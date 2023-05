“Ingeniería Informática es una profesión cambiante y con mucho futuro”

Por

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón celebró recientemente sus Premios Aragoneses de Ingeniería Informática y concedió el galardón de Apoyo a la profesión, a Inmaculada Plaza, por su labor como directora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT) entre los años 2014 y 2022. Plaza resaltó que este era un reconocimiento no solo para ella sino para todo el equipo con el que trabajó durante este tiempo. Defendió la importancia de que los centros universitarios y los colegios profesionales tengan una relación estrecha y aseguró que la Ingeniería Informática es una profesión con mucho futuro.



La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Informáticos que aprobó por unanimidad la concesión de esta distinción a Inmaculada Plaza, destacó entre otros logros que durante su dirección de la EUPT se implantó la doble impartición Ingeniería Informática-Administración y Dirección de Empresas (GIIADE) y la modalidad semipresencial en el grado en Ingeniería Electrónica y Automática. En dicho periodo también se diseñó e implantó por primera vez un máster universitario en la EUPT, el de Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar.



También se tuvo en cuenta que Plaza fue miembro fundador de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME y Cámara de Teruel y apoyó la firma de numerosos convenios de colaboración estrechando las relaciones con el entorno social y empresarial. Además, en los años en los que dirigió el centro universitario se duplicó el porcentaje de mujeres matriculadas en la EUPT.



Plaza, que presentó este jueves a los medios de comunicación este premio, resaltó que reconocía una labor colectiva. “Estoy orgullosa sobre todo del trabajo en equipo, estoy muy contenta de haber tenido la confianza y el cariño de este equipo que dio lugar a estos frutos”, afirmó.

Asimismo, la galardonada valoró muy especialmente que la Escuela ha conseguido en estos años reforzar su relación con la sociedad, a través de convenios con empresas o la comisión de formación con las organizaciones empresariales, entre otras acciones.



También indicó que durante su etapa al frente de la Politécnica contó siempre con los colegios profesionales con los que se mantuvo una estrecha relación y manifestó que son “la salida natural” de sus egresados porque “les acogen, les va a apoyar y asesorar sobre todo los primeros años”.



La galardonada destacó el importante papel que tienen las titulaciones del ámbito tecnológico y científico para la sociedad actual.



“La Ingeniería Informática es una profesión muy joven, con mucho futuro y muy cambiante, que se está definiendo y muy bonita”, señaló Inmaculada Plaza.



La anterior directora de la Escuela Politécnica también subrayó que va a tener que haber nuevas especializaciones en este grado y puso como ejemplo la evolución que se está experimentando con la Inteligencia Artificial. “Hace siete año no lo imaginábamos”, reconoció.



“La tecnología nos ayuda a desarrollar la sociedad y los perfiles técnicos tienen una gran probabilidad de colocación”, añadió Plaza.



Por su parte, el actual director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Jesús Gallardo, que también estuvo en el equipo de dirección anterior, afirmó que era “un orgullo” para el centro haber recibido este reconocimiento que consideró una muestra de que “se están haciendo las cosas bien”.



Además, resaltó que era “una satisfacción doble”, que este galardón fuera para Inmaculada Plaza, por el gran trabajo que había realizado al frente de la Escuela y al que había dedicado un gran esfuerzo.



“La dirección ha estado en buenas manos, se ha estado avanzando en los pasos adecuados”, aseguró Garrido quien destacó el apoyo a la ingeniería informática y la posición que se ha alcanzado en la sociedad gracias a la relación con las empresas de la provincia y con el colegio profesional.



Sobre el futuro de la EUPT, su director recordó que la Universidad de Zaragoza es “una entidad al servicio de la sociedad” y que quieren “dar respuesta” a los cambios que se están produciendo en el tejido industrial de Teruel y su entorno.



Por otro lado, Gallardo recordó que la Universidad en España se tiene que adaptar a la nueva ley y a un contexto en el que la población joven no está creciendo y hay que apostar por la formación a la largo de la vida. Asimismo, señaló que habrá que “ir de la mano” del nuevo Gobierno de Aragón que salga de las elecciones del 28 de mayo.