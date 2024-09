Rechazo unánime a la comparación de las ayudas a Teruel con el cupo catalán

Todos los partidos presentes en la Diputación de Teruel se posicionaron en contra de los comentarios realizados hace unas semanas por parte de las portavoces socialistas Pilar Alegría y Esther Peña en los que comparaban las ayudas al funcionamiento a las empresas de Teruel, Cuenca y Soria con la fiscalidad concedida por el Gobierno de España a Cataluña. La propuesta, planteada por el Partido Popular en el pleno, sirvió también para exigir que el porcentaje de ayudas al funcionamiento llegue hasta el máximo, situado en el 20%, frente al 1% actual.

“Todos los turolenses tenemos que manifestar nuestra repulsa hacia esos comentarios dolorosos en los que se nos pone como ejemplo de medidas para enriquecer a determinados territorios”, pidió el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Navarro. El diputado insistió en que deben incrementarse hasta el 20%, porque “nos haría competitivos con el resto de España” y “sería lo más grande que ha ocurrido en la provincia” en materia de impulso económico.

Desde el Partido Aragonés, el portavoz Rafael Samper, calificó las declaraciones de “desacertadas y desafortunadas” y señaló que “muestran un gran desconocimiento sobre la provincia de Teruel”.

Tambien Teruel Existe criticó duramente las palabras de Alegría y Peña: “Es vergonzoso que se comparen unas ayudas destinadas a crear empleo en zonas con graves problemas de despoblación con una gratificación y un privilegio a otra Comunidad Autónoma, con el chantaje de Cataluña”, dijo la vicepresidenta, Beatriz Martín. La responsable señaló que ha costado mucho obtener ese “pequeño porcentaje” y recordó que la propuesta de TE era aplicarlas al 100%, pero el gobierno les “vetó”, impidiendo’que se votaran y salieran adelante”, recordó. Lamentó que no se quieran aplicar, “no sabemos si porque creen que nuestros territorios no se las merecen”, precisó, para añadir que “cada día que pasa, los empresarios de Teruel pierden dinero”.

El portavoz socialista, Pedro Polo inició su intervención reprochando al PP que lleve al pleno cuestiones nacionales para aprovechar la institución para sus “proclamas políticas”, olvidándose de temas que sí competen a la Diputación y que “son las que deberían ocupar a los partidos que forman el equipo de gobierno”. No obstante, los socialistas respaldaron la moción porque, sentenció Polo, “la comparación es totalmente desafortunada e inapropiada, ya lo manifestamos desde el primer momento”. Aseguró que “en temas que afectan tan de lleno a Teruel”, los socialistas “siempre” ponen “por delante a la provincia”, de ahí su apoyo, aunque recalcó que los comentarios fueron un error: “En política todos los cometemo, aunque algunos más que otros”, dejó caer Polo.

Desde las filas socialistas solicitaron la inclusión de una enmienda de adición in voce, que no fue aceptada, planteando instar al Gobierno “a apoyar la senda de la estabilidad presupuestaria”. Una medida que, según el PSOE, puede beneficiar mucho a la provincia ya que, entre otras cosas, supondría la llegada a Aragón “de 205 millones para servicios básicos”, especificó Polo. La moción del PP, aunque respaldada por todos, avivó el debate en el pleno, con continuos reproches cruzados entre PP y PSOE a costa de la financiación singular de Cataluña.

Nave para rodajes

El Partido Socialista presentó una moción, que no salió adelante al respaldarla únicamente sus diputados, para que se concluya la nave destinada a los rodajes como una medida de cara a impulsar el sector y atraer muchos más proyectos audiovisuales a la provincia. La propuesta no salió adelante por la oposición de los tres grupos integrados en el equipo de gobierno, que justificaron su posición porque la nave prevista en un primer momento no es la adecuada, a la vez que señalaron que estaban trabajando en buscar otro solar para construir un nuevo espacio

En la rueda de prensa, la diputada socialista Yolanda Salvador incidió en que Teruel hubiera sido pionero si contara ya con esa nave para las filmaciones, “pero no lo fue”, lamentó, para añadir que desde Zaragoza ya han lanzado el proyecto, aprovechándose de unas ayudas europeas a las que Teruel también podrían haber optado. Para Salvador el impacto de los rodajes es fundamental, tanto por los beneficios económicos directos como por los indirectos de la mano del turismo que atraen.

La diputada de Turismo, Marta Sancho, destacó durante el pleno que están trabajando en “mejorar el proyecto” debido a las deficiencias que hay en esa construcción propueta en el inicio, y además apostó por levantar una nave “única” y singular, de forma que Teruel ofrezca a las productoras un espacio diferente a lo que ya hay en el resto del territorio nacional.

En la misma línea se pronunció el presidente, Joaquín Juste, quien indicó que la nave cedida en Platea por parte del Gobierno de Aragón tiene muchos problemas de adecuación. Al no estar pensada para el cine, sino para uso industrial, el presupuesto necesario era de 3,5 millones.

Añadió que son naves anidadas, de forma que se escuchan los ruidos de las empresas vecinas y requiere “una insonorización extraordinaria”. Por todo ello, señaló que tras recibir asesoramiento técnico “se vieron más problemas que posibilidades”. No obstante, argumentó que el dinero que había presupuestado se ha destinado otros usos y que ahora se encuentran buscando nuevas opciones, que pasan por una cesión de un solar del Ayuntamiento donde estaría la nave, que se construiría de nueva planta, aislada. “El dinero no se ha perdido y estamos intentando buscar la mejor opción, el proyecto no se ha desechado, pero ya que se invierte un dinero es importante hacerlo con garantías”, argumentó Juste.

Respaldo unánime

El Partido Socialista planteó en el pleno la creación de un grupo de trabajo para sacar el máximo partido al eclipse de 2026 impulsando actividades y creando las infraestructuras necesarias para ello. La propuesta salió adelante por unanimidad y en esa mesa de planificación tendrá un papel destacado el Cefca. Es la primera vez que todos los grupos se posicionan a favor de un planteamiento realizado por el portavoz Pedro Polo en un pleno de la institución. El dipuado trasladó al pleno que la provincia es una privilegiada al estar en la línea de oscuridad, donde el eclipse será perfecto, lo que aseguró es una “oportunidad única para posicionar Teruel a nivel global”. Además recordó que en 2027 hay otro eclipse de anillo, lo que supone un horizonte de dos años para continuar trabajando entorno a la astronomía.

El Partido Popular le recordó a Polo que ya se han celebrado diferentes reuniones para trabajar en el tema: “Es algo en lo que ya se está trabajando, aunque está bien que nos insten a seguir haciéndolo”, dijo el portavoz, Miguel Ángel Navarro. Los populares añadieron una enmienda para incluir al Gobierno de España en la mesa de trabajo que fue aceptada por los socialistas.

La diputada del Partido Aragonés, Marta Sancho, corroboró que ya se está trabajando y especificó que desde el área de Turismo están asesorando a los empresarios turísticos para que no tengan prisa por reservar a grandes empresas que luego las puedan comercializar a precios mucho más elevados.

La diputada de Teruel Existe Beatriz Redón incidió en que la provincia ya lleva muchos años trabajando el tema de la astronomía y con respecto al eclipse, precisó que ya han solicitado información a las comarcas para cuestiones como los espacios para visualizarlo o las zonas de aparcamiento.