El amor es el eterno elixir de la felicidad capaz de hacer frente a la intolerancia y la violencia, igual de infinitos, y la recreación de la Partida de Diego que se celebra este fin de semana en Teruel lo está exaltando entre la realidad del presente y lo que ocurrió en el pasado. Mientras los personajes de Diego e Isabel reivindicaban su derecho a amarse en las escenas teatralizadas, la pareja recreacionista formada por Alberto Sanz y Arantxa Roc contraía matrimonio según el rito mozárabe, como adelanto de la boda real que celebrarán dentro de un año.



Alberto Sanz y Arantxa Roc en la escena de la boda, que repetirán de forma real dentro de un año. Bykofoto/Antonio García



Los personajes de Diego e Isabel que aparecen en la precuela de Las Bodas de Isabel, que llegarán en febrero del próximo año, son inocentes e inmaduros, pero poseen lo más valioso que tiene el ser humano, su capacidad de amar y de entregarse a otra persona en cuerpo y alma para construir juntos un futuro.

Mientras Diego e Isabel, un año más, se prometían amor eterno y él decidía ir a la guerra, hacer fortuna y regresar cinco años después para casarse frente a la oposición de los padres de ella, dos jóvenes zaragozanos, Alberto Sanz y Arantxa Roc, se casaban en otra escena -también con la oposición inicial del padre-. Lo hicieron en la ficción, siguiendo el rito mozárabe, pero como adelanto de la boda real que contraerán el 27 de septiembre del próximo año.

Esta boda medieval era una de las primeras escenas que se representó el sábado, en el campamento Ultramontano instalado en la plaza de las Monjas. Asistieron recreacionista almogávares tanto de Teruel como de Zaragoza, así como de otros lugares, y con un toque de humor encandiló al público que ya llenaba las calles del Centro Histórico para seguir las representaciones.



La escena de la pedida de mano es una de las más tensas y violentas de las recreaciones. Bykofoto/Antonio García



Alberto y Arantxa son recreacionistas y ella fue la que le arrastró a él para formar parte del grupo de los almogávares de Zaragoza. Los padres de ella habían celebrado ya sus bodas de plata de esa forma, y propuso a su pareja hacer lo mismo, aunque adelantándose un año al compromiso formal que adquirirán en septiembre de 2025.

Contaron que habían vivido el momento como un “ensayo” de lo que vendrá después, y con “emoción”, puesto que acudieron también familiares y amigos. Fue una boda ficticia que aseguraron que “recordarán con emoción”, porque son habituales tanto de La Partida como de las Bodas, dos recreaciones de las que destacaron la “fidelidad” con que se hacen y la implicación de todos los turolenses para convertir Teruel en una villa medieval.

Paco Oliver, del grupo recreacionista de los almogávares de Teruel, destacó que escenas como la de esta boda en el campamento Ultramontano recreen el pasado pero también reflejen historias de amor del presente. Oliver comentó que todos los años intentan hacer alguna recreación nueva “para seguir haciendo grande la historia de nuestra tierra”, que en este caso fue una boda al estar muy relacionada con la historia de los Amantes “y el sentimiento del amor eterno, que es lo que da vida a Las Bodas de Isabel de Segura”.

De cara al próximo año, Oliver garantizó que “seguro que volveremos a hacer cualquier otra novedad porque en eso estamos pensando siempre, ya que la recreación consiste en eso, en tres fases: documentarse, reconstruirla y luego divulgarla”.

Mientras se realizaba esta boda medieval, el Centro Histórico empezaba a hervir con otras animaciones como la del teatro infantil del grupo Proyecto Caravana, los juegos y romances protagonizados por los niños en una escena infantil que ha cobrado fuerza y protagonismo frente a otros años, el alistamiento de tropas o la actuación musical de Os fillos d’o Sobrarbe.

El presidente honorífico de la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas, Mario da Costa, fue el encargo de pronunciar el pregón como Alistado de Honor de este año. En el mismo evocó los vínculos que en el Medievo tuvieron los reinos de Aragón y Portugal a través de los enlaces matrimoniales que hubo entre sus monarquías, lo que ha dejado una huella aragonesa en las enseñas portuguesas. Da Costa, que aseguró que era un “privilegio” ser Alistado de Honor, deseó “larga vida a los Amantes” a través de las recreaciones que con tanto éxito e implicación de la gente se celebran en Teruel.

Durante la jornada de este sábado, y tras su debut en la tarde del viernes con la primera escena que interpretaron ante el público, los dos jóvenes que representan a Isabel y Diego, Andrea Gálvez y Sergio Caballero, se metieron en la piel de los personajes para recrear lo ocurrido cinco años antes de su trágica muerte por amor.

Por la mañana representaron la pedida de mano, en la que Diego se enfrenta a los padres de Isabel al pedirles su mano en una de las escenas más cargadas de violencia y tensión de ambas recreaciones, la de octubre y la de febrero. Y por la tarde se representaron el encuentro de las familias Marcilla y Segura, en la que se concede el plazo de cinco años para que Diego pueda hacer fortuna marchando a la guerra y a su regreso casarse con Isabel; y la que interpretan los dos enamorados en la plaza de la Catedral prometiéndose su amor, que como novedad este año mostró a un Diego más impulsivo que se cuela por el balcón para llegar a su amada. Tras la llegada de Pedro II, rey de Aragón, hoy domingo se recreará el nombramiento de caballeros, la escena clave de La espera protagonizada por los dos enamorados y la partida a la batalla.

Los nuevos Amantes bordaron las escenas con unos personajes a los que dotaron de un carácter impulsivo, cargados de inocencia y esperanza, frente al tono más duro que adquiere el relato y sus interpretaciones en febrero al haber pasado cinco años de los acontecimientos recreados durante este fin de semana.

Ambos, Andrea Gálvez y Sergio Caballero, confesaron no tener nervios tras el debut la tarde del viernes. “Los nervios se pasaron el viernes ”, aseguraba Sergio en referencia al día anterior. Dijo que estaba “muy contento, y más cuando las cosas salen bien”. Reconoció que no había imaginado que todo fuese “tan profesional”, y que cuando vives la recreación desde dentro “te sorprende lo bien preparado que está todo”. Admitió que había “aprendido en un mes lo que no había aprendido nunca”.

Andrea Gálvez, metida de lleno en el personaje de Isabel de Segura, dijo que estaba viviendo la experiencia “con mucha ilusión y sin nervios, por suerte”, además de hacerlo “con muchas, muchas ganas”. Manifestó que nunca se había imaginado las recreaciones así, que pensaba que detrás había menos preparación y que todo era “más liviano, con menos sentimiento, pero esto es una pasada cómo se vive”.

Marian Pueo, directora teatral, elogió a los nuevos Amantes tras la “prueba de fuego” que suponía su primera actuación con público, como fue la escena del viernes. Opinó que al cambiar cada año de intérpretes, la representación es siempre “un reto” y una “evolución” conforme se avanza en las escenas, pero que observaba que estaban viviendo el proceso “con mucha ilusión y ganas”.

Lorena Muñoz, directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, comentó a mediodía que todo estaba yendo “muy bien” y dentro de lo previsto porque las escenas estaban funcionando de forma espectacular.

Éxito de la escena nueva

Muñoz valoró que la escena nueva del viernes, que estaban ansiosos de ver cómo funcionaba todo el espacio escénico, hubiese sido un “éxito por los comentarios que nos ha hecho la gente”. Argumentó que era una escena un poco más larga para que la gente pudiese conocer más la leyenda, mientras que elogió por igual las representaciones de este sábado.

Sobre la pedida de mano, Muñoz dijo que “todos los actores han estado estupendos y ha salido todo tal cual y perfecto”. Valoró por otra parte que estuviese haciendo “muy buen tiempo”, por lo que estaban “muy contentos” y deseando que todo el fin de semana continuase igual.

La directora gerente destacó también la cantera que se está formando con jóvenes y niños que tomarán el relevo el día de mañana. Este año de hecho se han reforzado las escenas con presencia infantil. Aseguró que habían sido un “éxito” por el público que había acudido y lo “estupendo” que habían estado los chavales.

“Estamos muy contentos porque hay mucha cantera y todos están deseando tener papeles y ser los futuros Amantes, y nos llena de alegría que haya esa relación de los actores porque entre los jóvenes también hay muchos rostros nuevos”, dijo Muñoz, que puso de ejemplo a los actores protagonistas al haber “clavado todos los textos”, al igual que el resto de intérpretes al “estar en su papel” y llenar de emoción las representaciones.

Una treintena de niños con edades entre los 10 y los 14 años protagonizaron por la mañana la escena infantil Juegos y romances en la plaza del Seminario, en la que narran como si fueran juglares los prolegómenos de la historia de los Amantes. Sixto Abril, que se ha encargado de dirigirlos, dijo que con ellos “hay cantera”, y no sólo de chicas sino también de chicos, menos proclives a participar en este tipo de actividades. Comentó que la “motivación” es fundamental y que así lo están haciendo a través de la escuela de teatro.