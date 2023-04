Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón: “Los datos nos están diciendo que vamos por la buena dirección en la lucha contra la despoblación”

Por

La Ley de Dinamización del Medio Rural ha sido una de las últimas normas que se han aprobado en esta legislatura y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, considera que con ella y otras herramientas que existen se dispone de un “conjunto de medidas que, entre ellas, generan sinergias y ofrecen oportunidades como tiene en estos momentos la provincia de Teruel”. La consejera se muestra convencida de que los datos apuntan a que se va en la “buena dirección en la lucha contra la despoblación”.



-¿Qué beneficios va a traer la Ley de Dinamización del Medio Rural recientemente aprobada?



-Todas las acciones del Gobierno se encaminan a compensar desigualdades y los desequilibrios territoriales que genera que la mitad de la población aragonesa viva en la ciudad de Zaragoza y el resto prácticamente lo haga en el medio rural. La ley incorpora el mecanismo de garantía rural porque tenemos que poner una mirada a la hora de elaborar leyes y normas en las que tengamos en cuenta las disparidades que tenemos. Y también incorporamos la fiscalidad diferenciada, con un incremento del veinte por ciento de las bonificaciones en función del riesgo que tiene el municipio, y una línea directa de 600 euros a aquellas zonas extremas de despoblación; además de todo lo que tiene que ver con incrementar ayudas y declarar proyectos de interés autonómico con iniciativas que van a ir al medio rural.



-No es la única ley en ese sentido que se ha aprobado.



-Efectivamente, tenemos dos leyes aprobadas en el Parlamento y una en el Consejo de Gobierno, que está en las Cortes y que se tramitará en la siguiente legislatura, cuando antes decaían. La de Dinamización aborda todas las políticas y la del Estatuto de la Mujer en el Medio Rural, que es importantísima, desciende a todo lo que tiene que ver con la mujer en todos sus ámbitos.



-La Ley de Dinamización no está dotada económicamente porque es transversal, pero obliga a incorporar un anexo en los presupuestos de Aragón. ¿Cuánto estiman que puede suponer económicamente su aplicación?



-Estamos haciendo el análisis de lo que supone en el presupuesto de 2023 y estamos viendo que es un porcentaje importantísimo. Yo me atrevería a decir que en torno al 80% del presupuesto se destina claramente al medio rural. Por lo tanto hay un porcentaje altísimo que se está destinando directamente a políticas transversales y sectoriales para combatir el fenómeno de la despoblación.



-¿Se es consciente de ese esfuerzo presupuestario?



-Yo creo que a la vez que se hacen políticas activas lo que hay que hacer es una evaluación y una cuantificación, y eso no quiere decir que sea un reproche de lo que se está invirtiendo, sino un análisis objetivo de lo que realmente estamos destinando porque no

somos plenamente conscientes de a quién va dirigido el grueso del presupuesto de la Comunidad Autónoma. La despoblación no tiene una varita mágica, tiene dos acciones concretas; compromiso, y eso se demuestra con presupuestos, y prioridades. Sujetar el estado del bienestar en el medio rural cuesta mucho más dinero que en las ciudades, pero tenemos la obligación, porque así lo creemos este gobierno, mediante la inversión en políticas públicas, de mantener servicios de calidad y generar oportunidades y condiciones idóneas para la inversión.



-Lo ideal para una norma como la de Dinamización Rural hubiera sido que saliese por unanimidad, pero PP y Vox se abstuvieron. ¿Puede condicionar eso su desarrollo al no haber habido consenso?



-Al PP le entra el sentido común cuando está en la oposición y por eso yo les digo que estén buen rato allí, porque precisamente hacen una enmienda a la totalidad de lo que hacen cuando gobiernan. Y no solo con lo que hicieron con los recortes que impuso el PP en la legislatura del 2011 al 2015, que no solo fueron por la crisis, sino que es una cuestión de modelo. Ellos tienen un modelo muy diferente de lo que son los servicios públicos. Apuestan por que cada cual se pague el servicio y eso genera una desigualdad. Hace poco salió un estudio de la Universidad que nos sitúa a la Comunidad Autónoma de Aragón como la segunda con menos desigualdad y tengo que decir que nos la encontramos como la tercera con más desigualdad en España. El PP dice unas cosas cuando está en la oposición y luego hace lo contrario cuando gobierna. Lo hizo de 2011 a 2015, y lo hace el señor Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza. En estos ocho años de ciclo político hemos podido revertir los gravísimos recortes del Partido Popular en el Gobierno, porque fuimos la segunda comunidad que más recortó en sanidad y en educación.



-El PP les acusa a ustedes ahora de tener abandonados esos servicios.



-Es paradójico escuchar al PP dar lecciones en ambas materias. Desde que llegamos al Gobierno hemos incrementado mil seiscientos millones de euros en políticas sociales, casi mil en sanidad, más de cuatrocientos en educación y más de doscientos en servicios sociales. El movimiento se demuestra andando y el PP cuando está en la oposición exige siempre más, ahora bien, dice que hay que bajar impuestos, es bastante incoherente, pero luego cuando gobierna hace lo contrario y se dirige fundamentalmente a los suyos.



-¿Con esta ley se pueden blindar los compromisos presupuestarios o dependerá de las políticas que se apliquen en cada legislatura?



-Lo que hemos blindado es la financiación en los ayuntamientos, que es una red importantísima para prestar servicios. Cuando llegamos al Gobierno de Aragón el PP la había reducido de 21 millones de euros a 9 millones. Nosotros lo que hemos hecho ha sido precisamente blindar esa financiación por ley, de manera que no se va a poder bajar de esos 21 millones de euros la transferencia a los ayuntamientos. Con la Ley de Dinamización del Medio Rural pueden cambiarla si cambian las mayorías en el Parlamento, todo es posible. Yo creo que realmente corremos el peligro de dar un viraje, de dar marcha atrás; en estos ocho años hemos avanzado muchísimo, la Comunidad Autónoma de Aragón nos la encontramos en un término medio, y ahora mismo estamos en los primeros puestos en materia de igualdad y de crecimiento económico, de recuperación de PIB, en materia de bienestar social y de calidad de vida. Creo que hemos recorrido un camino importante con muchísimo esfuerzo y trabajo, y desde luego el PP junto a Vox ponen en riesgo claramente ese modelo.



-¿Cómo va a repercutir en Teruel esta ley?



-Creo que estamos haciendo un esfuerzo importante en la provincia de Teruel. En inversión en infraestructuras públicas, hablamos de que en materia de educación el PP invertía en torno a 300.000 euros al año, era prácticamente atender el mantenimiento, cuando nosotros estamos hablando en este momento de una inversión de más de 4 millones de euros prácticamente como media. Se ha terminado la primera fase en el instituto del Bajo Aragón, que era una reivindicación histórica. Yo digo que en estos ocho años en Teruel se han materializado reivindicaciones que estaban en el histórico de las demandas de los turolenses. En materia educativa concluimos el colegio Las Anejas, el Conservatorio de Música que era también una quimera y que realmente era una demanda que nunca se podía satisfacer; y hemos invertido en oferta de formación profesional. Hemos hecho ya una discriminación positiva clara sin tener la ley, y ahora con ella en todo lo que tiene que ver con fiscalidad diferenciada van a poderse beneficiar comarcas que sufren de una despoblación extrema.

Estamos hablando que la provincia de Teruel tiene el Fondo de Inversiones de Teruel, con el que hemos invertido más de 540 millones de euros en estos ocho años, y hemos pasado de un nivel de ejecución del 70% a prácticamente el 100%. Y tenemos también como medida de discriminación positiva las ayudas de funcionamiento, que si bien es cierto que nos hubiese gustado llegar a máximos, normalmente con las políticas públicas siempre se empieza a modular por un porcentaje más pequeñito. Vamos a ir viendo cómo va a tener un efecto muy positivo en el empresariado turolense y que se puede ir incrementando. Yo creo que no hay que hablar de una ley concreta sino de un conjunto de medidas que entre ellas generan sinergias y realmente ofrecen oportunidades, como estoy absolutamente convencida que tiene en estos momentos la provincia de Teruel.



-¿Cuándo deberían estar hecho los programas de dinamización de las comarcas que establece la nueva ley?



-Tenemos servicios desplegados por todas las comarcas y multitud de profesionales transversales y heterogéneos que realmente son capaces de hacer un diagnóstico de lo que se requiere en cada zona, a lo que hay que añadir los grupos de acción local con los agentes de desarrollo. En la siguiente legislatura es el momento de desarrollar este instrumento. Estoy convencida de que es un punto de partida pero que nos puede dar muchísimo desarrollo.



-La ley aborda de manera transversal todo. No falta la sanidad en un momento conflictivo por el descontento en las zonas rurales. ¿Se hace lo que se puede o lo que se debe?



-Se hace lo que se debe y lo que se puede, y no solo nos preocupa sino que nos ocupa. De hecho se ha liderado en Aragón una estrategia de la sostenibilidad del sistema sanitario, que es un problema común a todas las comunidades autónomas. Las políticas del Partido Popular con el sistema sanitario tiene unos efectos que los sufres a lo largo de los años. Es decir, formar un profesional sanitario cuesta nueve años y realmente la reducción de la oferta de empleo público y sobre todo la reducción de las plazas de MIR en un 40% en la época de Mariano Rajoy, que coincidió con la señora Rudi, está teniendo sus efectos ahora, cuando hemos acudido al mercado a por profesionales y no hay. Desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno lo ha revertido, nosotros también. Hemos sacado más de 10.000 plazas en oferta de empleo público en Aragón. Desde que llegamos hemos sacado ofertas de empleo público que consolidan y garantizan la prestación del servicio, pero yo creo que no es suficiente, hay que hacer un diagnóstico mucho más global y esa es la propuesta que está haciendo el presidente Lambán.



-¿Cree que el transporte sanitario está garantizado en condiciones?



-Lo garantiza de sobras. Yo creo que ganamos en eficacia cualitativa y cuantitativamente. Al final las palabras se las lleva el viento y lo que recoge un compromiso claro es el compromiso presupuestario. Y eso nos permite que van a tener UVI móvil los dos hospitales de Teruel y Alcañiz. Mejoramos cuantitativamente y cualitativamente el servicio y desde luego garantizamos de una manera tremenda la seguridad de una persona que pueda estar enferma. Y si a esto le añadimos los helicópteros nocturnos y la red de helipuertos que estamos desarrollando y desplegando, yo creo que mejoramos de manera muy notable la atención sanitaria.



-La ley en su artículo 43 habla de economía verde y de energías renovables, otra cuestión en la que está habiendo contestación social con la implantación de parques de renovables. ¿Es compatible el desarrollo del territorio con estos parques?



-La ley habla mucho de economía verde y de economía circular en la que Teruel realmente yo creo que es una referencia. Es compatible el desarrollo de las energías renovables con otras actividades como la turística y la agraria, y de hecho, no puede chocar, tenemos que hacer realmente que eso conviva sin ningún tipo de problemas ni de riesgos. Tenemos una grandísima oportunidad en Aragón y especialmente en la provincia de Teruel. Hemos aprobado un decreto ley y hemos trasladado al Gobierno de España también las necesidades de adaptación de la norma que permite la directiva europea. Ahora mismo donde hay energía tiene que generarse industria y tiene que generarse también valor añadido, una compensación al ciudadano, a los vecinos que viven precisamente donde se genera ese recurso.



-¿Hay muchas herramientas ya para luchar contra la despoblación, están cumpliendo las expectativas para las que se crearon, se están notando ya los cambios?



-Las políticas del PP fueron nefastas y todos los proyectos importantes que ha habido en Teruel tienen el sello y la identidad de gobiernos socialistas. Si lo analizas en su conjunto hay muchas cosas que ya se están notando. En valores demográficos, de 2011 a 2016 Aragón perdía 40.000 habitantes, que era una sangría tremenda. Nosotros de 2016 a 2021 hemos ganado 18.000 habitantes, es decir, no solo hemos frenado la sangría de pérdida de población sino que hemos recuperado. En el año 2021 la provincia de Teruel ganaba más de 300 habitantes y por primera vez vienen más personas de fuera que se marchan. Los datos objetivos nos están diciendo que vamos por la buena dirección en la lucha contra la despoblación y que debemos seguir ahí. Ahora no solo hemos frenado esa sangría sino que estamos creciendo, y curiosamente el medio rural está compensando la pérdida de la población en las ciudades.

Otro de los datos que indica que realmente las políticas que se han emprendido durante estos ocho años también son positivas, además del demográfico, es el del desempleo. Cuando llegamos al Gobierno teníamos en la provincia de Teruel un 19,5% de desempleados, ahora estamos a poco más de un 9%. El desafío ahora no es que el trabajador encuentre empleo, sino que el empresario encuentre trabajadores para poder satisfacer sus necesidades. Yo creo que es una diferencia absolutamente cualitativa.



-El líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, visitó Teruel recientemente para anunciar un decálogo de diez medidas para la lucha contra la despoblación, ¿qué opinión le merecen?



-El Partido Popular me sorprende que sea tan frívolo en los análisis y en sus propuestas. Es un decálogo que el señor Feijóo no ha puesto en marcha en su comunidad autónoma. Mientras nosotros en este periodo hemos crecido, quien sigue perdiendo población es Galicia y Castilla y León. Del PP sabemos perfectamente cuáles son sus recetas y cuáles sus propuestas y prioridades cuando gobernó en Aragón en la legislatura de 2011 a 2015, y especialmente bien en la provincia de Teruel, y eso no deberíamos de olvidarlo, porque si los recortes en Aragón fueron protagonistas, en la provincia de Teruel fueron inmisericordes por parte del PP. El compromiso de Rudi fue absolutamente nulo con esta provincia, como creo que es el del candidato y presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, en estos momentos, que demuestra además cuando le escuchamos hablar de Teruel y vemos que habla muy de oídas y le falta muchísima información, y eso pasa evidentemente por una falta de compromiso claro.



-Una de las medidas del decálogo de Feijóo es aplicar las ayudas de funcionamiento en su máxima intensidad...



-De las ayudas de funcionamiento le aseguro que habla todo el mundo de ellas pero las conocen muy poco, y no me refiero solo al PP. Estas ayudas las descubrimos y conseguimos nosotros. Insisto, nos gustaría que fueran en su máxima intensidad, claro que sí, y yo creo que tenemos que poner en valor que es una medida importantísima, que está teniendo ya un impacto directo y la gestión es de manera automática. Ahora mismo el Partido Popular se apunta a todo, pero en primer lugar se pone en contra de las iniciativas. Lo importante de esto es que se pongan en marcha y que continúen y se consoliden, porque tengo que decir que el Fondo de Inversiones de Teruel todos lo apoyamos, pero apoyarlo no significa consolidarlo y fortalecerlo. El PP lo apoyaba y lo quitaron de los Presupuestos Generales del Estado porque al Gobierno central le molestaba y tuvo que recuperarse por la presión que se ejerció en la provincia de Teruel.



-El PP les critica en cambio a ustedes por cómo lo están gestionando.



-Con el PP el Fondo de Inversiones se recuperó después de que ellos mismos lo eliminaran de los Presupuestos Generales del Estado, pero de una manera que prácticamente garantizaba su muerte porque su ejecución era anual y se podía ejecutar muy poco. No solo se trata de apoyar el Fondo de Inversiones de Teruel sino de darle contenido, y de actualizar los proyectos que realmente han supuesto un revulsivo para esta provincia de Teruel. Insisto, el PP dice muchas cosas cuando está en la oposición, solo habla y opina, pero es incapaz de hacer nada cuando gobierna.



-¿Hay fecha prevista para la firma del convenio del Fite de este año?



-Tenemos todo resuelto y ya es una cuestión de cuadrar agendas, pero insisto, no condiciona la fecha de la firma si no la eficacia y la ejecución. En el periodo del PP sí que lo condicionaba porque a partir de ahí era la vigencia, pero ahora hay cuatro años para ejecutarlo.



-¿Qué opina de los sondeos electorales para los comicios del 28 de mayo que se están publicando?



-Yo opino de la agenda diaria, de lo que me queda hasta las elecciones para poder explicar a los turolenses el grado de cumplimiento de nuestros compromisos. Nosotros tenemos un proyecto claro de futuro, creemos que somos el único proyecto que realmente está lanzando propuestas que además de dar continuidad a lo ya hecho plantea nuevas expectativas. Tenemos un plan estratégico que vamos a presentar en fechas próximas y eso es lo que me preocupa realmente. Yo estoy satisfecha con el grado de cumplimiento de nuestros compromisos, hemos invertido más de 170 millones de euros en dos hospitales y hecho un esfuerzo inversor en mantener servicios públicos, que es fundamental para beneficiar a provincias como la nuestra.



-¿Al inicio de la legislatura se imaginaba que podía llegarse al escenario político tan revuelto como en el que nos encontramos ahora?



-Francamente no me hubiese imaginado nunca el nivel de sobresalto que se ha vivido en esta legislatura con una pandemia que nos encerró prácticamente. Y estamos terminando efectivamente con una situación que más parece la operación de invierno de fichajes en el fútbol. A mí me parece casi obsceno lo que estoy viendo, es decir, el PP desestabilizando partidos en su entorno e intentando dinamitar a quienes están más o menos en su órbita. Lo han intentado con el PAR y con Cs, y francamente a mí me parece obsceno en política que el transfuguismo se esté normalizando de esta manera.