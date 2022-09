La Universidad de Zaragoza muestra su respaldo a la candidatura a la Agencia Espacial Española

La Universidad de Zaragoza mostró su apoyo a la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española, en un acto que tuvo lugar en el salón de actos del colegio universitario Pablo Serrano. Contó con la presencia del rector José Antonio Mayoral, la alcaldesa Emma Buj y el presidente de la Diputación Provincial, Manuel Rando, además de la directora general de Universidades, Yolanda Sancho. Todos se mostraron convencidos de que Teruel es la mejor candidata para albergar esta agencia en un proceso de selección que arrancará el próximo mes de octubre.

El rector aseguró a la prensa minutos antes de que comenzara el acto que la Universidad como tal “está muy interesada” en que la Agencia venga a Teruel y se mostró convencido de que es una buena candidatura con un “potencia importante” porque -como subrayó en la inauguración- aquí se puede “investigar, innovar y formar”.

El rector recordó que en el caso del campus de Teruel “estamos en el momento justo”, porque se puede rediseñar el proyecto para la ampliación del campus en la antigua sede del colegio Las Anejas. “Puede sin duda albergar espacios para que esto sea así y tenemos capacidad para crecer más”, dijo porque explicó que el proyecto que se ha iniciado ahora con la demolición del antiguo edificio, podría albergar laboratorios de investigación para los centros universitarios que existen en Teruel, y albergar laboratorios especializados en el sector de la aeronáutica.

Consideró ademas que hay titulaciones que se imparten en la Universidad de Zaragoza que se podrían especializar hacia el sector aeroespacial. “Hemos comenzando a trabajar con la Uned en un máster conjunto en este ámbito”, comentó. También recordó que podría haber investigaciones conjuntas entre diferentes campus. “No podemos aislar Teruel del resto”, comentó y puso como ejemplo que el máster de física en altas energías trabaja en la búsqueda de materia oscura en Canfranc y en el Cefca se trabaja también sobre materia oscura, por lo que “estamos desde el Pirineo a Javalambre”.

Por su parte, la alcaldesa se refirió al incremento de adhesiones que se ha producido en los últimos meses, y consideró que Teruel tiene “una posición extraordinaria”, tanto en el ámbito de la investigación como en las instalaciones como puede ser el Aeropuerto. En este sentido avanzó que había invitado a la ministra de Ciencia e Innovación a visitar lo y confió que pueda producirse antes de que se abra el proceso para decidir definitivamente la sede. Se refirió también al edificio que se está demoliendo y recordó que ha sido posible “por la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad”.

Con todo ello, “tenemos infraestructuras e investigación y tenemos que posicionarnos para albergar la sede”, porque además “la sociedad está unida en torno a esta solicitud y el Ayuntamiento va a la cabeza de ella”, comentó. La directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, Yolanda Sancho, reivindicó por su parte que el potencial y la tradición investigadora aragonesa en los campos de la física de altas energía y de partículas, la astrofísica y la cosmología, así como de los desarrollos tecnológicos asociados, como pilares que sustentan la apuesta de Teruel por la Agencia Espacial Española.

La responsable autonómica destacó la apuesta del campus público por el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, las sinergias con el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc (ambas Instalaciones Científico Técnicas Singulares), y la reciente puesta en marcha del Máster en Física del Universo. Además, subrayó el efecto tractor de la Plataforma Aeroportuaria de Teruel para empresas y start-ups innovadoras en este campo, como son PLD o Sceye. Un ecosistema científico que se redobla las posibilidades de la provincia y que se suma a las condiciones geográficas, laborales, sociales y culturales “excepcionales” y a los criterios de vertebración territorial, que hacen de Teruel “la mejor candidata”. “Tenemos una candidatura fuerte, con el mayor consenso institucional y ciudadano, a la altura de la oportunidad histórica que tiene la provincia ante sí”, defendió durante la inauguración de la sesión. En base a esos mimbres, se sigue trabajando técnicamente para “armar la mejor de las candidaturas” en cuanto se abra de forma oficial la carrera y se conozcan finalmente los criterios que regirán la designación. “Sabemos que tenemos muchos rivales, pero vamos a por todas”, concluyó.

El presidente de la Diputación de Teruel, por su parte, destacó que “no hay que bajar la tensión en esta travesía que dará sus frutos” y agradeció el apoyo de las distintas instituciones que están apoyando la candidatura.

Además de la apertura institucional, la sesión continuó con dos mesas redondas: una sobre investigación y otra, centrada en la transferencia. Y en ambas participaron representantes de institutos y centros de investigación, así como de clústeres, entre ellos, el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA), la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y la Asociación Aeronáutica Aragonesa. (AERA).

La vicerrectora de Política Científica, Rosa Bolea, moderó la primera, que llevaba por título La Universidad de Zaragoza en la investigación en el sector aero-espacial; mientras la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Gloria Cuenca, hizo lo propio con la dedicada a La importancia de la integración de la investigación en el tejido empresarial aragonés.

En otoño comienza un proceso con candidaturas de puntos de todo el país

La Agencia Espacial está recogida tanto en la Estrategia de Seguridad Nacional, como en la reforma de la Ley de la Ciencia, que acaba de aprobarse. El Estado no ha abierto aún el plazo para presentar oficialmente las candidaturas, pero además de Teruel ya se han posicionado Sevilla, León, Cebreros (Ávila), Puertollano (Ciudad Real), Tres Cantos y Robledo de Chavela (ambas en Madrid), Huelva, Jaén, Canarias y Valencia. Este verano, el Consejo de Ministros aprobó el llamado Consejo del Espacio, una comisión interministerial con el mandato específico de acelerar la puesta en marcha de la Agencia, prevista para principios de 2023. No tendrá su sede en Madrid, siguiendo el plan de desconcentración de organismos puesto en marcha por el Ejecutivo central, pero no será hasta octubre, según recientes declaraciones de la ministra de Ciencia, cuando se dispondrá del informe de necesidades de la Agencia, para someter el proceso a “un examen público y transparente” en el que las distintas candidaturas pujen. Los criterios específicos para la Agencia se detallarán una vez se lance el proceso con criterios de cohesión y vertebración.

y equilibrio territorial, lucha contra la despoblación, mejora en el funcionamiento de los servicios públicos y nivel de desempleo. Y se valorará también el compromiso para la cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros y medidas de apoyo al personal trasladado si lo hubiese. Por el momento, y en base a esos criterios, desde el Gobierno de Aragón y el resto de agentes e instituciones implicadas se sigue trabajando para estar bien preparados y posicionados en el momento en que se abra oficialmente la carrera.