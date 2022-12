Los perros podrán ir sueltos por el parque de Las Arcillas y la ribera del Turia

El paso con perros por el parque periurtbano de las Arcillas y por la ribera del río Turia se va a regular mediante un decreto de Alcaldía tal y como establece la ordenanza de Protección Animal que salió publicada este verano y que establecía esa posibilidad. Todavía no se han habilitado espacios en zonas verdes para que las mascotas vayan sueltos, pero el concejal de Medio Ambiente, José Luis Torán, señaló este viernes que están trabajando para que se pueda permitir en estas dos zonas.

Torán indicó que desde que entró en vigor la nueva ordenanza se están produciendo más avisos a propietarios de mascotas para que recojan los excrementos de sus perros. La nueva ordenanza establece un procedimiento sancionador pero la dificultad estriba en que hay que coger al infractor en el momento de abandonar la deposición.

Torán recordó que en la nueva ordenanza no se incluyó la recogida de muestras de ADN para controlar las deposiciones que se dejan abandonadas porque en otras ciudades donde sí que se puso en marcha este sistema no está funcionando bien.

El Ayuntamiento además ha llevado a cabo campañas informativas con el reparto de bolsas que reeditará más adelante precisamente en las zonas verdes donde se quiere permitir que los perros vayan sueltos.

Pipper

El periodista Pablo Muñoz Gabilondo visitó recientemente Teruel con su perro Pipper, donde ya habían estado en abril de 2021, para comprobar los avances en la convivencia con animales que se han dado en la ciudad. Le llamó la atención que con la nueva ordenanza el acceso de los perros a los parques esté prácticamente prohibido porque asegura que es “infrecuente” en España aunque se da en otros lugares como Huesca. Muñoz comentó que en ciudades como Madrid, Santiago de Compostela o San Sebastián, entre otros, existen zonas donde se puede soltar a los perros y estas medidas están dando buenos resultados. “Se ponen unos horarios para que se puedan soltar”, comentó y agregó que la modificación del código civil donde se reconoce a los animales de compañía como seres que sienten y son sujetos de derecho es un argumento legal que reconoce la necesidad de soltar a los perros para que hagan ejercicio “siempre desde el respeto de las normas”. Muñoz consideró que hay que compaginarlo con otras normas pioneras como el ADN canino que se aplica en 40 municipios en España, el último en sumarse ha sido Alcalá de Henares y el primero fue Málaga. “Si el Ayuntamiento de Teruel no considera incluirlo sí que tendrá que apostar porque los que dejan los excrementos en la calle tengan un castigo, mientras no se termine con la impunidad de estas personas -que son una minoría- vamos a seguir teniendo un problema y se va a seguir alimentando el perjuicio contra los propietarios de perros”, afirmó.

Reconoce que se debe a la falta de concienciación de muchos dueños de mascotas en la limpieza de los excrementos y a las molestias que puede ocasionar la suelta de perros a otros adultos o a niños. Muñoz volvió a visitar diferentes recursos turísticos y le llamó la atención que en los que dependen del Ayuntamiento solo se puede entrar con perro si va en brazos “lo que en la práctica impide la entrada a casi todos los perros de compañía”. En el caso del Conjunto Amantes no se puede entrar con ningún tipo de perro y tampoco en Dinópolis salvo con perro guía.

Visita

Pablo Muñoz con su perro Pipper visitaron el área de Las Arcillas. “Esperamos que pronto se establezcan las zonas de suelta” apuntó. Así quienes ya sueltan ahí a sus perros lo harán sin arriesgarse a que le pongan una multa.

En el caso del bus urbano, la nueva ordenanza establece que solo se puede transportar animales si van dentro de un transportín. Según Muñoz, en España son cada vez más las ciudades que permiten acceder con perro.

La nueva ordenanza establece que hay que llevar una botella con agua y vinagre o jabón para diluir la orina, uno gesto que en los últimos meses se ha generalizado en la ciudad. Según Muñoz, esta medida se está implantando cada vez en más ciudades españolas.

Para Muñoz es importante que se haya hecho esta ordenanza en Teruel capital como también los pasos que se están dando a nivel autonómico para eliminar la prohibición de entrar con mascotas a bares y restaurantes, como una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad hace unos meses en las Cortes de Aragón.

Hostelería

Aragón sigue siendo la única comunidad autónoma, junto a Melilla, donde no se puede entrar con perros a los establecimientos de hostelería, aunque esta situación va a cambiar. Se está a la espera de la aprobación de un decreto nacional que unifica criterios en este ámbito y en la práctica cada propietario decide lo que considera adecuado en su local y no se están realizando inspecciones en este caso en concreto.



No obstante, desde la asociación Teruel Empresarios Turísticos recuerdan que todavía no hay una normativa clara que lo permita y por ello los hosteleros no suelen dejar entrar al interior de los establecimientos con perro y lo más frecuente es verlo en las terrazas. En cuanto a los alojamientos cada vez son más los hoteles que permiten alojarse con perros, pero no son todos.