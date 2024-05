Los futuros maestros conocen los beneficios de la educación en la naturaleza

Por

El juego libre en la naturaleza es una metodología de enseñanza que tiene beneficios en la salud mental y física de los niños facilita el desarrollo cognitivo y el bienestar. Así lo destacó en Teruel la profesora Katia Hueso, pionera en España de la Educación al aire libre, que impartió la conferencia Educación Infantil en la naturaleza para los estudiantes de Magisterio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.



La actividad fue organizada por el Grupo de Innovación Docente CienciaTE, dirigido por el Grupo Beagle de investigación del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), y financiado por el Programa Expertia de la Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ).



Los estudios científicos sobre esta metodología didáctica demuestran las ventajas de permanecer a diario en la naturaleza para el desarrollo motor, sensorial, cognitivo, social y psicológico de los escolares, así como para su salud física y mental.



Katia Hueso fundó la primera escuela en la naturaleza de España en 2011 y expuso su experiencia a los futuros docentes. La experta reconoció que poner en marcha este tipo de escuelas no es sencillo, sin embargo, aseguró que la metodología se puede utilizar en centros educativos convencionales.



“En escuelas con paredes y techos se puede aplicar esta mirada, esta forma de entender la naturaleza y poder salir de vez en cuando y hacer actividades”, señaló Hueso que añadió que es “un desafío” puesto que hay que buscar el acuerdo con otros compañeros, el apoyo de la dirección y de las familias porque son necesarios cambio de horarios y estructuras más flexibles.



Del mismo modo, la docente consideró que para llevar a cabo este tipo de proyectos no es necesario cambiar la legislación educativa, sino interpretarla de una forma más flexible.



Frente al actual abuso de las pantallas en la población infantil, Katia Hueso comenzó que jugar en el medio natural tiene una labor “preventiva”. “Con las actividades al aire libre el alumno no echa de menos las pantallas. El medio natural ofrece grandes situaciones de aprendizaje”, defendió la experta que indicó que esta metodología tampoco excluye los recursos tecnológicos.



La conferenciante destacó la mayor facilidad para aplicar este tipo de metodologías didácticas en los colegios rurales donde la naturaleza está mucho más próxima al centro educativo que en las ciudades.



Además, resaltó que se pueden trabajar todo tipo de contenidos con estos juegos al aire libre, más allá de los específicos de ciencias naturales, desde matemáticas, historia, geografía, lengua, educación física o inglés. Curso de la UVT en julio en Peralejos

La Universidad de Verano de Teruel (UVT) también abordará la Educación en la naturaleza como herramienta de aprendizaje y desarrollo integral con un curso que se impartirá del 15 al 17 de julio en Peralejos y que será eminentemente práctico.



La especialista Katia Hueso, doctora en Ciencias Biológicas. y miembro de la Asociación Grupo de Juego en la Naturaleza Saltamontes, y los docentes de la Universidad de Zaragoza Rafael Royo, Beatriz Carrasquer y Adrián Ponz, entre otros, implementarán experiencias didácticas basadas en esta metodología.



Katia Hueso explicó que durante tres días se va a trabajar en el medio natural de forma cien por cien práctica como trasladar la educación en la naturaleza en la escuela, no sólo en Infantil sino también en Primaria. “Vamos a tratar los principios de esta metodología en la docencia no sólo de Ciencias Naturales, sino en cualquier materia”, añadió la directora del curso de la UVT que se va a hacer en el entorno natural.



Otra novedad de esta actividad formativa “muy interesante para los docentes y los estudiantes” es que van a poner en práctica los conocimientos adquiridos, desarrollarán un proyecto y lo presentarán a sus compañeros en formato congreso. “Permitirá desarrollar habilidades de comunicación y de intercambio de experiencias con otros colegas”, destacó Hueso. En el curso se aprovecharán los recursos naturales de Peralejos como el mural del tiempo geológico y la visita al centro de interpretación.