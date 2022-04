Teruel recupera el fervor por sus imágenes con sus procesiones en los días grandes de la Semana Santa

Por

Teruel recupera el fervor de la Semana Santa con las procesiones generales de Jueves y Viernes Santo y lo hace después de unas jornadas previas en la que público y penitentes han respondido a las salidas de hermandades en sus desfiles particulares. A las 20 horas comenzará la procesión de Jueves Santo que partirá desde la iglesia de San Martín, a donde regresará de nuevo después de recorrer las principales calles y plazas del Centro Histórico de la capital turolense.



Seis de las ocho hermandades turolenses participarán en este recorrido, que será el mismo que en las procesiones generales de los años previos a la pandemia. No ha habido restricciones de espacios pero sí que se recuerda que hay que llevar mascarilla y no fumar si no se puede mantener la distancia de seguridad y hay que lavarse las manos frecuentemente y desinfectarlas.



Desde la Junta de Hermandades también se recuerda que si hay aglomeraciones de público en determinados puntos del recorrido se puede ir a otros donde haya menos gente. Se recomienda así que el público se reparta a lo largo del trayecto. El presidente de la Junta, José Villarroya, pidió que se sea “respetuoso”, con los hermanos y penitentes que están participando en la procesión y que se sea consciente del esfuerzo que supone para ellos. También hay que evitar salir de las aceras y cruzar por medio o hacer fotos desde puntos que puedan suponer una molestia para los participantes en la misma.



La procesión de este jueves, presidida por el obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, contará con la Entrada de Jesús en Jerusalén, la Oración del Huerto, Jesús Atado a la Columna y la Virgen de la Esperanza, el Ecce Homo, la Virgen de los Dolores, Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario y Cristo del Amor. El viernes se ampliará con la incorporación de dos hermandades: el Descendimiento y La Soledad. En total, son unos 2.500 cofrades los que forman parte de las ocho hermandades turolenses, aunque no todos procesionan. Unas 500 personas son necesarias para portar los 13 pasos que saldrán el Viernes Santo, cuatro más que en la procesión de este jueves, a los que hay que sumar los hermanos penitentes y las bandas de tambores y bombos y en tres casos también de cornetas. Otros actos

Algunos de estos instrumentos de las bandas, y también de otras personas que no procesionan pero pertenecen a asociaciones culturales, participarán el viernes a las 12 del mediodía en la tradicional Rompida de la Hora. Un acto multitudinario que se celebra en la plaza del Torico y que vuelve después de que en los últimos dos años se haya roto el silencio desde los balcones debido a la pandemia. Otras procesiones

La espectacularidad y vistosidad de las procesiones generales, que de nuevo tomarán las calles, contrasta con otras más austeras de hermandades y cofradías en solitario, igual de bonitas que recuerdan las de tierras castellanas.



Por calles angostas y con el sonido de los timbales sale la procesión que este Viernes Santo a las 10 horas hará la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja partiendo desde la iglesia de San Andrés. Lo hará sin sus pasos, solo con una gran cruz de madera portada por ocho cofrades. Pasará por debajo de la torre mudéjar de San Pedro o por la de la Catedral y por las calles más estrechas del Centro Histórico turolense como son la calle Clavel o Tribuna.



Unas horas antes, en la madrugada de este Viernes Santo, volverá a salir la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza. Saldrá a las 6 de la mañana desde San Martín para dirigirse al Centro Penitenciario turolense. Visita a San Martín

Para poder ver de cerca los 13 pasos que procesionan entre jueves y viernes en la Semana Santa Turolense, al que se suma el Cristo Resucitado, la iglesia de San Martín, sede de la Junta de Hermandades, permanecerá abierta al públicohasta este Domingo de Resurrección. Un guía se encargará de explicar la historia de los pasos y de las cofradías turolenses. La entrada es gratuita y se podrá adquirir fotografías de las imágenes. Permanecerá abierto de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, cuando se dará paso a las procesiones.