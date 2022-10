Los PGE consignan 47,3 millones para la línea de tren entre las cuatro provincias por las que discurre

Por

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 tiene consignados para la línea ferroviaria entre Zaragoza, Teruel y Sagunto 47,3 millones de euros a lo largo de todo su recorrido. Es la inversión total prevista a realizar en esta infraestructura en las cuatro provincias por las que discurre: Zaragoza, Teruel, Castellón y Valencia. Al no estar territorializado, es lo que provoca que en el cómputo estadístico las inversiones en la provincia caigan casi un 33%.



La inversión total sin desglosar por provincias aparece recogida en los PGE en un cuadro de Adif no regionalizable, a diferencia de otros años, mientras que en el anexo de inversiones territorializadas sigue manteniéndose también el concepto pero en la columna de 2023 aparece en blanco, no así en la proyección plurianual, donde se consignan partidas muy pequeñas, lo que da lugar a la confusión.



Al no haber territorializado esta ejecución de Adif por provincias, es imposible conocer la evolución inversora en Teruel, y es la causa de que estadísticamente se produzca un descenso del 32,7% en lo que es el cómputo global de las inversiones previstas en la provincia.



Todos los años se producen discrepancias sobre las inversiones reales que recogen los PGE en la provincia, dentro de lo que son los fondos territorializados recogidos, ya que siempre hay otros sin desglosar que van a partidas generales. Básicamente las inversiones reales están recogidas en dos anexos, una con las obras a realizar por los ministerios y otra con el sector público empresarial y fundacional.



Las actuaciones de Adif siempre han aparecido territorializadas, y siguen haciéndolo en estos presupuestos excepto en el caso de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que figura como Corredor Cantábrico-Mediterráneo pero se refiere exclusivamente al Plan Director de mejora y electrificación de la vía única existente.



Al ir ahora a una partida general, eso es lo que provoca que dentro de las inversiones reales en la provincia del sector público empresarial y fundacional se haya pasado de los 50 millones que se consignaron en los PGE de 2022 a solo 1,6 millones, puesto que no están los del ferrocarril al haber pasado al anexo de inversiones no regionalizables de Adif.



Al no poder saber cuál es la inversión específica para cada una de las provincias por las que discurre la línea, es imposible hacer un seguimiento de su evolución presupuestaria, aunque si se suma lo consignado en 2022 en cada una de las cuatro circunscripciones, el total de lo presupuestado para 2023 es inferior.



Lo consignado en los PGE del próximo año son 47,3 millones de euros para las cuatro provincias, según aclaró el Mitma, mientras que en los presupuestos de este año solo en la provincia de Teruel se presupuestaron 46,6 millones. A eso hay que sumar lo que se presupuestó en las provincias de Zaragoza, Castellón y Valencia, de las que solo se puede desglosar con exactitud una parte, ya que el resto figura bajo el concepto de Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), cuyas partidas podrían afectar a más de una línea.



El Mitma confirmó a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, que de los 47,3 millones presupuestados una parte irá a la provincia, aunque no se sabe cuánto.



Ese dinero aparece en el apartado no regionalizable de Adif en dos partidas, una de 28,7 millones de euros correspondiente a los corredores TEN-T del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y otra de 19,8 millones de euros con cargo al concepto Corredor Cantábrico-Mediterráneo Sagunto-Teruel-Zaragoza, que se refiere a la vía única electrificada, no al ferrocarril de altas prestaciones, y parte de cuya financiación es a través del Fondo de Accesibilidad Terrestre-Portuaria; la aportacion del Puerto de Valencia.



La dotación para continuar la redacción de los estudios informativos de la Línea de Alta Velocidad entre Zaragoza y Teruel figura en el presupuesto de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria con 25.000 euros en cada provincia, y el Estudio Informativo del tramo Teruel-Sagunto con 370.320.



Fuentes ministeriales precisaron además una inversión en ferrocarriles en la provincia de Teruel de 1 millón de euros, y apuntaron que “esto es debido a la resolución del contrato de obra de las subestaciones eléctricas de Cariñena y Villafranca, y la línea de alta tensión, que volverá a licitarse”. Herminio Sancho

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, hizo una valoración de los PGE del próximo año y destacó la parte “importantísima” del gasto social al garantizar las pensiones y crecer un 62% en educación, un 68% en becas, un 151% en dependencia, un 29,5% en sanidad, y un 64,1% en cultura, algo que aseguró que “no es ajeno a nadie de Teruel y eso son unos muy buenos presupuestos, los mejores”. Sancho apuntó que con los PGE de 2018 del PP “no se puede ni comparar” porque son “mucho mejores”.



En lo que respecta a las inversiones en Teruel, Sancho aseguró que “son claramente mejorables”. Sobre los “espacios en blanco” aparecidos, en referencia a la territorialización de las inversiones en el ferrocarril, apuntó que “se tendrán que completar porque esto es un borrador de presupuestos”.



El diputado socialista comentó que había hablado con la jefa de gabinete de la presidenta de Adif y que la inversión en el tren era “segura”. Además, apuntó que durante la tramitación en el Congreso se van a poder transaccionar enmiendas “que van a mejorar los presupuestos”.



En cuanto a las ayudas de funcionamiento a las empresas, dijo que están en conversaciones y confió en que al final salga y se vea reflejado también. Insistió en que los presupuestos “no han acabado” y expresó su deseo de que “crezca bastante en el ferrocarril”.



De acuerdo con la valoración ofrecida por la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, la inversión total contemplada en la provincia de Teruel por estos presupuestos es de 51,21 millones de euros a los que hay que sumar los 30 millones del Fondo de Inversiones de Teruel que aporta la Administración central.



Entre las inversiones, Serrano destacó las partidas de “calado” que van a dejar los presupuestos del Mitma en general en toda la Comunidad Autónoma, que se incrementan hasta los 244,7 millones de euros, de los que casi 120 son para crear infraestructuras de carreteras con casi 40 millones para la A-68 y otros 18 para la A-23, y otros 114,6 millones para conservación. Aragón

En todo Aragón el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla para la Comunidad una inversión real de 547.860.000 euros, el 4,1% del total, según destacó la delegada del Gobierno, durante la presentación en rueda de prensa de las cuentas estatales para el próximo año.



Serrano destacó que se está ante unos presupuestos “de la justicia social y la eficiencia económica”, que van destinados “a la mayoría social de nuestro país y del territorio”.



La delegada destacó que las cuentas para el próximo año afianzan Aragón como un enclave único para crear empleo y riqueza, siendo una de las referencias logísticas en el sur de Europa gracias a las inversiones contempladas. Serrano indicó también que a los 547,8 millones hay que sumar los 30 millones del Fite.



En este sentido, la máxima representante del Gobierno central en la Comunidad Autónoma apuntó que “en los últimos cinco años la comunidad ha recibido un 35,5% más de recursos que en los últimos cinco años de Rajoy”. Destacó que el Gobierno invertirá una media de 413 euros por habitante en Aragón.