La Plataforma del ferrocarril plantea salvar 18 puentes centenarios de la línea

La Plataforma para la defensa del ferrocarril de Teruel se reunió el pasado viernes en Jérica (Castellón) para buscar soluciones que permitan salvar 18 puentes de la línea del tren que son centenarios y están construidos con piedra y sillería. Argumentan que es un patrimonio valioso porque no se conserva en otros lugares, y que existen alternativas para no tener que derribarlos con las obras de electrificación que se están acometiendo en la infraestructura.

Estos puentes, que se encuentran entre Teruel y Sagunto, van a ser eliminados porque su altura no da lo suficiente para que pase la catenaria que permitirá la electrificación de la vía. Adif los va a derribar dentro de las obras de ampliación de los gálibos tanto de los túneles como de los pasos superiores, para sustituirlos por otros con suficiente altura.

El problema, según argumentan desde la Plataforma del ferrocarril, es que son puentes centenarios que constituyen un patrimonio importante de esta infraestructura y que merecería la pena conservarlos.

Javier Cortés, portavoz de la plataforma, explicó que existen diferentes soluciones para evitar su derribo, y que básicamente consistirían en lo mismo que se va a hacer en los túneles. En estos pasos se va a rebajar la vía para que el túnel gane en altura y pueda instalarse la catenaria. Lo que plantean con los pasos superiores son distintas alternativas como el uso de catenaria rígida.

No obstante, precisaron que deberán ser los técnicos los que finalmente determinen cuáles son las soluciones más viables. Hace ya tiempo que desde la plataforma se envió un informe a Adif y a los ayuntamientos por los que discurre la línea en el que se fundamentaba la importancia de preservarlos.

En proceso de licitación

Ahora cuando las obras están a punto de iniciarse, puesto que la adjudicación de los trabajos de ampliación de gálibos se encuentra en proceso de licitación, esperan que a través de las peticiones que hagan los ayuntamientos se puedan salvar.

A la reunión del viernes en el Ayuntamiento de Jérica (Castellón) acudieron representantes municipales tanto de este consistorio como de Sarrión, Caudiel y Segorbe. Además, han mostrado su interés otros, aunque a última hora excusaron su presencia. A todos se les va a enviar un documento para que puedan tomar sus acuerdos y trasladar a Adif la petición de no demoler los pasos superiores que son centenarios y que merece la pena preservar.

Cortés recordó que en Segorbe ya se hizo una moción sobre esta cuestión y que se ha conseguido ir sensibilizando a las personas en todo este tiempo sobre la importancia de este patrimonio.

El hecho de que las licitaciones estén a punto de adjudicarse no tendría que suponer ningún problema, argumentó el representante de la plataforma, puesto que hay mecanismos administrativos que permiten hacer modificaciones sobre el proyecto sin necesidad de cambiarlo. Además, no es necesario hacer ninguna nueva licitación porque tienen un margen de incremento del 20%. Consideran que tampoco sería un problema para la ejecución, ya que el retraso sería mínimo, puesto que hay que levantar la vía a ambos lados del paso superior en al menos unos 400 metros.

Estos puentes de piedra y sillería ya no existen en España, puesto que los que había en otras líneas se derribaron en el siglo XX con la ampliación de vías, algo que no ha pasado en la de Teruel. “Nos encontramos aquí con puentes de principios del siglo pasado, entre 1901 y 1906 que no existen en ningún otro lugar y que merece preservar”, dijo Cortés, por la importancia que tiene este patrimonio.

Ahora será cada ayuntamiento el que adopte sus acuerdos y se pueda dirigir a Adif en el ámbito de sus municipios para intentar evitar el derribo. Para ello han elaborado un documento de consenso en el que se muestran de acuerdo “totalmente” con la electrificación y aclaran que no es su intención “entorpecerla ni demorarla”, pero insisten en la importancia de salvar el patrimonio del pasado cuando hay soluciones alternativas para hacerlo.

Recuerdan que se trata de puentes con estribos y muros de acompañamiento de mampostería y sillería de calidad, y los acabados de la bóveda son de “una factura excelente”.

Argumentan que se trata de un patrimonio de “notable interés histórico”, además de paisajístico, “motivo por el cual debería ser mantenido antes que ser destruido y sustituido”.

En ese documento de consenso que tienen ya los ayuntamientos en su posesión se incide en que hay mecanismos administrativos “sencillos que no supondrían una paralización en la ejecución de la obra”. Apuntan además que cabe incluso la posibilidad de realizar las variantes recogidas en el proyecto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, “sin necesidad de duplicar esfuerzo y recursos en un futuro”.