Los gigantes vuelven a las calles de Teruel para el disfrute de niños y mayores

Los gigantes de Teruel volvieron a recorrer el sábado por la tarde las calles del Centro Histórico y no lo hacían desde antes de la pandemia. Aunque con motivo del Día de Aragón, hubo una plantada en la plaza San Juan, había ganas de portar estas grandes figuras y acompañar su movimiento con la música tradicional de la comparsa.



El público respondió con su presencia durante el trayecto en el que se estuvo pendiente de cumplir con las restricciones derivadas de la lucha contra la pandemia. Su presencia en la calle, no obstante, fue vista por los turolenses como una vuelta paulatina a la normalidad.



Los giganticos, portados por niños, encabezaban el desfile que se inscribe en la programación de TradiciónaTe. Le seguía la comparsa de Gigantes y Cabezudos de la Banda de Música Santa Cecilia y seis gigantes, con Isabel y Diego, las últimas incorporaciones, como los más populares entre los más pequeños.



“Me gustan todos pero sobre todo los Amantes”, aseguraba Pablo, un niño que no quiso la oportunidad de acompañar a las grandes figuras durante su paseo por las calles turolenses.



Niñas y niños aprovecharon los descansos en la plaza del Torico y en la plaza San Juan para hacerse fotografías bajo las estructuras o junto a los giganticos, portados por los más jóvenes de la comparsa que muestran que hay relevo en esta tradición, que en los últimos años ha sido cuidada y mimada desde el Ayuntamiento con la incorporación de nuevas figuras y la restauración y la recuperación del resto.



Los que no pudieron salir en esta ocasión fueron los cabezudos para evitar un contacto directo con sus seguidores.



La programación de esta edición de TradiciónaTe se completó con dos conciertos en el escenario de la plaza del Seminario. Por la mañana actuó Ana Alcaide, que bajo un sol de justicia, trajo hasta Teruel un viaje musical por la historia y el cruce de culturas. Por la noche, fue el grupo Lugh, junto al grupo de gaitas de la Escuela de Música, los que se subieron al escenario.