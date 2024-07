Los abogados reclaman más apoyo a la justicia gratuita y el turno de oficio

El Colegio de Abogados de Teruel reclamó este viernes un mayor apoyo a la justicia gratuita y el turno de oficio con motivo del día en el que el Consejo General de la Abogacía Española celebró en todo el país esta labor, que desarrollan los letrados para garantizar a todas las personas la tutela judicial efectiva tal como manda la Constitución. Dos letradas turolenses, Dolores Sanz Oliete y María José Sánchez Martín, recibieron sendos diplomas de reconocimiento por su trabajo durante años en el turno de oficio.

En la provincia de Teruel, durante el año pasado hubo 1.458 designaciones de justicia gratuita, 120 más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 9%. Pese a ello, el decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso Casas, aseguró que desde la Administración autonómica falta apoyo al trabajo que desarrollan estos profesionales. En la provincia son alrededor de 40 abogados los que lo ejercen, prácticamente una tercera parte de los colegiados.

La jornada en todo el país adquirió un tono no solo de celebración sino reivindicativa, así como de reconocimiento a los letrados que ejercen el turno de oficio y la justicia gratuita, con lo cual se garantiza la tutela judicial efectiva. En todo el país se leyó un manifiesto en defensa de ambas, en el cual se recordó que “la defensa de derechos precisa más recursos y compromiso público”.

Durante el año pasado en el Colegio de Abogados de Teruel entraron 1.759 asuntos de justicia gratuita y se hicieron 1.458 designaciones de abogados, 120 más que en el año 2022, lo que supone un aumento de prácticamente el 9%. La mayoría de las designaciones, 1.297, fueron por parte del Colegio de Abogados y el resto a requerimiento judicial.

Penal fue la jurisdicción con más designaciones, un total de 787, de las cuales en el partido judicial de Teruel fueron 429, en el de Alcañiz 227 y en el de Calamocha 131. Las designaciones por asuntos de violencia de género ascendieron a 232, mientras que en la jurisdicción civil se elevaron a 358. En social hubo 46 designaciones, 19 en lo contencioso-administrativo, y 16 en lo mercantil.

El decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso Casas, manifestó que con el acto celebrado este viernes en Teruel se hacía un “justo reconocimiento” a los profesionales que se dedican al turno de oficio, “que no deja de ser una forma de defender los derechos y los intereses de las personas más desfavorecidas y necesitadas”. Apuntó que se había producido un incremento de las designaciones del turno, lo que suponía “un mayor esfuerzo”.

Reivindicaciones

Casas indicó que las reivindicaciones seguían siendo las mismas, como son la mejora en las retribuciones que se pagan en el turno y las guardias, que se incluyan en los baremos actuaciones que no están reconocidas y que se cumpla en Aragón el incremento del 7%, ya aprobado, con carácter retroactivo desde el 1 de enero porque “todavía está pendiente de pago”.

El decano precisó que esa cantidad es “insuficiente” porque una actualización acumulada supondría en torno al 21% el incremento que debería aplicarse. A eso se suma la reivindicación histórica de que quienes hacen el turno de oficio no tengan que reclamar a los justiciables la documentación, ya que no se cobran si no se presenta, y que la Administración pague por cada asunto realizado y “luego fuera ella, a través de los colegios, la que reclamara al justiciable si no presenta la solicitud”.

Sobre los cambios en el Ejecutivo tras la marcha de Alejandro Nolasco, que tenía a su cargo la competencia de Justicia, Casas dijo que habían pedido ya una nueva reunión desde hace meses porque la receptividad del consejero dimitido “ha sido más bien escasa”, así como de la directora general. “Esperemos que los nuevos responsables sean más receptivos a estas peticiones”, apuntó.

Durante un breve acto, el decano entregó sendos diplomas a las abogadas Dolores Sanz Oliete y María José Sánchez Martín, otorgados por el Consejo General de la Abogacía a propuesta del Colegio de Abogados de Teruel, como reconocimiento a su trabajo en el turno de oficio.

Dolores Sanz explicó que está colegiada desde hace treinta años y que en el turno de oficio ha estado prácticamente desde que empezó. La letrada comentó que este servicio permite “ayudar a mucha gente que si no fuera por la justicia gratuita no tendría acceso a ella”. Consideró que hay “más satisfacción” con este tipo de prestación, “porque cuando un cliente está contento y ve que la cosa ha salido bien, es más que satisfactorio y la gente es muy agradecida, aunque también se da lo contrario”. En cuanto al reconocimiento que se le hizo dijo que había sido una “sorpresa” y que lo hacía extensivo a todos los compañeros que prestan el servicio porque de esa manera mucha gente con pocos recursos puede acceder a la justicia.

La otra abogada que recibió un diploma, María José Sánchez Martín, recordó que lleva colegiada desde el año 2.000 y que entró en el turno de oficio tres años después, porque en esa época era necesario llevar ese tiempo colegiado. Dijo que para ella prestar este servicio era importante porque permitía “ayudar a las personas con más dificultades económicas”.

Sánchez recordó que esta garantía viene recogida en el artículo 119 de la Constitución, y que lo que hacen es “un servicio público” a través de los colegios de abogados. “Es la forma de que todas esas personas tengan su derecho a la justicia”, explicó.

Dijo que estaba “muy contenta” del diploma recibido por la “satisfacción” personal que suponía al turno de oficio en general. Opinó que los letrados de este turno no están “suficientemente valorados” y la celebración del día es también motivo de reivindicación. Hizo extensivo el reconocimiento que recibió a todos los compañeros del turno.