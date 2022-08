Pilar Alegría, ministra de Educación: "Tenemos que ser muy sensibles con la escuela rural y dotarla de recursos necesarios"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, mantiene una apretada agenda a pesar de la llegada del mes de agosto. En septiembre arranca la implantación de la nueva ley educativa, la Lomloe, que marcará un nuevo modelo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y donde no se quieren olvidar las peculiaridades de la escuela rural. Además, la ministra aragonesa compagina ahora su papel al frente de Educación con su reciente portavocía de la Ejecutiva Federal del PSOE en unos meses que estarán marcados por las próximas citas electorales.

-En septiembre arrancará el primer curso en el que se comienza a implantar la Lomloe, en los cursos impares. Se apuesta por un aprendizaje competencial. ¿Qué va a suponer para la formación de los niños y jóvenes?

-Me atrevería a decir que estamos ante una nueva forma de aprender con respecto a los niños y jóvenes y si fuéramos al otro elemento nuclear del sistema educativo que son los docentes, cambia también la forma de enseñar, la metodología. Cuando digo que estamos ante una nueva forma de aprender, en ningún momento estamos hablando de prescindir de la memoria o de los contenidos. Digo esto porque creo que es importante que frente a cambios educativos se vayan eliminando mantras que puedan generar incertidumbre en los jóvenes, en los profesores y por supuesto en las familias. De lo que estamos hablando cuando hablamos de ese aprendizaje competencial es de aprender de manera que se priorice la capacidad práctica de los contenidos que estás adquiriendo. Por poner un ejemplo, un joven puede saber perfectamente los componentes de una fórmula química, pero tan importante como es conocer cómo se compone una fórmula química, e incluso más, es saber aplicar esa fórmula en un laboratorio. Esta segunda parte es el aprendizaje en competencias, si no hay aprendizaje de contenidos no puedes desarrollar una competencia, pero sería consolidar la practicidad de los contenidos que has adquirido. Este es el principal cambio de esta reforma educativa.

-¿Cómo va a contribuir esta nueva ley a luchar contra el fracaso escolar?

-Para ir reduciendo el fracaso escolar hay que hacerlo desde distintas vías. Se están dando pasos muy importantes en España. En estos últimos diez años partíamos de algo más del 26 % y hemos pasado al 13 %. Es verdad que sigue siendo una cifra todavía elevada si lo comparamos con el objetivo que nos hemos propuesto de llegar a ese 10 % que es la media a nivel europeo. Pero los pasos que se han venido dando son importantes. Queremos seguir trabajando porque nos hemos dado cuenta de que funciona en seguir consolidando esa educación mucho más personalizada para nuestros jóvenes. España viene de unas tasas de repetición muy elevadas, pensemos que uno de cada tres jóvenes de la ESO ha repetido alguna vez curso. Ese porcentaje es absolutamente desolador. Sobre todo porque si viéramos que después de la repetición ese alumno continúa y además ampliando su motivación, sería una buena medida, lo que pasa es que se ha comprobado que sucede lo diferente, ese estudiante que repite en la mayoría de los casos pasa a engrosar los porcentajes del abandono escolar temprano. Qué es lo que pretendemos con esta reforma educativa y sobre todo con toda la inversión que se está moviendo en el ámbito educativo: que cuando se detecte un problema, una dificultad en ese estudiante, poder ponerle remedio en ese momento, es decir, con programas como el PROA Plus, los programas de orientación, en definitiva, reforzar a ese estudiante o poner soluciones en ese momento para que podamos ponerle solución de una manera mucho más inmediata y conseguir que se motive desde ese momento, conseguir que no abandone el sistema educativo. Cuando hablo de dificultades hablo de todo tipo de dificultades, los chavales de altas capacidades tienen también un altísimo porcentaje de abandono escolar. Hay que poner los medios y los recursos en el momento oportuno para conseguir que ese estudiante se motive y no abandone el sistema educativo.

Escuela rural

-¿Qué medidas incluye la nueva ley de educación para la escuela rural?

-La primera y la más importante es que es la primera ley educativa que habla claramente de la escuela rural, ya no solo la propia exposición de motivos, hay un artículo que habla de la escuela rural, de la importancia que las administraciones públicas tienen que darle a la escuela rural en cuanto a recursos y medios. Nosotros en todos los programas que estamos aprobando por parte del ministerio, ya sea de recursos propios del Ministerio de Educación como los que estamos distribuyendo a todas las comunidades autónomas que vienen de los fondos europeos, el criterio de despoblación o dispersión geográfica es uno de los que se priorizan a la hora del reparto. Yo hice toda la educación Infantil y Primaria en mi pueblo y sé la importancia que tiene la escuela rural en sus municipios y me acuerdo de que en mi toma de posesión dije que sé que cuando se cierra una escuela un pueblo se muere. Creo que por parte de las administraciones públicas tenemos que ser muy sensibles a esa situación y dotar a las escuelas rurales de los medios y los recursos para impedir esos cierres.



-En 40 años de democracia ha habido ocho leyes educativas. ¿Para cuándo el tan demandado pacto de estado por la Educación?

-Los juristas dicen que leyes como tal ha habido tres: la Lode, la Logse y la LOE, el resto han sido modificaciones. Pero entiendo perfectamente que en la memoria de la gente está esa situación de que en este país nunca hemos logrado ese pacto. Intentos ha habido y hubo uno muy real que casi casi se llevó a efecto que fue con Gabilondo como ministro y no fue posible porque era un año preelectoral y el Partido Popular, en el último momento, decidió no apoyar ese pacto. Si somos honestos, creo que la situación política que vive en estos momentos nuestro país nos lleva a considerar que el pacto educativo de máximos quizá ahora no sea el mejor momento para poderlo lograr. Eso no nos debe eximir de seguir dando los pasos necesarios para, al menos, llegar a acuerdos concretos, aunque sean mínimos y la última prueba la hemos tenido con la ley de Formación Profesional que hemos conseguido un apoyo importantísimo de los agentes sociales y de todos los grupos políticos que bien con su apoyo o bien con su abstención apoyaron la ley de FP, menos de nuevo el PP. Ahora tenemos por delante otros debates muy interesantes como es la reforma de la profesión docente y es una cuestión que a mí me parece nuclear y fundamental para ir hacia la mejora del sistema educativo y nos gustaría desarrollarla con el mayor de los consensos posibles. Por lo tanto, hay que ser realista con la cuestión del pacto educativo pero también hay que ser optimista de ir dando pasos porque la sociedad lo demanda desde hace tiempo y, aunque no sea posible ahora mismo un gran pacto, sí que hay que hacer los esfuerzos necesarios para ir consiguiendo pequeños avances.

-El CPIFP San Blas es ya centro de referencia nacional en Economía Circular. El próximo será el primer curso completo de este reto ¿Qué va a suponer para este centro y para la FP en Teruel?

-En este momento tenemos en toda España 40 centros de referencia estatal, pero en el caso de Gestión Ambiental no tenemos ninguno, es el primero en esta rama. Creo que como aragoneses nos podemos sentir orgullosos de que un centro de Teruel sea referente en un tema de rabiosa actualidad. Nos encontramos en un momento de intensos e importantes debates de crisis climática, de sostenibilidad, de medio ambiente… el poder contar con un centro que es ya un centro de referencia nos va a permitir que sea una incubadora de proyectos de innovación, también de programas de formación, incluso a la hora de abordar esos nuevos perfiles que se están demandando y que se van a demandar en un futuro va a salir del trabajo que se realice en este centro y este tipo de planes de formación que se van a desarrollar en este instituto van a ser referente a nivel nacional, no solamente para Aragón sino para todo el estado.

Acceso a la Universidad

-Se va a cambiar la prueba de acceso a la Universidad. Se va a dar protagonismo especialmente a la prueba de madurez. ¿Qué se espera de este nuevo modelo?

-Si empezamos el curso con una nueva ley educativa, si cambiamos esa forma de enseñar y aprender basándonos en las competencias era fundamental modificar esa prueba de evaluación. Hemos entregado ya a las comunidades autónomas un primer documento de trabajo y también a las universidades españolas. El Ministerio ha trasladado una propuesta y ahora iniciamos un proceso de debate y de diálogo con las comunidades y las universidades y estoy segura de que la propuesta se mejorará gracias a sus aportaciones. Nos parecía fundamental hacer una nueva Evau teniendo en cuenta la gradualidad. Va a haber un cambio en el sistema educativo que va a ser gradual también, empezamos por los impares, luego vamos con los pares, nos parecía que este cambio tenía que ser aceptado por los estudiantes, por los profesores, por las universidades y por eso en estos tres primeros años los cambios van a ser menores, lo único que cambia será ese 25 % que vamos a dar a la prueba de madurez académica y ya en el curso 2026-2027 cambia y esa prueba de madurez académica pasará a ser el 75 %. En estos primeros años, cuando hablamos de prueba de madurez académica nos referimos sobre todo al aspecto lingüístico. Se van a crear grupos de trabajo junto con las universidades, las comunidades autónomas y los institutos para buscar que tanto la prueba como la evaluación tenga la mayor parte posible de aspectos homologables. En estos primeros años va a ser una prueba académica más desde el punto de vista lingüístico, es decir, comprobar la madurez del estudiante desde el punto de vista de la compresión lectora, de sus capacidades lingüísticas frente a esa prueba y también el poder evaluar la capacidad madurativa de ese estudiante a la hora de acceder a una carrera universitaria, en definitiva, estamos adoptando un modelo que se asemeja mucho a lo que se está haciendo ya en otros países europeos, fundamentalmente son los módulos que se están desarrollando dentro de la OCEDE y que nos parecía oportuno en la línea de seguir desarrollando esta nueva oferta educativa.

-El Plan Código Escuela 4.0 va a mejorar las competencias digitales en Infantil, Primaria y Secundaria. ¿Cómo va a ser su implantación el próximo curso?

-La competencia digital aparece en todo el currículo educativo desde Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de una manera transversal en todas las materias y lógicamente más focalizada en algunas materias. Con este programa de la Escuela 4.0 lo que queremos este primer año, empezando con las primeras etapas el segundo ciclo de Infantil y Primaria, es consolidar esa competencia digital, sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje de programación y la robótica. Llevamos unos años de importantes transferencias a las comunidades autónomas para poder hacer compra de material digital y tecnológico, pero en estos momentos lo que estamos acometiendo es también una formación del profesorado en esa competencia digital. Lo que tratamos es que para este próximo año se pueda contar con la colaboración de auxiliares expertos en esta materia que puedan colaborar conjuntamente con el profesorado para reforzar esa competencia digital, especialmente en lo que se refiere a programación y robótica. Este primer año empezaremos en el curso de segundo ciclo de Educación nfantil y Primaria y al año siguiente iremos con enseñanza Secundaria, mientras hacemos esta profundización del lenguaje de programación y robótica vamos a seguir formando al profesorado en esa acreditación y esa competencia digital que es también fundamental.

Formación de los maestros

-¿Qué debe cambiar en la formación inicial de los futuros maestros para estar preparados para el cambio educativo que se adapte a las necesidades actuales?

-Es uno de los debates o de las reflexiones que hemos introducido con este documento de las 26 medidas que estamos ahora hablando con las CCAA y con las organizaciones sindicales y me atrevería a decir que hay dos ópticas distintas, por ejemplo, no es lo mismo cómo profundizar en la formación de los maestros del grado de Magisterio como hacerlo con el profesorado de Secundaria. En el caso de los graduados en Magisterio, en esa formación inicial tendremos que comprobar si es necesario que la mejoremos en alguna materia en concreto, por ejemplo, los futuros maestros no reciben formación en robótica y programación, pues hay que incluirlo seguramente tendremos que reforzar el aprendizaje o el conocimiento de algunas materias en concreto. Sin embargo, cuando hablamos de un graduado en Biología, en Historia o en cualquier otra materia que sería para profesorado de Secundaria tendremos que mejorar y reforzar el aprendizaje desde el punto de vista pedagógico. Son dos visiones lo que hemos querido plantear y someter a debate con las comunidades y los sindicatos.

-La Formación Profesional es una de las grandes apuestas de su Ministerio y la FP Dual es elemento fundamental. ¿Cuáles son los planes para el próximo curso?

-La clave, diría yo. Uno de los elementos que cambia radicalmente esta nueva Formación Profesional es posibilitar que todos los estudiantes, independientemente del grado en el que se matriculen, tengan que hacer formación en empresa durante un tiempo determinado, dependiendo del grado y si es medio o superior. Para hacer posible esta FP dual hemos tenido intensísimos debates, tanto con las organizaciones empresariales como con las sindicales porque todas ellas han visto, igual que nosotros, la importancia de conseguir o posibilitar esta formación dual para nuestros estudiantes. Además, necesitamos que las propias organizaciones empresariales y sindicales estén también comprometidas con esa nueva cultura para poderlo hacer posible. De hecho, hasta en la propia ley hemos introducido fórmulas para que esas pequeñas y medianas empresas que, en definitiva, es la mayoría de nuestro tejido productivo, se puedan agrupar para que de esa manera empresas que trabajan en lo mismo puedan agruparse y ser más operativas a la hora de posibilitar esa formación práctica a nuestros estudiantes. Desde luego para mí es la clave fundamental de la FP, profundizar en la FP dual.

Aragón

-En Aragón se está trabajando en los llamados másteres de FP. ¿Es este un buen camino para la especialización?

-Sí, lo es claramente. Sobre todo lo que buscamos con estos másteres es mejorar la formación de una manera más concreta, más especializada. Estamos pensando en personas que ya tienen un grado de FP -sobre todo superior-. Hablamos de un joven o una persona que haya terminado un ciclo de superior de Soldadura, hablaríamos concretamente de una formación muy específica para un tipo de soldadura específica. En definitiva, es mejorar la especialización de su perfil. Creemos que es una formación muy demandada por el propio sector productivo. Prácticamente me veo todas las semanas con distintas empresas que nos están pidiendo mayor especialización de distintos perfiles y en algunos casos una especialización máxima en algún tipo de trabajo que desarrollen en esa gran empresa y que con este tipo de másteres se podrá cubrir.

-Las becas son otro de los aspectos fundamentales para asegurar la igualdad de oportunidades. ¿Qué mejoras hay para el próximo curso?

-La mejora se resume en un 45 % de incremento de presupuesto de becas desde que llegó el presidente a Moncloa. En este momento, la inversión que hay en becas en nuestro país es histórica son más de 2.134 millones de euros y, por no dar solo datos que puedan parecer números sin vida, estamos hablando de que aproximadamente un millón de jóvenes este año en nuestro país va a poder disfrutar de una beca. Lo más importante de estas becas es conseguir que las personas que puedan tener más dificultades puedan formarse, puedan seguir estudiando y que nunca la situación socioeconómica de partida de ese chaval le imposibilite formarse y estudiar. Creemos realmente en ese objetivo de las becas creemos verdaderamente que es ese ascenso social. Cuantísima gente que pueda estar leyendo esta entrevista son hijos de una dependienta de una tienda o de un maestro, gente de clase media, clase trabajadora que si no tuvieran esa ayuda les sería muy difícil que su hijo o su hija fuera a la universidad. Tenemos muy claro esta apuesta por las becas y por eso en estos años de legislatura hemos incrementado un 45 % el presupuesto.