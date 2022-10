La profesora de la Politécnica Inmaculada Plaza, primera europea premiada como mujer ingeniera inspiradora

La profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel Inmaculada Plaza ha sido galardonada con el IEEE Women in Engineering Inspiring Member of the Year 2022. Se trata de un reconocimiento internacional como mujer ingeniera inspiradora que concede el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) que es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Es la primera vez que se ha distinguido con él a una europea.

Plaza destacó que la concesión de este premio ha sido “una sorpresa” para ella y sobre todo “un orgullo” porque permite “visualizar el trabajo que se hace en la Escuela Politécnica en el Campus de Teruel” e insistió en que los méritos que se han premiado son resultado de un trabajo en equipo, aunque la distinción haya sido para ella.

La dotación económica del premio la va a destinar a asociaciones árabes y latinoamericanas que trabajan en la educación de las niñas.

La investigadora soriana afincada en Teruel explicó que el promotor de su candidatura fue Manuel Castro, coordinador de Premios y Nominaciones en la sección española del IEEE y que para su presentación era necesario que estuviera avalada por una institución y pensaron en la Subdelegación del Gobierno en Teruel. El expediente lo realizó la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación, Belén Fuertes.

Dentro del IEEE el premio lo concede la Women in Engineering (WIE) que es una red global de miembros y voluntarias de IEEE dedicada a promover a las mujeres ingenieras y científicas, e inspirar a las niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicos en una carrera en ingeniería y ciencia. Agrupa a más de 1.000 grupos de afinidad en más de 100 países entre más de 30.000 miembros.

Las tres contribuciones por las que se ha seleccionado a Inmaculada Plaza son, en primer lugar, su labor para el desarrollo de la sección española del IEEE, asimismo, por ser un referente para las jóvenes que quieran seguir una carrera técnica y, finalmente, por su labor en la enseñanza y la expansión de la ingeniería en territorios despoblados.

En la primera de estas acciones, Plaza fue una de las fundadoras del capítulo español de la Sociedad de Educación del IEEE (2004) y coordinó un proyecto de divulgación en el Museo de la Ciencias de La Coruña que recibió varios premios.

Sobre el papel inspirador para otras mujeres, rompió el techo de cristal al ser la primera mujer directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y su primera catedrática de Tecnología Electrónica. Ha colaborado con instituciones como el Ayuntamiento de Teruel en actividades para promover vocaciones técnicas femeninas.

En cuanto a la enseñanza en zonas con poca densidad de población, algunos de sus logros fueron la creación de primer grupo de investigaciones reconocido por el Gobierno de Aragón en Teruel (EduQtech) y su primera cátedra. Plaza reconoció que para la formación técnica en estos territorios no se dispone de tantos recursos como en lugares más grandes.

El director de la EUPT, Jesús Gallardo, dio la enhorabuena a Plaza a la que agradeció su labor durante sus ocho años al frente de la Escuela Politécnica.

Más mujeres en la Politécnica

“Este no es el primer galardón que recibe. Trabaja en favor de la participación de las mujeres en ingeniería y para que las niñas apuesten por carreras técnicas”, destacó Gallardo quien puso como ejemplo que en el periodo que dirigió la EUPT se duplicó la presencia de alumnas que eran un 7,5 % de la matrícula y han pasado al 14,5 %. Una cifra que reconoció que aún es baja y que hay que seguir trabajando en esta línea para que “nadie descarte una opción formativa por el género”.

El subdelegado de Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, aseguró que era “un honor y un privilegio” que este galardón haya distinguido a esta “turolense de adopción” y recordó que uno de los ejes del Gobierno central para la modernización del país es la igualdad de género. “Tendría que haber muchas más inmaculadas, un mundo con mujeres en igualdad es un mundo mejor”, afirmó.

Belén Fuertes destacó que con este premio se ha marcado “un hito histórico” porque Plaza es la primera mujer española y europea en conseguirlo y destacó su enorme currículo y sus grandes aportaciones que la hacen “un ejemplo a seguir” para las niñas y mujeres.