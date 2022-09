Los vecinos instan a solucionar ya el problema del ascensor del centro de salud Centro, donde no caben camillas o sillas de rueda mecanizadas

Los vecinos denunciarán ante los organismos competentes en seguridad e higiene la situación del ascensor del centro de salud Teruel Centro si no se soluciona el problema que tiene al ser pequeño y no caber camillas, sillas de ruedas mecanizadas ni carritos de bebé dobles. Lo advirtió el presidente de la Federación Vecinal de Teruel, Pepe Polo, tras preguntar sobre esta cuestión en el Consejo de Salud de Aragón, en el que también planteó la urgencia de licitar por tramitación anticipada el equipamiento de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz.

Polo no salió satisfecho de la última reunión del Consejo de Salud de Aragón, en donde hizo estas dos preguntas, además de interesarse por el plazo de finalización de las obras de los nuevos hospitales, ya que el movimiento asociativo vecinal no tiene claro que vayan a terminarse a finales del próximo año como asegura el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

El representante de las asociaciones vecinales insistió, como viene denunciándose desde hace años, en que el ascensor del centro de salud Teruel Centro es “malo y cutre por mucho que le hayan hecho un lavado de cara”, y requiere una alternativa inmediata.

Se pronunció de esta forma después de que en el Consejo de Salud de Aragón preguntara por esta cuestión, sobre la que recordó que es una “reivindicación histórica” y se recogieron en su día numerosas firmas para que la planta cero del edificio fuese asumida por la Consejería de Sanidad a través de una permuta con el INSS en el consejo de transferencias.

Polo indicó que eso permitiría que el ascensor de la Glorieta que hay en la planta menos uno podría subir así a la cero y al resto de plantas del edificio. Aseguró que el centro de salud va a bajar instalaciones a la planta cero y sería el momento de acometer esa reforma porque “el que se está utilizando para comunicar el centro de salud es obsoleto y no reúne las condiciones técnicas sanitarias”.

Comentó a este respecto que recientemente “hubo que bajar a un enfermo entre dos personas porque una camilla ni sube ni puede bajar por las escaleras”. Polo, que representa a la Federación Vecinal en el Consejo de Salud de Aragón, indicó que en la respuesta que le dieron no le aclararon si la planta cero la han alquilado al INSS o ha sido transferida.

“Hemos dicho que o eso se empieza a mover con el ascensor nuevo, o hemos avisado a la consejera que el ascensor será denunciado porque no cumple los requisitos para un centro de salud”, dijo Polo, quien recordó que entrando por la Glorieta hay un ascensor nuevo en el que coge una camilla “para salvar doce escalones”, y cuando se inauguró les prometieron que iban a solicitar que pudiese llegar a otras plantas, pero el problema es que no podía pasar por la cero al no ser del Salud.

El representante vecinal explicó que si en un tiempo prudencial no se resuelve esta cuestión denunciarán la situación ante los organismos competentes, tanto de salud e higiene como en materia de arquitectura, puesto que el ascensor que une todo el edificio “no cumple los requisitos sanitarios ni permite bajar a un enfermo en camilla o en una silla sentado”.

Sobre los nuevos hospitales, Polo preguntó por los plazos de finalización de ambos, así como por los equipamientos. En ambos casos la consejera le respondió que está previsto que las obras estén concluidas a finales del próximo año. En el caso de Teruel le explicaron que se llevan certificados 54 millones y en el de Alcañiz 32 millones.

“Nuestro argumento es que si se ha ejecutado el 60% en tres años, no vemos factible que ese 40% restante se ejecute en lo que queda hasta finales del próximo año”, dijo Polo.

Por otra parte, pidió que se haga una licitación por tramitación anticipada del equipamiento de los hospitales, lo que permitiría que durante el próximo año se pudiera resolver todo el trámite burocrático “para tener resuelta esa licitación en enero de 2024”. La respuesta, según Polo, fue que el departamento tiene que estudiar eso el próximo año porque el traslado se hará por fases “y tienen que evaluar todo el material del hospital viejo que pasa al nuevo”.

Por otra parte, Polo comentó que en el Consejo se informó de que la DGA va a comprar los aceleradores del Clínico (1), el Servet (2) y el San Jorge de Huesca (1) con fondos europeos, y que el de Teruel se adquirirá después con fondos propios puesto que ahora no se llega a los plazos para poder justificarlo ante la UE. También indicó que se les informó de la ampliación del centro de salud de Calamocha, en unas dependencias municipales, cuyo proyecto está en redacción.