Ramoncín, cantante y Embajador de las Medallas de los Amantes: “Es preocupante pensar que haya canciones de hace 40 años que siguen valiendo ahora”

Por

El artista madrileño Ramoncín o lo que es lo mismo José Ramón Julio Márquez Martínez será nombrado este sábado Embajador de las Medallas de los Amantes, un reconocimiento de nueva creación con la que el Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel quiere agradecer a aquellos que difunden los atractivos de Teruel y la hospitalidad de sus gentes.



-Templario de honor en 2011, prescriptor de la ciudad desde 2020 y ahora Embajador de las Medallas de Los Amantes. Aquí sí que hay enamoramiento en este caso con una ciudad.



-Efectivamente, es una relación de cariño por cariño, de amor a cambio de amor. Yo estoy desde el primar día en que pisé en esa condición de Templario de Honor del año 2011. Me pareció algo extraordinario, no había vivido algo como eso. Fueron tres días maravillosos. He de decir que tuvimos una reunión previa y la gente que vino me pareció maravillosa. Me pareció que tenían una historia que iba más allá de algo que podría parecer folclórico, pero me di cuenta de que no era así. Ahora, tenemos una relación estrecha. He escrito un texto para las Medallas donde digo “De Teruel casi”, porque cuando llegó a Teruel es como si fuera a mi casa. Me parece maravilloso y para mí es un honor.



-Como prescriptor de Teruel, ¿qué le dicen cuando habla de esta ciudad?



-Les digo que Teruel está muy bien. El lema de Teruel existe ya queda un poco de lado. La gente me dice que Teruel está muy bien y los que no han ido nunca me preguntan si lo recomiendo y yo les digo: “Pues claro”, porque es una tierra fronteriza, es un lugar que se representa así misma históricamente y emocionalmente de una manera brutal. Es un lugar tan reconocible, un lugar que está ahí, en una parte de la geografía donde hay que ir, no pasas por casualidad. Eso es parte de la belleza y de la magia del lugar, es una ciudad tan viva con esa cosa de estar en la calle. Y además la gente es tan hospitalaria que realmente se nota que es una ciudad que está acostumbrada a recibir desde tiempo inmemorial a los ciudadanos de todas las partes de España en un camino entre Madrid hacia Valencia que la convierte en un sitio muy especial. Cuando le dices a la gente algo de Teruel todo el mundo tiene un buen concepto de ella.



-¿Les habla del lema de Ciudad del Amor?



-Sí les hablo, porque tienen más idea de Las Bodas. La gente sabe que hay algo que se llama Las Bodas y que se convierte en algo completamente medieval, como tal tienen ese interés. Cuando le cuentas algo del fin de semana del amor, donde puede venir un matrimonio que lleva 50 años juntos desde un pueblo perdido de algún lugar de Andalucía, no lo tienen muy claro. Pero cuando se lo ofreces a alguien a todo el mundo le parece muy bonito.



-Ha acompañado aquí a conocidos amigos suyos como Mariano Mariano en 2020 o Andoni Ferreño, en la edición de este mismo año ¿cómo les convence para que vengan?



-Lo primero que les digo es que no les voy a meter en un marrón, les cuento de qué va esto y nadie se niega. Desde Mariano Mariano a este año Andoni, cuando se lo cuentas bien y les explico lo que ha ocurrido los años anteriores, lo que esto significa y lo que supone como pareja. Ha habido momentos muy emotivos. El día de la medalla con Iñaki Cano fue tan emocionante que andamos todos con la lagrimilla floja porque es muy emocionante. Emilio José y su pareja estaban fascinados. Y el año de Salomé, que ganó Eurovisión, estaba encantada con lo que ocurría. No es difícil, cuando le cuentas a la gente cómo es resulta más fácil y es muy raro que te digan que no, salvo que les resulte imposible.



-Su relación con la ciudad va más allá de las Medallas de los Amantes y recientemente colaboró con la banda de rock turolense EFFE. ¿Cómo surgió esa colaboración?



-He grabado con los chicos de EFFE un temazo tremendo del último disco, ha sido muy interesante. Van a hacer un aniversario, quieren grabar en directo, todavía no sabemos dónde, espero que sea en Teruel, y les he dicho que estaré allí encantado, sería estupendo.



-Las Medallas de los Amantes reconocen el amor que perdura en el tiempo 10, 25 o 50 años. ¿Es difícil en los tiempos que estamos mantener una larga relación?



-Hoy en día diez años es mucho para cualquier cosa, vivimos en un mundo desbordado. En el mundo de la música, de la literatura o del cine los más jóvenes y los menos jóvenes han cogido la costumbre de solo ver diez segundos. Decir si te va a gustar una canción o una película o una obra de teatro es imposible, en diez segundos no se lee una página y esto traducido a la redacción de pareja puede ocurrir dos cosas. Cuando hay una tempestad, hay gente que se aferra a los botes y hay otros que se dan la mano y lo enfrentan a pecho descubierto. Depende de cómo cada uno se lo tome. Los de 8 y 10 segundos, a pesar de todo, les gusta tener un arraigo y tienen que tener una raíz en el suelo, sentir que hay un sitio donde aferrarse. Una relación a 25, no digamos a 50 años, está basada en un amor profundísimo que crece con el paso de los años en una respeto y una ayuda, si no es imposible. Y que el amor dure mil años.



-Hay canciones suyas que también han perdurado en el tiempo y se siguen escuchando después de décadas. ¿Cual es el secreto para que sigan gustando?



-Esto tiene dos sentidos, uno que dice qué bien y otro que no. Es triste que una canción que denunciaba algo hace 40 años siga sirviendo para denunciar lo mismo, más allá de considerarme un visionario, que no lo soy, porque como ciudadano y persona comprometida quería que esas cuestiones se resolvieran entonces pero ya vi rápidamente que no era así. En los 80, mucha risa pero las cosas no se resolvían; en los 90, fue una década entre paréntesis que no ocurría nada importante. Ahora, el mundo está cambiando mucho. Me subo al escenario y canto La chica de la puerta 16, se la dedico a las 54 mujeres asesinadas el año pasado, denuncio que es algo intolerable y apura pensar que llevo 35 años haciendo lo mismo y no se ha solucionado. Luego, la juerga está muy bien, que canciones como Al límite, Estamos desesperados o Litros de alcohol son canciones para divertirse y el secreto es que tienen magia, que ya no me pertenecen, le pertenecen a la gente y ahí no puedes hacer nada, más que respetarlas y tratarlas con cariño cuando te subes al escenario. Así es normal que le siga gustando al personal.



-En estos tiempos de tanta reacción e indignación por todo, ¿cree que hay letras de sus canciones que no hubiera escrito ahora?



-Estamos ahora con mucho debate respecto a esto. Si había más libertad antes o ahora. Vivimos en un país plenamente democrático con una libertad envidia de muchos otros países, somos un país moderno, capaz de afrontar los problemas y me parece de verdad que estamos en el siglo XXI por muchos que algunos se empeñen en decir que no. Pero han surgido voces muy reaccionarias que han estado ahí siempre que ahora tienen más proyección que nunca. Hoy en día la carcunda se sienta en el parlamento, separada, con nombre y apellidos, y tienen una manera de pensar, que es coherente por otro lado. Piensan eso, creen eso y dicen eso y no creen en un montón de cosas. Si por ellos dependiera, no solo no se podrían escribir esas canciones sino que harían todo lo posible para que no nos subiéramos al escenario a cantarlas en ningún sitio. Pero creo que es más preocupante pensar que hay canciones que valían hace 40 años y siguen valiendo ahora. Eso me preocupa más. Creo que hay mucha mojigatería por otro lado, que el edadismo es una gravísimo error igual que el presentismo. Y creo que no se puede conducir por la vida sin espejo retrovisor. Desde luego nadie me puede decir a mí lo que puedo o no cantar. No me lo dijeron con una dictadura, lo van a hacer ahora. De ninguna manera. Cada uno que diga y haga lo que quiera y mientras alguien no injurie, no calumnie, no insulte ni amenace gravemente y no difame uno puede escribir lo que quiera y los artistas están obligados a escribir lo que sienten y lo que les parece.



- “Quisiera morirme en tus brazos...”. El tema 'Veneno' podría haber estado inspirado en la leyenda de los Amantes.



-Veneno es un tema estupendo para cantar en los Amantes, desde luego podría estar inspirado en ellos.



- Fue templario de Honor 2011. ¿Volverá la próxima semana para vestirse de templario?



-Nada me gustaría más que volver pero vamos a Bilbao la semana siguiente y a Barcelona después y no lo tengo muy claro, pero me encantaría.



- Tiene conciertos en Bilbao y Barcelona en las próximas semanas. ¿Lo de la jubilación no va con usted?



-Hacemos Bilbao, Barcelona, pero también Santiago, Burgos… Ahora mismo no paramos. Vamos a tocar todo el tiempo por todas partes, muy a gusto y muy bien, A mí me jubilará la parca, no habrá otra manera.



-¿Le gustaría actuar en Teruel?



-Está pendiente. Quizá actuemos con EFFE antes de lo que me tocaría como artista, pero estaría encantado, lo diré por ahí todo el rato a ver si alguien se hace eco.