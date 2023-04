La plaza del Torico volverá a acoger el Día del Libro y la Rosa por San Jorge

Por

Pequeños y mayores podrán disfrutar el fin de semana del 22 y 23 de abril del variado programa de actividades para toda la familia que han organizado con motivo de San Jorge desde el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, en colaboración con las asociaciones de comerciantes de la ciudad Centro Comercial Abierto de Teruel y ACES Teruel.



Las actividades comenzarán el sábado 22 a las 11:30 horas con la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos a las 11:30 horas desde la plaza Domingo Gascón, para continuar por la tarde, a partir de las 18:30 horas en la plaza del Torico, con el espectáculo de animación infantil Carabín Carabán, un concierto participativo con música, juegos con títeres y elementos gigantes de juego, a cargo de la compañía Almozandia Teatro y Animación.



La jornada del sábado finalizará con el concierto Combos Live a cargo de On Music a las 22 horas en la Plaza del Torico, un espectáculo que cuenta con cinco agrupaciones musicales integradas por alumnos del Centro de Estudios Musicales On Music que interpretarán un repertorio donde no faltará el pop, rock o soul, dirigido a todos los públicos.



El domingo 23 de abril se celebrará el Día del Libro y la Rosa de 11 a 19 horas en la Plaza del Torico, con un mercado de flores y libros, donde también habrá animación infantil en horario de 11:30 a 14 y de 16:30 a 18 horas con historias contadas alrededor de los libros.



A las 12 horas se entregarán los premios del VII Concurso Juvenil de Relato Breve Teruel Ciudad del Amor, que en esta edición tenía como tema No hay guerra con amor, y tras la entrega de premios se realizará la lectura de los trabajos ganadores por parte de sus autores.



Ya por la tarde, para concluir el fin de semana festivo, la plaza del Torico acogerá a las 18:30 horas el Festival de Jotas de San Jorge, a cargo de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes.