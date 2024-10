Nuevas investigaciones sobre vertebrados y paleobotánica de Teruel en las Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología celebradas en La Coruña

Desde la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, y en el marco de las XXXIX Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, que se celebran anualmente, se han presentado dos contribuciones relacionadas con los dinosaurios, las tortugas y la paleobotánica de Teruel. Las Jornadas se han celebrado la primera semana de octubre en la Universidade da Coruña. Allí, se han presentado las investigaciones desarrolladas por paleontólogos procedentes de las principales instituciones de España y de otros países.

Entre las aportaciones llevadas a cabo desde la Fundación en cuanto a la paleontología de la provincia de Teruel, en colaboración con otras instituciones, cabe destacar la investigación del yacimiento La Peñuela”de Camarillas. En este yacimiento se han excavado abundantes restos óseos de un gran dinosaurio saurópodo. Este espécimen constituye uno de los saurópodos más completos de la península ibérica en el intervalo Jurásico Superior – Cretácico Inferior. Junto con los restos de este dinosaurio, se han hallado también dientes aislados de dinosaurios terópodos y de crocodilomorfos, así como una gran cantidad y variedad de tipos de plantas, tanto macrorrestos (troncos, tallos, hojas y piñas) como microrrestos (esporas y granos de polen). El estudio combinado de este abundante y variado registro paleontológico recuperado en “La Peñuela”, permitirá abrir una nueva ventana al conocimiento de los ecosistemas terrestres hace unos 145 millones de años en la península ibérica. Otra de las aportaciones sobre fósiles turolenses está relacionada con la revisión de los fósiles históricos pertenecientes a la primera tortuga mesozoica descrita en España, que se encontraron en depósitos de finales del Cretácico Inferior en la localidad de Gargallo y que han sido comparados con otros fósiles procedentes del yacimiento “Mina Santa María” en Ariño.

Además, la Fundación Dinópolis también ha colaborado con investigadores de diversas instituciones en otras cinco contribuciones relacionadas con icnitas de dinosaurios del Jurásico Medio de Portugal, icnitas de dinosaurios y pterosaurios del Cretácico Inferior de Soria, plantas e insectos de ambientes hidrotermales del límite Jurásico-Cretácico en la provincia de Palencia, y con plantas preservadas en depósitos volcanoclásticos del Pleistoceno en la isla de Tenerife.

Estas contribuciones de la Fundación, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, forman parte de las acciones del Grupo de Investigación Focontur, financiada a través del Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades (Gobierno de Aragón). La Fundación cuenta la financiación del Instituto Aragonés de Fomento y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España a través de la Unidad de Paleontología de dinosaurios de Teruel. Todas las acciones cuentan con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y el material estudiado procedente de la provincia de Teruel se encuentra depositado en el Museo Aragonés de Paleontología en Teruel.

Autores y títulos de las contribuciones:

El yacimiento La Peñuela (Camarillas, Teruel): una nueva ventana a los ecosistemas con dinosaurios del tránsito Jurásico-Cretácico de la Cuenca del Maestrazgo (España). Castanera, D., Aurell, M., Bádenas, B., Canudo, J. I., Castellano, M. P., Díaz-Berenguer, E., Diez, J. B., Ferrer, R., Galobart, A., García-Cobeña, J., Gasca, J. M., González, A., Medrano-Aguado, E., Moreno-Azanza, M., Moya, R., Parrilla-Bel, J., Pérez-Pueyo, M., Rauhut, O. W. M., Rodríguez-Barreiro, I., Sender, L. M., & Cobos, A.

Re-evaluating the validity of the first Mesozoic turtle species described in Spain thanks to the discovery of new fossils from the Albian of Teruel. Pérez-García, A., Espílez, E., Mampel, L., & Cobos, A.

Nuevas aportaciones sobre la icnología del Cretácico Inferior (Berriasiense) de la Fm. Huérteles (Soria, España). Meléndez, M., Belaústegui, Z., & Castanera, D.

Primeros yacimientos de icnitas de dinosaurios en la Formación Golmayo, del Cretácico Inferior de la cuenca de Cameros (Soria, España). Pinilla-Serrano, I., Castanera, D., García-Cobeña, J., & Gasca, J. M.

Middle Jurassic narrow-gauge sauropod trackways at Vale de Meios (Alcanede, Portugal). Santos, V. F., Castanera, D., Chendo, D., Fandinga, I., Gonçalves, M., Guerreiro, V., Malafaia, E., Mocho, P., & Nobre, A.

Plantas e insectos de los ecosistemas hidrotermales del límite Jurásico-Cretácico de Palencia (Fm. Aguilar, Castilla y León). Santos, A. A., Nel, A., McLoughlin,S., Wappler, T., Rodríguez-Barreiro, I., Hernández-Orúe, A., Sender, L. M., & Diez, J. B.

Victim of a volcanic Pleistocene eruption: The case of genus Aeonium (Crassulaceae) from Tenerife (Canary Islands, Spain). Velasco-Flores, M. C., Cruzado-Caballero, P., Sender, L. M., González-Montelongo, C., Alfayate, M. C., Martín-Luis, M. C., Santos-Guerra, A., Góis-Marques, C. A., & Castillo, C.