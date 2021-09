Más de 20.000 permisos vendidos hasta ahora para recolectar setas en la provincia

La presente campaña micológica va a ser histórica en los montes de la provincia de Teruel. En los lugares que cuentan con aprovechamientos micológicos regulados la venta de los pases en las primeras semanas de campaña ha sido muy elevada, hasta el punto de que ya se han comercializado más de 20.000 entre las sierras de Albarracín, Maestrazgo y Gúdar-Javalambre.

En el Coto Micológico de Mosqueruela se han expedido en los primeros 17 días de funcionamiento un total de 10.800 pases, a los que habría que sumar los que se han vendido en los establecimientos de la localidad. En el Maestrazgo la venta de pases para el aprovechamiento micológico se inició en los primeros días del mes de septiembre y, contando solo los vendidos a través de internet y en la propia sede comarcal, ya ronda los 7.200. La cifra es más baja en la Sierra de Albarracín, cuyo Parque Micológico ha comercializado a través de internet unos 2.200 permisos, aunque ahí no están incluidos los que los aficionados compran en cada uno de los municipios.

Las cifras de aficionados registradas en Mosqueruela resultan llamativas, sobre todo si se comparan con los permisos comercializados en la temporada de 2018, la mejor de los últimos años, cuando se vendieron en torno a 12.000.

La media de pases vendidos este año asciende a 630, aunque la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, precisa que la mayor demanda de visitantes llega durante los fines de semana. La especie estrella es el rebollón o níscalo, que este año es muy abundante, aunque también se están cogiendo grandes cantidades de llanegas, tanto negras como blancas.

Un recurso municipal más

El dinero recaudado en este municipio de la comarca de Gúdar-Javalambre se reparte entre los propietarios de los terrenos, tanto particulares como municipales, una vez detraídos tanto los gastos de mantenimiento como el 15% que se destina a mejoras en el monte.

En el Maestrazgo los 7.200 permisos vendidos desde comienzos de septiembre suponen ya una tercera parte de los que se comercializaron en 2018, la mejor temporada de la historia del coto. Las cifras, según explica Ana Marín, que es la técnica de la comarca responsable del coto, son buenas, pero “es difícil vaticinar” si se superarán las de hace tres años. De momento sí señala que entre los usuarios hay mucha gente que no había pisado antes la comarca para buscar setas, lo que indica la buena imagen que tiene la zona como espacio para la recolección micológica.

En la Sierra de Albarracín la temporada “va muy bien desde el punto de vista de la venta de los permisos”, argumenta el gerente del Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín, Gonzalo Castillo, quien matiza que aunque la fructificación de níscalos o rebollones es buena, no ocurre lo mismo con la de Boletus edulis. “La temporada de boletos no está siendo buena, aunque todavía no es tarde porque empiezan a salir en esta zona para San Miguel, a finales de septiembre”, especifica.

Las precipitaciones, la clave

Las abundantes lluvias registradas durante el mes de agosto, cuando apenas hubo un corto episodio de altas temperaturas, y las precipitaciones de este septiembre han contribuido a que sea una de las mejores campañas en las sierras de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. No obstante, el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza, puntualiza que en los últimos días el mercurio ha subido y ha dejado de llover, lo que puede afectar de forma negativa a las setas.

Como agrega la alcaldesa de Mosqueruela, es muy difícil vaticinar si esta será una campaña larga o finalizará en pocos días, ya que es la meteorología la que lo decidirá.

Pese a que se trata de una de las mejores campañas de los últimos años, no se han detectado problemas derivados de la recolección masiva, según confirmó Alba Lucea. Sí hay algunas cuadrillas de recolectores que están por la zona, “pero no se ha producido ningún percance salvo pernoctas no reguladas”, detalla, para añadir que hay una estrecha comunicación tanto con la Guardia Civil como con los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Participantes en una jornada micológica celebrada en la Sierra Albarracín antes de la pandemia. Archivo

El precio de los pases para los visitantes oscila entre los 5 euros que se pagan en el Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín y el Aprovechamiento regulado del Maestrazgo y los 6 que hay que abonar en Mosqueruela. En todos los casos se trata de permisos de día y para turistas ya que los vecinos tienen precios especiales para realizar usos comerciales en las tres zonas.

Una parte del dinero recaudado se destina a la mejora del monte y al mantenimiento de los servicios de estos espacios, que van desde las webs donde se ofrece información y venta de pases hasta las señales y las áreas de picnic que se han colocado.

Aunque los primeros años había una gran reticencia al abono de pases, actualmente ya está totalmente asimilado por parte de los visitantes. En este sentido, la alcaldesa de Mosqueruela precisa que el 90% de las personas que acuden a por setas a los terrenos de su término municipal abonan el permiso.

Por otro lado, este año todos los espacios con aprovechamientos micológicos regulados han promocionado la venta de pases a través de internet y los resultados han sido óptimos. El 40% de los pases vendidos en Mosqueruela han sido adquiridos online, mientras que en el Maestrazgo la cifra es de casi la mitad.

La técnica de la Comarca del Maestrazgo que se ocupa del aprovechamiento micológico matiza que apuestan por la venta a través de internet “por la comodidad de no tener que hacer colas” ya que los usuarios pueden adquirir el permiso desde su casa.

En el Maestrazgo han notado que un gran número de visitantes son nuevos recolectores, aunque la procedencia principal, norte de la Comunidad Valenciana y Tarragona, no cambia. No obstante, Ana Marín apunta que también ha llegado gente de la provincia de Teruel y “unos pocos de la de Zaragoza”, enumeró, para añadir que este año incluso ha habido seteros por el Maestrazgo procedentes de Murcia y Lérida, “pero de forma puntual”, manifiesta.