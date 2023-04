Más del 80 % de las empresas tienen dificultades para encontrar profesionales

Por

El 81 % de las empresas de la provincia de Teruel tiene dificultades para encontrar a los profesionales que precisan, al igual que ocurre en el resto de Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco, y Cantabria, según el estudio Desajuste de talento 2023 de Manpower Group en el que ha participado la patronal turolense.



La consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, comentó este viernes en la inauguración en Teruel del Curso de Experto en Economía Circular que “el Gobierno de Aragón trabaja para anticiparse a las necesidades del tejido productivo”, por lo que consideró que esta situación no debe desincentivar la llegada de inversores a la provincia.



El desajuste de talento muestra un desfase entre los perfiles que demandan las empresas para atender sus necesidades y las capacidades que tienen los candidatos para cubrirlas. El responsable del área Laboral de CEOE Teruel, Paco Ibáñez, sentenció: “Nos falta de todo”. “La despoblación hace que cada vez sea más difícil atraer talento y mano de obra, quizá porque la gente prefiere vivir en grandes ciudades porque creen que allí tienen más oportunidades”, advirtió.



Entre las competencias técnicas, las más requeridas por las empresas turolenses son las relativas a la atención al público en el sector servicios, tanto en el comercio como en la hostelería. Otro de los sectores con más dificultades para encontrar mano de obra es la agricultura y la ganadería. Por el contrario, el tejido empresarial dedicado a la fabricación y producción es el que tiene menos problemas.



Entre las habilidades blandas más demandadas se encuentra la proactividad, la resiliencia y capacidad de adaptación, y el trabajo en equipo.



El desajuste ha crecido en 2 puntos en la comparativa interanual y se coloca por encima de la media nacional (80%) y en máximos históricos por segundo año consecutivo. En la misma situación que la zona norte se encuentran la noreste (84 %) y la noroeste (81 %), mientras que el índice se reduce en el sur (80 %), el centro (78 %) y Levante (76 %).



Entre las estrategias que ponen en marcha las empresas para reducir la brecha de talento para atraer y fidelizar a los profesionales que necesitan se encuentra la flexibilidad sobre dónde o cuándo se trabaja, un factor clave según casi 6 de cada 10 compañías.



La opción de valorar fuentes alternativas o que no se utilizaban previamente para acceder a candidatos, así como las medidas de tipo económico, son otras de las herramientas utilizadas para atraer y retener talento.



Sobre este asunto, Paco Ibáñez comentó que en estos momentos las personas trabajadoras priman la flexibilidad y la posibilidad de conciliar sobre las primas económicas. “Está claro que elevar los salarios ayuda, pero los empleados priman los horarios”, advirtió.

Formación a la carta

Marta Gastón destacó la “paradoja” que supone que haya 4.931 personas registradas en los Servicios Públicos de Empleo de la provincia de Teruel y que las empresas tengan complicado cubrir sus vacantes. Añadió que estas dificultades se extienden al resto del territorio nacional y que los factores son múltiples.



“Al igual que la tipología de las empresas que tienen dificultades para contratar profesionales, también lo son los motivos”, dijo. Y añadió que aunque los bajos salarios son la causa comúnmente esgrimida, la realidad es que existe un desajuste entre la formación y la demanda de las empresas.



Por este motivo, dijo que el Gobierno de Aragón trabaja para cualificar a jóvenes y parados, con independencia de su edad, de acuerdo a los requisitos de las empresas. “A través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) ayudamos a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo y a las empresas. Además, estamos en contacto con las organizaciones empresariales para abordar preventivamente las necesidades de formación”, aseguró.



Gastón sostuvo que “la falta de trabajadores no puede ser un freno a la llegada de inversores a la provincia de Teruel”. La consejera de Economía dijo que se anticiparán a sus necesidades a través del Inaem, de la Formación Profesional (FP) e incluso de la formación universitaria. Sobre este asunto, destacó la creación de un Grado de Ingeniería Aeronáutica entre la Universidad de Zaragoza y la Uned para atender las solicitudes de las compañías que operan en el Aeropuerto de Teruel.



De igual forma, se refirió a la inversión de 75 millones por parte de Finsa y Adeo para la creación de una planta de fabricación de mobiliario de cocina en Platea que dará empleo a más de 200 personas. “Vamos a preparar personal cualificado, que responda a los intereses de las empresas inversoras”, concluyó