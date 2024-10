Las diputaciones provinciales acuerdan en la FEMP avanzar en modelos de trabajo uniformes para los servicios de bomberos

Las diputaciones provinciales han acordado en una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) modelos de trabajo uniformes para los servicios de bomberos. Este es uno de los asuntos que se han abordado en la Comisión de Diputaciones, Cabildo y Consells Insulares en Ciudad Real a la que ha asistido el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste.

Según ha informado la DPT en una nota de prensa, el principal acuerdo ha sido trabajar para conseguir unificar el modelo de trabajo de los bomberos, tal y como ha explicado Joaquín Juste: “Hemos estado hablando de los bomberos, un servicio vital para todas las provincias y para el territorio. Vamos a intentar unificar las formas que tenemos a los largo de toda España en los servicios de bomberos para intentar hacerlo más efectivo, más eficiente y sobre todo dando un mejor servicio. Para ello vamos a cambiar las normas que sean necesarias a nivel del Estado y a nivel autonómico junto a las diputaciones”.

Tras la reunión de estas instituciones, Joaquín Juste ha comentado otros temas que han tratado en esta cita, celebrada en la Diputación Provincial de Ciudad Real: “Hemos hablado de financiación, de la liquidación del presupuestos de 2023 y de la parte que el Estado debe aportar a las comunidades autónomas y a las diputaciones”.



Estos y otros asuntos son los que trasladará la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 26 de noviembre, un encuentro preparatorio de la próxima Conferencia de Presidentes



Según ha informado la FEMP en una nota de prensa, García-Pelayo llevará a la reunión con Sánchez el sentir de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, “el sentir sin siglas, un discurso unificado en el que trasladar un mensaje con el que todos nos sintamos plenamente identificados”.



Así lo ha anunciado en el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real. “No podemos desaprovechar la oportunidad del debate que se ha abierto en la financiación autonómica para recordar que los ayuntamientos y las diputaciones somos igual de importantes que las autonomías y que nos merecemos respeto”, ha manifestado García Pelayo, un respeto que pasa, a su juicio, por hablar con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando se habla con las comunidades autónomas “para que los ayuntamientos tengamos la oportunidad de resolver un problema histórico, reiterado en cada asamblea, que es la financiación local”, la reclamación de “una financiación suficiente para atender a los ciudadanos”.



“Estoy convencida de que, o es ahora o no va a ser”, ha dicho. “Si ahora nos quedamos fuera del debate de la financiación y no conseguimos trasladar nuestra necesidad de un sistema de financiación local justo para prestar servicios con garantía y eficiencia, van a pasar muchos años hasta que podamos volver a abordar una cuestión como ésta. Y los ciudadanos no pueden esperar”. Por eso, ha avanzado “mañana voy a trasladar a la Junta de Gobierno de la FEMP para su aprobación una declaración institucional” en la que se recoge esta propuesta “como mensaje unitario para llevar al presidente del Gobierno de España”.

Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares



Asimismo, la presidenta de la FEMP, junto con el presidente y vicepresidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales, los presidentes de las corporaciones de Almería y Sevilla, respectivamente, ha incidido en que Ciudad Real se ha convertido este lunes en la capital del municipalismo. En este sentido, ha aprovechado para felicitar al presidente de la Diputación de Ciudad Real, al cumplirse los 130 años de la construcción del edificio provincial, en el que se están celebrando con un gran número de actos conmemorativos.



García-Pelayo se ha referido a las instituciones provinciales como “prestadoras de servicios y articuladoras del territorio”, aspectos en los que más tarde ha hecho hincapié al tratarse en la reunión de la comisión sobre dos temas muy relevantes, como la prestación del servicio de extinción de incendios y la despoblación. Asimismo, la presidenta de la federación ha indicado otros muchos aspectos que hacen de estas instituciones órganos necesarios por su reivindicación en el acceso al agua, en la atención a las personas mayores y dependencia y en otros temas relacionados con las infraestructuras y la movilidad.



Según ha anunciado García Pelayo en declaraciones previas a la reunión de diputaciones, abordar en la comisión la prevención y extinción de incendios significa “hablar de la seguridad de los ciudadanos, algo que nos preocupa enormemente a los que tenemos el honor de gestionar nuestros territorios Diputaciones provinciales, cabildos y consells juegan un papel crucial en la organización y gestión de la prevención y extinción de incendios en sus respectivos territorios.