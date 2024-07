La Policía Nacional en Teruel refuerza la presencia policial en calles y comercios durante las Fiestas del Ángel, en las que suele triplicarse la población de la ciudad de Teruel, con un importante número de efectivos en zonas comerciales y de mayor afluencia de público para prevenir actos delictivos.

Según han informado fuentes de la Comisaría Provincial en una nota de prensa, este dispositivo especial tiene como objetivo la prevención de hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando las aglomeraciones propias de estas fechas en la ciudad.

De tal manera, que durante las fiestas habrá un despliegue especial por parte de efectivos de Policía Nacional, que se reforzará con la presencia de agentes uniformados y de paisano adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que se desplazaran hasta esta Ciudad.

Además, se unirán a este servicio Policías de ámbito municipal y autonómico, así como el personal que trabaja en el sector de la seguridad privada con el fin de mejorar, entre todos, la seguridad de los ciudadanos, que es el destinatario de todas estas medidas.

Algunos consejos y recomendaciones contra el hurto de efectos personales

La Policía Nacional recomienda no llevar mucho dinero en efectivo y solo la documentación imprescindible, vigile su bolso y llévelo en la parte delantera, cremallera o enganches bien cerrados, los bolsos cruzados nunca en la espalda y no dejarlos cruzados en el respaldo de la silla donde se sienten, esto es un reclamo para los delincuentes de carteras, las carteras y billeteras de caballero siempre en bolsillo delantero.

Por otro lado, los objetos predilectos de hurto son los teléfonos móviles. IMPORTANTE. Los niños más pequeños con el terminal en la mano son unas victimas fáciles. En ocasiones, los delincuentes se los quitan de las manos y huyen a la carrera.

Si le sustraen el móvil, llame inmediatamente a su operadora para que restrinjan las llamadas y denúncielo en Comisaría de Policía, aportando número de IMEI lo que imposibitará que ese terminal pueda ser usado con otra tarjeta SIM.

Prendas de ropa

Existen delincuentes especializados en apropiarse prendas de ropa y mochilas cuando las dejamos apiladas, su técnica es depositar su prenda encima de las víctimas y minutos más tarde fingir que se retira, agarrando tanto su propia prenda como la que está debajo

Cuidado con los hurtos y estafas por el método del hurto cariñoso

Consiste en tratar de buscar el contacto físico con las víctimas, sobre todo personas mayores para quitarles hábilmente las cadenas, collares, pulseras o relojes de valor que lleven, desconfíe de las personas desconocidas que se muestren de repente muy cercanas y cariñosas.

En el exterior de los recintos

Vehículos: Si acude en transporte propio no deje efectos de valor a la vista ni bolsas que hagan suponer que contienen objetos valiosos

Por último, añadir que como nos encontramos en pleno período estival, si nos vamos de vacaciones o nos ausentamos del domicilio durante unos días, hay que procurar, no dejar señales visibles de que una vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas, instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión así como no divulgar la ausencia del domicilio, tampoco en las redes sociales.