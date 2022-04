Las reservas de última hora acercan la ocupación hotelera al lleno en toda la provincia

Por

Las reservas de última hora, animadas por las previsiones de unas condiciones meteorológicas favorables, han provocado que la ocupación en todo tipo de alojamientos de la provincia de Teruel se aproxime al lleno, sobre todo en el entorno de la Ruta del Tambor y el Bombo y en las comarcas más turísticas del territorio.



La gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Bajo Aragón, Nieves Ballestero, notificó que este miércoles los establecimientos de la zona continuaban recibiendo llamadas para reservar alojamiento, con lo que estaban terminando de cubrir las pocas plazas que quedaban disponibles.



Según Ballestero, las condiciones meteorológicas determinan en gran medida las reservas de Semana Santa y el hecho de que este año se espere un tiempo estable, unido al fin de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus, han provocado que se acerquen al 100%.



El presidente de la asociación provincial Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, corroboró que las predicciones meteorológicas, que apuntan a una estabilización del tiempo desde este jueves y hasta el próximo lunes, han propiciado que no se produjeran cancelaciones sino todo lo contrario. De esta manera, la ocupación para estos cuatro días se incrementará notablemente respecto a la del pasado fin de semana.



Las reservas en las comarcas del Matarraña, Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, además del Bajo Aragón, rozan el lleno, mientras que en el resto se aproximan al 90%, advirtió Murciano, quien añadió que la Semana Santa es uno de los periodos de mayor ocupación de todo el año en la provincia de Teruel “porque casi todo el mundo tiene algunos días de vacaciones”.



La Ruta del Tambor y el Bombo atrae sobre todo a viajeros de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Zaragoza. En este sentido, Ballestero indicó que ha aumentado el interés del resto de aragoneses por conocer esta expresión religiosa y cultural. La presencia de turistas extranjeros, sin embargo, sigue siendo residual.



Los empresarios turísticos del Bajo Aragón no han notado una caída de las reservas con motivo del alza generalizada de los precios, pero la asociación valorará la próxima semana su impacto en el consumo realizado en restaurantes, bares y cafeterías.



El presidente de TET indicó que los empresarios del sector están muy contentos y confían en recuperar las cifras de negocio de 2019 y que la actividad continúe así en los próximos meses.



Este año, el 1 de mayo cae en domingo, así que algunas comunidades -Aragón, Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Murcia- han optado por trasladar la festividad al lunes 2 de mayo, lo que permitirá hacer un puente de tres días.



En relación con la inflación, los empresarios turísticos han detectado que algunos viajeros han optado por reducir sus días de estancia. Murciano confió en que las medidas de ahorro no se trasladen a los establecimientos dedicados a la restauración, aunque advirtió que cada vez es más frecuente que los viajeros compren comida en los supermercados y la consuman en merenderos u otros espacios habilitados.



Entre tanto, las casas rurales cuentan con reservas desde hace mucho tiempo, lo que les garantiza el lleno para esta Semana Santa. El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, señaló que la promoción realizada y el servicio prestado han convertido a la provincia en uno de los principales destinos para este tipo de turismo.



Tiempo estable





La segunda mitad de la Semana Santa estará marcada por una tendencia a la estabilización, con ambiente soleado y temperaturas en notable ascenso, que elevarán los termómetros, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.



Este Jueves Santo comienza esa tendencia, con intervalos nubosos y ausencia de lluvias, aunque en Baleares y Comunidad Valenciana habrá precipitaciones. El mercurio continuará en ascenso de forma significativa en buena parte de la Península, especialmente en el noreste.



A partir del Viernes Santo, la predicción apunta a un predominio de la atmósfera estable, sin descartar alguna lluvia dispersa en Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. Las temperaturas​ ​continuarán en ascenso generalizado, sobre todo en el este peninsular, donde se superarán los 20 grados de forma generalizada.



Desde el sábado y hasta el lunes continuará el tiempo anticiclónico, con solo nubes bajas en el extremo norte y nubosidad de evolución en el interior peninsular por la tarde. Los termómetros se mantendrán en valores altos para la época.