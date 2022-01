Los empresarios de Teruel abogan por inmigrantes y una FP adecuada ante la falta de mano de obra

El problema es grave y la solución compleja ante las dificultades que tienen muchas empresas en la provincia para contratar trabajadores. La patronal considera que la solución puede pasar por una formación profesional adecuada e incluso por el establecimiento de convenios con otros países para atraer la mano de obra que necesitan las empresas, puesto que la falta de profesionales afecta a prácticamente todos los sectores. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, abogó por adelantarse a las necesidades laborales que tiene la provincia para contemplarlo en la oferta formativa cualificada que se haga.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme Teruel se reunieron con la consejera de Presidencia en el segundo encuentro que celebra la Mesa técnica sobre necesidades de empleo en la provincia, en la que participan junto a los empresarios las Administraciones central y autonómica a través del Instituto Aragonés de Empleo y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este foro se constituyó para analizar la situación del mercado laboral en la provincia ante el problema manifestado por los empresarios de las dificultades que tienen para encontrar trabajadores. A través de estos encuentros se pretenden diseñar acciones que permitan paliar este problema de contratación.

La Mesa técnica se celebró después de que tuviera lugar la primera reunión de este año de la Comisión de Trabajo Permanente del Fite, en la que se empezó a diseñar el Fondo de Inversiones de 2022 y de la que forman parte también los representantes de los sindicatos mayoritarios de la provincia.

La consejera de Presidencia vinculó ambas porque por un lado se persigue diseñar las líneas de actuación necesarias para impulsar la actividad empresarial, y por otro se abordan las necesidades de las empresas en materia de contratación debido a las dificultades que tienen para encontrar trabajadores.

“Va muy unido porque al final estamos hablando de una política pública que tiene que generar iniciativas para fomentar empleo y oportunidades”, dijo Pérez, quien consideró que la iniciativa pública y la privada deben generar foros y sinergias, como esta Mesa técnica para analizar el mercado laboral y ver las “expectativas de futuro” que hay con “esas grandes oportunidades que tiene en este momento la provincia de Teruel para adaptarlas y acompañarlas con una oferta formativa cualificada”, anticipándose así a las necesidades de mano de obra cualificada del mañana.

El problema, como vienen advirtiendo los empresarios desde hace tiempo, es que las dificultades para encontrar trabajadores existen ya. En el encuentro las organizaciones empresariales aportaron las conclusiones de un estudio impulsado por ellas antes de la pandemia, en el que se indicaba ya que la mayoría de las empresas en la provincia tienen algún tipo de dificultad para retener a sus empleados, sobre todo cuando las mismas se encuentran en el medio rural.

El presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, explicó que con una tasa de desempleo del 7,33%, prácticamente la mitad que la estatal, “hay muchas necesidades en muchos gremios de la provincia donde ahora mismo se necesita personal”.

Se refirió a sectores como la construcción, la hostelería y “prácticamente en casi todos los gremios”, y advirtió que “si queremos que lleguen inversiones y empresas, y que se amplíen las que hay, al final necesitamos esa mano de obra especializada que ahora mismo no tenemos”.

Sin cifras concretas

No concretó la cifra total de trabajadores que necesitaría la provincia para dar respuesta a esa oferta de contratación, pero sí precisó que “ahora mismo harían falta muchos”. La Mesa técnica en la que trabajan con las Administraciones pretende concretar más esa situación, dijo Ciércoles, quien dijo que “hay una encuesta que se le va a pasar a todas las empresas para que se nos conteste y así luego veremos exactamente las necesidades puntuales exactas de cada empresa y de cada gremio”.

Como soluciones, apuntó que las mismas se encuentran por un lado en la formación, pero que también pueden pasar por tener que “buscar de alguna manera, hacer algún convenio con otros países, para poder traer si hace falta mano de obra”.

“Estamos viendo que concretamente en la construcción ahora mismo hay muchas obras que se han quedado desiertas, porque no hay mano de obra especializada y eso conlleva a que esas obras no se realicen y posiblemente se puedan perder las ayudas”, añadió Ciércoles, quien opinó que sí está habiendo formación. “Lo que pasa es que a lo mejor las inquietudes que tienen no es quedarse en el territorio, sino en las ciudades, y eso empeora a todas aquellas empresas que están trabajando en el territorio, que están en las zonas más despobladas”, aclaró.

En la Mesa técnica se vio cómo las expectativas que hay son moderadamente optimistas con la evolución de la economía y la llegada de los fondos europeos, y que los empresarios consideran que debe ser prioritario monitorizar el mercado laboral en la provincia, según informó el Gobierno de Aragón tras el encuentro, e incentivar la retención y el retorno de la población joven, así como revitalizar el papel de los trabajadores senior y aplicar planes de relevo generacional para las empresas. Se habló también de la necesidad de intensificar los programas de formación dual, sobre todo en las empresas pequeñas y en el ámbito rural.

La consejera de Presidencia recordó al término del encuentro que desde el año 2015 el Gobierno de Aragón no había dejado de trabajar en la formación profesional, tratando de identificar qué proyectos estratégicos se podían asentar en la provincia, y adecuando la formación reglada a esa demanda. Se refirió a las enseñanzas que se han impulsado en mantenimiento de aeronáutica, de digitalización de mantenimiento industrial, o lo relacionado con el motor y la movilidad en el Bajo Aragón.

Hacerlo atractivo

En el caso de la falta de trabajadores en la construcción, reconoció que los ciclos formativos vinculados a este sector “están vacíos, no son atractivos para los jóvenes”, y señaló que por eso es importante trabajar en sinergias con los empresarios para ver “qué es lo que se hace mal para que eso no sea atractivo”.

Pérez apuntó igualmente que habría que ver desde el punto de vista familiar y cultural por qué se prefieren las carreras universitarias a otro tipo de actividades profesionales. Consideró que se está haciendo un “esfuerzo por mejorar la imagen de la formación profesional”, y que las familias también vean que no es como la maestría de antes.

Además, la consejera afirmó que “los empresarios también tienen que hacer un esfuerzo por dignificar” las profesiones y hacerlas “atractivas”. “Creo que no es buscar culpables en una parte sino que es un compendio de todo”, opinó. Recordó por otra parte que el día anterior en Zaragoza habían hecho una puesta en común con la vicepresidenta del Gobierno central, Nadia Calviño, en la que se vieron las oportunidades que suponen los fondos europeos en los sectores en los que más incidencia van a tener, y las necesidades de identificar las cualificaciones exigidas para poder trasladarlo a la formación profesional y dotar a las empresas de los recursos necesarios.

Sin novedades en la articulación de las ayudas al funcionamiento empresarial

Tanto la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón como el presidente de CEOE Teruel constataron que no hay novedades sobre la articulación de las ayudas el funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, aunque no se deja de trabajar en ese asunto.

Mayte Pérez insistió en que “estamos trabajando en esa situación”, como ya manifestó hace unos días, y que esperaba que “más pronto que tarde lo podamos hacer ya efectivo”. Por su parte, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, corroboró que “se sigue trabajando y vamos a ver durante estos próximos meses a ver si todo eso se hace realidad”.

Las ayudas al funcionamiento de las empresas, en el caso de las tres provincias por su baja densidad de población, fueron autorizadas en abril de 2021 por la Comisión Europea y debe ser el Estado español quien las articule. De acuerdo con toda la normativa europea existente, y tomando como referencia el modelo de Noruega, podrían suponer bonificaciones fiscales de hasta el 20% en los costes laborales de las empresas que puedan acogerse a estas ayudas en las tres provincias. Los PGE lo contemplan en una disposición adicional y ahora tiene que ser regulado.