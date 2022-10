Las infraestructuras históricas recuperadas en esta legislatura se mantienen en los Presupuestos del Estado para 2023

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, aprobado la semana pasada por el Gobierno central, mantiene las inversiones en las infraestructuras de la provincia de Teruel recuperadas en esta legislatura, si bien alarga más en el tiempo el plazo de ejecución de algunas de ellas. En términos estadísticos, las inversiones en la provincia descienden de forma considerable, un 32,7%, al no haber territorializado el gasto en el ferrocarril, que se computa en dos partidas globales para las cuatro provincias por las que discurre la línea de tren Zaragoza-Teruel-Sagunto. Al desconocerse cuánto se invertirá en este corredor de vía única el próximo año en lo que es la provincia, el mayor esfuerzo inversor se concentra en el acondicionamiento de la carretera N-330 entre Villastar y Teruel, la variante de Alcorisa de la N-211 y las actuaciones en conservación y explotación de carreteras.

Iniciado el trámite parlamentario para la aprobación de las cuentas del Estado del próximo año tras la entrega del proyecto en el Congreso de los Diputados, se ha abierto la veda para analizar, destripar, debatir y enmendar unos PGE con un fuerte incremento en las políticas sociales, pero también con un importante impulso a las infraestructuras de forma general ante un año 2023 que estará marcada por las elecciones.

En cambio, los presupuestos para la provincia de Teruel no han sido escritos desde Madrid en clave electoral, sino más bien todo lo contrario. Al no territorializarse el gasto inversor en el ferrocarril, se produce uno de los mayores desplomes inversores de las cuentas del Estado que han sufrido en su historia. Es una caída que no se ajusta a la realidad, puesto que la inversión en el tren ha pasado a una partida genérica. Llegará dinero a Teruel para esta infraestructura, pero no se sabe cuánto.

El año pasado, el gasto en el Plan Director de mejora y electrificación de la línea del tren hizo crecer el presupuesto, al computarse desglosado por provincias como siempre se ha hecho. En cambio, en esta ocasión se ha dejado la casilla en blanco en el anexo de inversiones reales para la provincia de Teruel, y se ha hecho una proyección ínfima para los próximos años.

Lo que ha hecho el Gobierno ha sido computar un gasto inversor general de 47,3 millones de euros para las obras de la línea en las cuatro provincias por las que discurre (Zaragoza, Teruel, Castellón y Sagunto). El Mitma y Adif han garantizado que parte de ese dinero llegará a Teruel, porque es el gasto que se hará en todo el corredor de vía única, pero a efecto contable por provincias hace caer la inversión territorializada de forma considerable.

Ese reajuste en la confección de las cuentas ha hecho que las inversiones reales para Teruel en el sector público empresarial y fundacional se reduzca a solo 1,6 millones de euros, cuando en los PGE de 2022 es de 50,1 millones. Eso supone una disminución del 96,8%.

En el anexo por provincias de las inversiones reales del Estado correspondiente a los ministerios sí que crece la partida, puesto que se pasa de 40,5 millones a 49,5, lo que equivale a un aumento del 22,3%.

Si se suman las inversiones reales de los ministerios a las del sector público y los 30 millones del Fite, el total que el Estado ha presupuestado para 2023 en la provincia (otra cosa muy distinta es la ejecución) es de 81,2 millones de euros, frente a los 120,7 de 2022, lo que provoca un descenso del 32,7%.

Partidas abiertas

Los PGE mantienen abiertas las inversiones en todos los proyectos de infraestructuras históricas de la provincia que se han recuperado en esta legislatura, porque parte de ellas se fueron perdiendo durante las anteriores de Mariano Rajoy. Ahora se ha vuelto a recuperar todo, aunque la mayoría en fases administrativas que en algunos casos ha habido que iniciar desde el principio. Eso provoca que al final para ejecución de obras haya poco.

En donde se podría haber visto esa inversión en obras es en el ferrocarril, porque están en marcha, son una realidad y hay importantes licitaciones adjudicadas, pero al incluirse en una partida genérica para cuatro provincias es imposible saber cuánto llegará. En cualquier caso, si se compara lo presupuestado este año 2022 sumando lo de las cuatro provincias y se compara con los 47,3 millones contemplados para toda la línea en 2023 sin territorializar, se observa que la inversión disminuye.

No solo desciende la inversión en el tren al haberse eliminado el desglose por provincias, sino que se prolonga más todavía en el tiempo su ejecución, que se alarga hasta el año 2027 cuando en los PGE de este año estaba previsto finalizarlas en 2026.

Esa tendencia de retrasar un año la finalización de las obras del Plan Director de mejora de la línea ferroviaria no es nueva, ya que se produce año tras año. En los PGE de 2018 se preveía que finalizarían en 2022, pero después estos presupuestos hubo que prorrogarlos hasta 2020. Cuando se pudieron aprobar otras cuentas nuevas en 2021, el fin de estas obras se estableció para 2025, de forma que cada año que pasa se retrasa un ejercicio más su finalización.

Hay que tener en cuenta también que la inversión en el Plan Director ha ido creciendo desde los 386,6 millones de euros con la que arrancó en 2017 cuando gobernaba el PP, hasta los 441,1 que previó después el Gobierno socialista y que ha elevado este año hasta los 450. Adif ya precisó en 2017 con el PP que la cifra variaría cuando se tuviese definida toda la actuación.

En cuanto al corredor de alta capacidad de doble vía electrificada para tráfico mixto de mercancías y viajeros, los PGE mantienen las partidas de los estudios informativos, y es en carreteras donde se concentra la mayor inversión.

De los 43,3 millones del presupuesto del Mitma en la provincia, 13,9 serán para el acondicionamiento de la N-330 entre Villastar y Teruel. Es más dinero incluso que el de la programación plurianual que hizo el año pasado el Ministerio, y proyecta otros 3 millones de euros para 2024, que es cuando finalizará.

Por otra parte se recogen 3,2 millones para la variante de Alcorisa, y en la programación plurianual se meten 10 más para 2024. En este caso la obra se dilata un año más en el tiempo en lo que es la programación plurianual respecto a la previsión de los PGE de este año.

La otra partida importante son 17,1 millones para conservación y explotación de carreteras, a lo que hay que sumar otras dos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 1,4 millones y de 290.850 euros.

El resto son partidas pequeñas, en torno a medio millón en la mayoría de los casos, que mantienen abiertos todos los proyectos de infraestructuras, incluidos los que fueron aparcados durante la anterior legislatura del PP y que se han recuperado en esta. Las mayores cantidades se incluyen en los plurianuales, ya que son obras pendientes de los proyectos constructivos.

Respaldo a instituciones científicas y apoyo al Museo de la Guerra

Al margen de las inversiones en el Ministerio de Transportes, que son siempre las más voluminosas por su entidad, los PGE de 2023 contemplan también otras partidas inversoras o el apoyo a instituciones científicas de la provincia como son el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón o la Fundación Dinópolis, además de mantenerse el respaldo al Museo de la Guerra.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico es el segundo en volumen inversor en la provincia, sobre todo para actuaciones hidráulicas, aparte de lo que pueda llegar dentro de los programas generales de la Secretaría General del Reto Demográfico. En lo que es inversión como tal se prevén 3,4 millones de euros, prácticamente la mitad con cargo a la Confederación Hidrográfica del Júcar con 1,6 millones. Interior ha presupuestado también para Teruel 2,4 millones dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En transferencias para el desarrollo de su actividad, el Cefca recibirá 1,3 millones y la Fundación Dinópolis 300.000 euros, mientras que Presidencia contempla 750.000 euros para lo que denomina Museo de la Memoria de Teruel.