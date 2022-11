Los fondos europeos hacen crecer hasta 22 millones las inversiones presupuestadas en 2023 por el Ayuntamiento de Teruel

Por

Con 53,9 millones de euros, el borrador del presupuesto de 2023 que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel -formado por el Partido Popular y Ciudadanos- presentó este lunes a la oposición experimenta un importante incremento de un 20,12% debido principalmente a la llegada de fondos europeos con el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se suma a la Edusi, y que supondrá incrementar las inversiones casi un 40%, con más de 22 millones previstos.



La alcaldesa, Emma Buj, que destacó que las cuentas para el próximo año se van a aprobar “en tiempo y forma”, aclaró que la bajada de impuestos no afecta a las cifras presentadas porque se ve compensado con un incremento en los padrones, con más población, más vehículos matriculados y más empresas y autónomos en funcionamiento. “Los turolenses individualmente pagan menos ingresos pero en el cómputo total en el Ayuntamiento no bajan los ingresos”, comentó en rueda de prensa.



Destacó que es un presupuesto “realista”, a diferencia del que presentan otras administraciones y “aunque no nos van a cortar la luz” se ha tenido que hacer frente al incremento de las partidas energéticas, como el combustible, que ha aumentado un 36%, el del gas un 134% y el alumbrado público, un 25%. Este aumento es inferior por las inversiones que se están llevando a cabo en la ciudad para incorporar el sistema led, mucho más económico.



“Los ayuntamientos nos vemos afectados por la subida de precios y, por cierto, la inflación supone 30.000 millones de ingresos para el Gobierno de España, algo más para las comunidades autónomas y cero ingresos para los ayuntamientos”, lamentó. “Haciendo la cuadratura del círculo no solo hemos asumido esos costes sino que hemos incrementado las partidas de forma generalizada”, comentó.



La alcaldesa explicó que el incremento de inversiones se debe a la captación de ayudas europeas, sobre todo fondos del plan de recuperación, y también recursos propios del Ayuntamiento. Para Buj, tan importante como las inversiones es el gasto corriente. Por ello, en este borrador de presupuesto se refuerza el mantenimiento de las calles de Teruel, con un incremento del 50%, y también se aumenta el mantenimiento de las zonas verdes, un 40%. Además, habrá una partida de 300.000 euros que permitirá sacar a licitación el mantenimiento de los parques periurbanos: riberas, polígono Sur, Las Arcillas y parques de la Fuenfresca. Para este año se contempló una partida menor, que no se ha invertido porque se está tramitando el contrato.



Según estas cuentas, también se mejorará el Servicio de Limpieza. Para 2023 se ha previsto la adquisición de una nueva barredora, que se suma a los cuatro vehículos que ya se han adquirido. Además, habrá un contrato específico para la limpieza permanente en el parque empresarial La Paz.



En materia cultural, también se verá incrementada la partida en un 20%. “Teruel es una ciudad donde se consume mucha cultura”, destacó Buj que avanzó que se seguirá apostando por los eventos de índole nacional como la exposición filatélica que se desarrollará en el mes de abril. Inversiones

Las inversiones que aparecen en el borrador del presupuesto para 2023 ascienden a 22.013.817 euros. La alcaldesa destacó que están la grandes inversiones que hacen ciudad, como la accesibilidad de las rondas, las conexiones ciclistas entre barrios, la cuesta de los Gitanos o los accesos por la carretera de Alcañiz “una de las entradas de la ciudad que queremos mejorar”, el centro social en el antiguo Coam y el inicio de la piscina de Los Planos. También la nueva sede de la Policía Local o el ascensor del barrio del Carmen. “Son obras de grandes importes que contribuyen a cambiar la ciudad de Teruel”, destacó pero también “tenemos obras de importes menores que recogen mejoras en los barrios”, entre ellas nombró la mejora en aceras, asfaltados, renovación de plazas o muros de contención y adecuación de laderas.



Otra línea de actuación serían las relacionadas con el turismo como la adecuación de la plaza de la Marquesa, la recuperación del espacio público junto a la muralla, el alumbrado artístico de plazas como la del Torico y San Juan o el entorno de la muralla y los Arcos, mejoras en los alfares o aplicaciones informáticas.



En instalaciones deportivas se ha presupuestado el pabellón de la Fuenfresca y se mejorará el de Las Viñas, con un convenio con el Gobierno de Aragón el primero y con el Plan de Recuperación y Resiliencia, el segundo.



“Es un muy buen presupuesto que recoge inversiones, con obras demandadas que cambian cualitativamente la ciudad pero también incluye mejoras en los barrios y mejores servicios”, resumió la alcaldesa antes de dar la palabra a su socio de gobierno.



El primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, destacó que esta es “la legislatura de la inversión” e incidió en que este borrador viene a refrendar esta idea pero también “es un presupuesto de los turolenses y para los turolenses porque atiende a todos, autónomos, familias, jóvenes, mayores o personas que se encuentran en una situación social más desfavorecida”.



Como delegado de Empresas, recordó que a principios de año se contará con el Plan de Atracción de Empresas y se está acabando también el de Economía Social. “Vamos a seguir apoyando a los emprendedores”, afirmó con una línea para ellos y continuarán los bonos para el comercio en una nueva campaña el próximo año.



Las ayudas a la natalidad volverán a salir y desde el equipo de gobierno se seguirá apostando por el Centro de Ocio y por las actividades destinadas a los jóvenes. Como novedad se pondrá en marcha una Lan Party durante el próximo año, que reunirá a jóvenes que compiten en juegos electrónicos.



En cuanto a deporte, Fuertes señaló que el área verá incrementada su partida en un 50% para el desarrollo de actividades en 2023, a lo que se sumará las inversiones en infraestructuras. “Este equipo gobierna para toda la ciudad y todos los barrios”, destacó Fuertes que apuntó que habrá 1,7 millones de euros para invertir en los barrios rurales.



“Este es también un presupuesto social”, comentó no solo con ayudas a los más vulnerables, también con campañas de prevención algunas de ellas novedosas como el plan de prevención del suicidio. La ayuda a domicilio se ampliará a los fines de semana y habrá un proyecto de tiempo de respiro para las familias que tienen a su cargo una persona dependiente.



En materia de Administración Electrónica se continuará mejorando con nuevas aplicaciones más intuitivas y se invertirá en ciberseguridad.



En la rueda de prensa, la concejala delegada de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, reforzó la idea de que se trata de un presupuesto realista.



“No todas las administraciones cuadran sus cifras así”, comentó y también destacó que se tiene en cuenta las necesidades de los turolenses.

La ejecución de 2022, por debajo del 50 %

El grado de ejecución de inversiones de este año no llegará al 50%, y aún así es un porcentaje superior en cualquier caso al de otras administraciones, comentó la alcaldesa, Emma Buj, que a preguntas de los periodistas se refirió a la complejidad a la hora de llevar a cabo algunas inversiones con fondos públicos. “Hay inversiones que una vez aprobado el presupuesto requieren la aprobación de remanentes, la liquidación del año anterior, sacar a licitación el préstamo,... Es un trabajo administrativo el año que se aprueba y la ejecución comienza a verse al año siguiente”, comentó.



Así, en el borrador del presupuesto para este año aparecen muchas partidas que ya estaban en el de este año 2022 porque por diferentes motivos todavía no han comenzado las obras. Sería el caso de la cuesta de los Gitanos, que la alcaldesa confió en que las obras se puedan licitar en breve o la plaza de la Marquesa, incluida en la Edusi, en cuyo proyecto se está trabajando después de reunirse con vecinos, comerciantes y otras entidades involucradas.



La alcaldesa aseguró que todas las inversiones previstas en este borrador 2023 se llegarán a ejecutar aunque ya avanzó que no serán todas durante ese año.



Los fondos europeos, “que solo han llegado a Teruel con gobiernos del PP”, coinciden en este caso con los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que ha permitido que proyectos pendientes desde hace tiempo se hayan visto acelerados con estos fondos. Son 10 millones de euros, de los que 7 están ya confirmados.