La réplica del Torico y los trabajos para recuperar la columna han costado 40.422 euros al Ayuntamiento de Teruel

El coste de los trabajos realizados para recuperar la fuente del Torico tras la caída que sufrió el pasado 19 de junio el Torico y la columna cuando se retiraban los anclajes de una decoración vinculada al Congreso Nacional del Toro de Cuerda ascienden a un total de 40.422 euros, más IVA.



Así lo desveló este viernes en el pleno municipal la alcaldesa, Emma Buj, que aclaró que no se habían presentado las facturas y por eso no estaban incorporadas a los expedientes. Buj desglosó esta cantidad. Más de la mitad, 21.192 euros, es lo que ha supuesto la réplica en bronce y el molde, que se ha guardado en la caja fuerte del ayuntamiento. La restauración del fuste de la columna son 11.350 euros. Las facturas de los informes técnicos de seguridad de la columna ascienden a 1.290 euros y 1.500 euros; el control y prevención 740 euros. Los trabajos de dirección de la Fundación Santa María de Albarracín ascienden a 3.600 euros. El empleo de una grúa son 750 euros.



La alcaldesa apuntó que algunas de estas facturas no necesitaban de expediente previo porque eran de menos de 3.000 euros. Reconoció que habrá reparos con otros, pero que se salvarán.“Tuve que priorizar entre un expediente perfecto y llegar a tiempo para la Vaquilla y prioricé llegar a tiempo porque era lo que me estaban pidiendo los turolenses”, afirmó y adelantó que habrá que hacer una modificación de créditos para hacer frente a estas cantidades con el fondo de contingencia. Ahora faltan los trabajos del vaso y un bolardo y el Torico original, que se encuentra en el Museo de Teruel.